Erhalten Sie bis zu £25 in Gratiswetten PLUS 25 Gratisdrehungen

Das Viertelfinale der Weltmeisterschaft steht vor der Tür, bei dem die Niederlande und Argentinien am Freitagabend in Lusail gegeneinander antreten.

Beide Mannschaften kamen ungeschoren aus den letzten 16 Spielen, für die sie beide große Favoriten waren.

Die Niederlande besiegten die USA dank Toren von Memphis Depay, Daley Blind und Denzel Dumfries mit 3:1 und sicherten sich damit ihren Platz unter den letzten Acht, während Tore von Lionel Messi und Julian Alvarez Argentinien einen 2:1-Sieg gegen Australien bescherten.

Die Niederländer von Louis van Gaal erreichten das Achtelfinale, nachdem sie die Gruppe A mit Siegen gegen Senegal und Gastgeber Katar mit einem 1:1-Unentschieden gegen Ecuador anführten.

Argentinien erlebte in seinem ersten Spiel des Turniers einen der größten Schocks in der Geschichte der Weltmeisterschaft, als Saudi-Arabien den südamerikanischen Meister mit 2: 1 besiegte, nachdem es ein Tor verloren hatte.

Die Mannschaft von Lionel Scaloni sicherte sich jedoch in ihren beiden anderen Spielen den Sieg in der Gruppe C, indem sie Mexiko und Polen jeweils mit 2:0 besiegte.

Die Niederlande führen das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Mannschaften in ihren neun Spielen mit 4:3 an.

Das letzte Mal trafen die beiden Nationen im Halbfinale der WM 2014 in Brasilien aufeinander, wo die beiden Weltmeister aus Südamerika nach einem torlosen Remis im Elfmeterschießen weiterkamen, bevor sie im Finale gegen Deutschland verloren.

