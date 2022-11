Erhöhung der anspruchsberechtigten Haushalte (nd-aktuell.de)

Mehr Geld für Rentner in Sicht. Foto: dpa

Mit der Neuregelung erhöht sich die Zahl der anspruchsberechtigten Haushalte von rund 600.000 auf weitere 1,4 Millionen Haushalte Anfang nächsten Jahres, sodass rund 4,5 Millionen Menschen Anspruchsberechtigte sind. Der durchschnittliche Betrag, den die Empfänger erhalten, hat sich von 177 Euro auf 370 Euro mehr als verdoppelt. Die Regelung soll zum 1. Januar 2023 in Kraft treten. Zudem werden erstmals auch die warmen Nebenkosten im Formular berücksichtigt eines Heizkostenbestandteils. Für die Heizperiode von September bis Dezember gibt es einen einmaligen Heizkostenzuschuss von 540 Euro für einen Zwei-Personen-Haushalt.

***

Was genau ist Wohngeld?

Es ist wie ein staatlicher Mietzuschuss für Menschen mit geringem Einkommen. Auch wer eine Eigentumswohnung oder ein Haus besitzt und gleichzeitig wenig Geld hat, kann Unterstützung bei der Rückzahlung seiner Kredite bekommen. Das gilt allerdings nur, wenn Sie keine anderen Transferleistungen beziehen, in denen die Wohnkosten bereits berücksichtigt sind, wie etwa Arbeitslosengeld II, Sozialgeld oder Studienkredit. Für Anträge und Zahlungen sind die Länder bzw. Kommunen zuständig.

Wie viel Geld kannst du bekommen?

Das hängt davon ab, wie hoch Miete und Einkommen sind und wo genau Sie wohnen. Allerdings will die Bundesregierung das Wohngeld generell deutlich erhöhen, um durchschnittlich 190 Euro pro Monat. Die bisherigen Wohngeldhaushalte würden damit ab Januar monatlich rund 370 Euro statt durchschnittlich 177 Euro erhalten. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat Rechenbeispiele vorgelegt. Demnach würde ein Rentner in Berlin mit einer monatlichen Rente von 1.259 Euro brutto und einer monatlichen Miete von 500 Euro 252 Euro Mietzuschuss bekommen, also 178 Euro mehr als bisher. Bei einer vierköpfigen Familie mit einem Einkommen von 2.386 Euro (brutto) und einer Kaltmiete von 1.000 Euro erhöht sich das Wohngeld von 481 auf 804 Euro.

Wer kann Wohngeld bekommen?

Ob Sie Anspruch auf Wohngeld haben, hängt von einer komplizierten Berechnung ab. Es gibt keine leicht zu merkende Einkommensgrenze. Dies ist wahrscheinlich ein Grund dafür, dass nicht alle anspruchsberechtigten Haushalte Wohngeld beantragt haben. Das soll nun geändert werden. Wer über ein geringes Einkommen und hohe Wohnkosten verfügt, sollte daher prüfen, ob er Anspruch auf Wohngeld hat. Faktoren für die Berechnung sind Einkommen, Miete, Haushaltsgröße und Wohnort. Mit dem Wohngeldrechner des Bundesbauministeriums können Sie online berechnen, ob Sie Wohngeld beziehen könnten. Bisher haben rund 600.000 Haushalte Wohngeld bezogen. Durch die Reform sollen 1,4 Millionen Haushalte mehr hinzukommen, sodass insgesamt 4,5 Millionen Menschen betroffen sein werden. Darunter sind viele Alleinerziehende und Rentner, aber auch Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Beschäftigte, die den Mindestlohn beziehen, sollen künftig auch Wohngeld erhalten.

Was können Sie zur Finanzierung sagen?

Das Bundesbauministerium rechnet mit Kosten von mehr als drei Milliarden Euro. Geplant ist, dass Bund und Länder jeweils etwa die Hälfte übernehmen, weil sie sich bereits die Kosten für das Wohngeld teilen. Die Bundesländer sehen jedoch den Bund als allein zuständig an.

Welche anderen Probleme könnte es geben?

Die Bundesländer rechnen mit enorm vielen Neuanträgen, deren Bearbeitung sich voraussichtlich bis in den Februar 2023 oder noch länger hinziehen wird. Damit wäre der Termin 1. Januar nicht realisierbar. Experten sagen auch, dass die Reform zu fragmentiert ist. Der Deutsche Mieterbund fordert weitere Verbesserungen im Mietrecht zum Schutz vor steigenden Mieten.

Was können Sie zum Heizkostenzuschuss sagen?

Einen weiteren Heizkostenzuschuss gibt es für Wohngeldempfänger, Studenten und Auszubildende: 345 Euro gibt es für Studenten mit Bafög und Auszubildende mit Ausbildungs- und Berufsausbildungsbeihilfe. Für alle anderen soll sich der Zuschuss nach der Haushaltsgröße richten: Lebt man alleine, bekommt man 415 Euro, für zwei Personen sind es 540 Euro und für jeden weiteren Mitbewohner nochmal 100 Euro.dpa/nd