„Ich muss dir übrigens sagen, dass ich neulich mit Barack zu Mittag gegessen habe. Und ich habe ihn veräppelt; Ich sagte: „Jedes Mal, wenn ich höre …“ – er hilft sehr – ich sagte: „Jedes Mal, wenn ich „Gegrüßet seist du dem Häuptling“ hörst, drehe ich mich um und suche nach dir und frage mich, wo zum Teufel du bist“, sagte Biden genannt.

Obamas erhöhte Sichtbarkeit in dieser Woche war nicht nur ein Versuch, in den letzten Tagen vor Ablauf der Spendenfrist für den Wahlkampf am Ende des Quartals Geld aufzutreiben. Es bot einen subtilen Einblick in die Art und Weise, wie er und Biden im Großen und Ganzen über seine Rolle im Jahr 2024 nachdenken.

Vertraute und Berater gehen davon aus, dass Obamas politische Auftritte von strategischer Bedeutung sein werden, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, sich in geeigneten Momenten einzumischen und einen Teil der politischen Arbeit in Angriff zu nehmen, mit der Biden Schwierigkeiten hat. Das bedeutet, sich an jüngere Wähler zu wenden, die nächste Generation demokratischer Führungspersönlichkeiten zu gewinnen und seine und Bidens Botschaft zusätzlich zu den Wahlkampfveranstaltungen, Spendenaktionen und Kundgebungen auf unkonventionellen Plattformen zu verbreiten.

„Wir wählen unsere Momente bewusst aus. Und das basiert auf einer Strategie, wann wir Wirkung erzielen können“, sagte Eric Schultz, Obamas langjähriger Sprecher.

Obama-Mitarbeiter sagen, dass es in dieser Woche nichts besonders Neues an seinen Aktivitäten gab. Der ehemalige Präsident erhöht die Sichtbarkeit seiner Arbeit für seine verschiedenen politischen und gemeinnützigen Unternehmungen. Und in diesem Fall veranstaltete die Obama Foundation kürzlich ein Führungskräfteforum in Athen.

Aber es gab auch eine bevorstehende Spendenfrist für den Präsidentschaftswahlkampf in der Heimat, für die sich Obama als nützlich erwies. Der frühere Präsident war ein Faktor bei der Fristüberschreitung der Biden-Kampagne, die mehr als 20 Spendenaktionen im ganzen Land umfasste, sagte ein Wahlkampfmitarbeiter gegenüber POLITICO. Die Kampagne stützte sich auf effektive Spendenaktionen und Stellvertreter mit starken Spendernetzwerken wie der Abgeordneten Nancy Pelosi (D-Calif.) und den Gouverneuren. JB Pritzker aus Illinois und Gavin Newsom aus Kalifornien versuchen, Geld zu sammeln, da es keine wettbewerbsfähige Vorwahl gibt und die Spendermüdigkeit aufgrund eines intensiven Halbzeitzyklus immer noch anhält.

Das Paar Obama-Biden gehörte zu den erfolgreichsten Inhalten des Wahlkampfs 2020, sagte ein Wahlkampfmitarbeiter. Als Obama mit seiner ehemaligen Nummer 2 zum Mittagessen im Weißen Haus war, drehte er die beiden Videos und sprach damit direkt zu Basiswählern, einer Bewegung, die der ehemalige Präsident mit vorangetrieben hat.

Doch nicht nur in letzter Zeit verkehrte Obama unter Biden. Er traf sich auch mit jüngeren demokratischen Abgeordneten auf dem Hill und führte Interviews mit Christiane Amanpour von CNN und dem Komiker Hasan Minhaj.

Letzteres wurde insbesondere als Möglichkeit gesehen, ein nicht-traditionelles (sprich: junges) Publikum zu erreichen, das nicht immer mit nationalen politischen Führern in Kontakt steht. Und Mitte der Woche war sein Lager von den Zuschauerzahlen überwältigt: geschätzte 27,3 Millionen Aufrufe auf allen Plattformen.

„Ich war zu Hause in Chicago und meine jungen Cousins, die in den Zwanzigern sind, haben alle das Interview mit Hasan Minhaj gesehen. Sie alle haben nichts von den vier Tagen gesehen, die wir in Griechenland waren, aber sie haben das gesehen“, sagte Valerie Jarrett, CEO der Obama Foundation und ehemalige leitende Beraterin Obamas. „Es ist ein Beispiel dafür, Menschen einfach dort zu treffen, wo sie sind … wir gehen dorthin, wohin sie gehen.“

Einen solchen Ansatz verfolgte Obama häufig im Weißen Haus, als er unter anderem mit Bear Grylls nach Alaska reiste, mit Zach Galifianakis für seine Show „Between Two Ferns“ zusammensaß und mit dem verstorbenen Anthony Bourdain in Hanoi zu Abend aß „Teile unbekannt“ anzeigen.

„Wenn man mit jungen Menschen auf authentische Weise in Kontakt treten kann, wird das einen echten Unterschied machen“, sagte Schultz.

Für Biden könnte es von entscheidender Bedeutung sein, diese Zielgruppen zu erreichen. Wie der demokratische Meinungsforscher John Della Volpe kürzlich in einem Artikel darlegte, ist die Partei erfolgreich, wenn ein demokratischer Präsidentschaftskandidat 60 Prozent der Jugendstimmen erhält.

Aber das politische Umfeld sei viel herausfordernder als noch vor vier Jahren, wenn es um junge Wähler geht, deren Stimmung schlecht ist, sagte Della Volpe, Umfrageleiterin am Harvard Institute of Politics. Während die politischen Ansichten junger Wähler mehr denn je mit den Prioritäten von Biden und den Demokraten übereinstimmen: Im Vergleich zum Frühjahr 2019 werden wahrscheinlich weniger wählen; nur wenige identifizieren sich als Demokraten; weniger verfolgen die politischen Nachrichten aufmerksam; und weniger glauben „wahrscheinlich, dass Politik ein sinnvoller Weg ist, Veränderungen im System herbeizuführen“.

„Es gibt diese große Diskrepanz zwischen einer Reihe von Werten, die meiner Meinung nach zwischen dem Weißen Haus, der Demokratischen Partei und jüngeren Menschen übereinstimmen, aber sie geht in der Übersetzung verloren. „Diese Werte werden nicht in Unterstützung für die Demokraten umgesetzt“, sagte Volpe und forderte Kampagnen auf, in die Erreichung junger Wähler zu investieren.

Der Leitgedanke von Obamas Amtszeit nach der Präsidentschaft bestehe darin, die nächste Generation von Führungskräften zu „unterstützen und zu fördern“, sagte Schultz. Ein Großteil dieser Arbeit wird von seiner gemeinnützigen Organisation, der Obama Foundation, erledigt, die laut Helfern seit seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus die meiste Zeit in Anspruch nimmt.

Egal, ob Obama in Griechenland ist, bei einem Musikertreffen namens „Guitars over Guns“ in der South Side von Chicago vorbeikommt oder sich mit seinem Team in DC trifft, um Pläne für das Obama Presidential Center im Jahr 2025 zu besprechen, Jarrett sagte, dort seien „seine Energie und sein Herz“. im Augenblick.“

Seit 2018 hat die Stiftung Führungsprogramme in Afrika, Asien und Europa gestartet, und Obama hat gerade die endgültige Auswahl der US-Führungskräfte genehmigt. Mitglieder der drei Kohorten kamen letzten Monat beim Forum in Athen zusammen.

Jedes Mal, wenn sie reisen, sagte Jarrett, werde sie nach dem Zustand der US-Demokratie und ihrer Bedeutung für den Rest der Welt gefragt. Die Notwendigkeit, eine solche Botschaft über die Erosion der Demokratie zu senden, habe Obama nicht auf dem Schirm gehabt, als er sein Amt niederlegte, sagte Jarrett.

Obama und Biden diskutieren darüber oft, wenn sie zusammenkommen. Während der Präsident seine Aufmerksamkeit auf die Demokratie gerichtet hat, hat Obama seine eigene Arbeit zu diesem Thema intensiviert und Foren abgehalten, um Desinformation und andere Kräfte zu diskutieren, die seiner Meinung nach den Zustand der Demokratie in den USA und auf der ganzen Welt bedroht haben.

„Der Grund, warum ich optimistisch bin, liegt darin, dass ich glaube, insbesondere wenn ich junge Menschen auf der ganzen Welt treffe, immer noch ein grundlegender Glaube an die Würde und den Wert des Einzelnen und seine Entscheidungsfreiheit sowie an die Bestimmung seines Lebens besteht. Ich denke, das ist es, was junge Leute wollen“, sagte Obama bei seinem Gespräch mit Amanpour. „Aber unsere bestehenden demokratischen Institutionen sind kaputt und wir müssen sie reformieren.“