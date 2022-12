Erhalten Sie mit diesem Amazon-Angebot bis zu 60% Rabatt auf STEM-Spielzeug für Kinder

Spielen ist wichtig für Kinder, aber das Greifen von Spielzeug mit pädagogischem Aspekt kann auch das Interesse der Kinder an Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik wecken und ihnen helfen, viele Fähigkeiten in einem frühen Alter zu entwickeln, was ein Grund dafür ist MINT-Spielzeug sind in den letzten Jahren zu einer so beliebten Option geworden.

Im Moment bietet Amazon STEM-Spielzeug für Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren mit bis zu 60 % Rabatt an. Dies sind Lernkits, die taktile Teile und Zugriff auf Programme über eine App enthalten, um Problemlösung, Kreativität, Logik und andere wichtige Fähigkeiten zu lehren. Kits enthalten Optionen mit Schwerpunkt auf , und mehr – es gibt sogar eine interaktive .

Da ist ein preisgekrönter STEM-Spielzeuge, die im Rahmen dieses Angebots bei Amazon erhältlich sind, aber denken Sie daran, dass Kinder zum Spielen Zugang zu einem kompatiblen Tablet oder Telefon haben müssen, und diese Geräte werden separat verkauft. Wenn Sie damit einverstanden sind, sehen Sie sich unten einige der größten Highlights des Verkaufs an.

PlayShifus Tacto ist derzeit um 40 % reduziert, was den Preis auf 30 $ erhöht. Es führt Kinder in die Idee des Codes durch mundgerechte Sequenzen von Interaktionen mit visuellen Elementen ein, nicht in Codeblöcken. Es enthält die grundlegenden Konzepte der Codierung wie Input-Output, Sequenzierung, Dekomposition und Verzweigung durch drei Spiele mit über 200 Herausforderungen, deren Schwierigkeit mit zunehmendem Fortschritt der Kinder zunimmt.

Wenn Sie möchten, dass Ihre Kinder etwas über Musik lernen, ist die ist derzeit um 60 % reduziert, sodass der Preis von 100 $ auf nur 40 $ sinkt. Es konzentriert sich auf das Klavierlernen über eine Mini-Tastatur, die mit der App synchronisiert wird und Kindern Musiknoten und mehr vorstellt, zusammen mit der Möglichkeit, das Spielen von über 50 Liedern zu üben.

Es gibt sogar eine erhältlich für 90 $ (sparen Sie 120 $) mit Plugo Count zum Lernen von Mathematik, Plugo Letters zum Buchstabieren und Lernen neuer Wörter und Plugo Link zum Lösen von Rätseln mit Magnetblöcken. Mit 15 interaktiven Spielen und über 750 Levels kann Ihr Kind für lange Zeit Fortschritte machen und wertvolle Fähigkeiten erlernen.

