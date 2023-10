Am 3. April 2023 ist in Belmont, Kalifornien, ein McDonald’s-Restaurant zu sehen.

MC Donalds wird voraussichtlich am Montag vor Börsenschluss seine Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt geben.

Das erwarten Wall-Street-Analysten, die von LSEG, früher bekannt als Refinitiv, befragt wurden:

Gewinn pro Aktie: 3 US-Dollar, erwartet

Umsatz: 6,58 Milliarden US-Dollar, erwartet

Die Aktien von McDonald’s sind in diesem Jahr um 3 % gefallen, was den Marktwert auf 186 Milliarden US-Dollar sinken ließ. Aber die Aktie hatte in jüngster Zeit noch mehr zu kämpfen und fiel in den letzten drei Monaten um 14 %. Größere wirtschaftliche Sorgen wie hohe Zinsen und Wechselkurse sowie langfristige Bedenken hinsichtlich Medikamenten zur Gewichtsabnahme wie Wegovy haben der Aktie zugesetzt.

Doch die Wall Street hat hohe Erwartungen an das dritte Quartal des Fast-Food-Riesen. Laut Schätzungen von StreetAccount gehen Analysten davon aus, dass das Unternehmen ein Umsatzwachstum im gleichen Ladengeschäft von 7,8 % verzeichnen wird. McDonald’s hat eine starke Nachfrage in den USA und Europa gemeldet, da die Verbraucher auf billige Fast-Food-Gerichte umsteigen.

Das Unternehmen wird außerdem am 6. Dezember in Chicago ein Investoren-Update abhalten.