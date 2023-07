Wir sind immer auf der Suche nach guten Angeboten – insbesondere zum Prime Day – und dieses ist ein Knaller.

Ab sofort und bis zum Ende des Tages erhalten Sie bei Amazon 30 % Rabatt auf den Ninja Speedi.

In Großbritannien liegt der Preis normalerweise bei 249,99 £, aber wenn Sie Prime-Mitglied sind, können Sie es jetzt für nur 174,99 £ kaufen – und sparen satte 75 £ oder 30 %.

Holen Sie sich das Speedi-Angebot bei Amazon

US-Käufer können ein ähnliches Angebot mit 35 % Rabatt auf den Listenpreis erhalten. Der Ninja Speedi hat einen UVP von 199,99 $, aber sein Tagespreis ist seit seiner Einführung etwas gesunken. Dennoch ist es jetzt mit 129,99 $ der niedrigste Preis aller Zeiten und ein echtes Schnäppchen.

Schnappen Sie sich jetzt eins. Hinweis für Nicht-Prime-Mitglieder: Best Buy passt zum Angebot.

Warum den Speedi kaufen? Sie können unseren Testbericht für alle Details lesen, aber kurz gesagt, diese Kombination aus Heißluftfritteuse und Dampfgarer auf der Arbeitsplatte wird Sie dazu bringen, Ihren Ofen aufzugeben und stattdessen schnellere und günstigere Mahlzeiten zuzubereiten.

Es kann in der Luft dampfgebraten, dampfgebacken, gedämpft, gegrillt, in der Luft gebraten, gebacken und geröstet, dehydriert, angebraten und angebraten, langsam gekocht und Speedi-Mahlzeiten zubereitet werden. Dies ist eine Zwei-in-Eins-Kocheinstellung, mit der Sie in 15 Minuten Doppeldecker-Mahlzeiten zubereiten können, indem Sie ein Reis-, Getreide- oder Nudelgericht mit Gemüse darunter dämpfen und Ihr Protein oben an der Luft frittieren. Es ist ein wirklich brillanter Arbeitsplattenkocher, den wir gerne weiterempfehlen.

Um diese Ersparnisse – und die meisten Prime Day-Angebote – zu erhalten, müssen Sie Prime-Mitglied sein. Möglicherweise können Sie Prime kostenlos testen. Um mehr über den diesjährigen Prime Day-Verkauf zu erfahren und die besten Tech-Angebote zu durchstöbern, die wir entdeckt haben, werfen Sie einen Blick auf unseren Artikel zu Prime Day-Angeboten.