Ergebnisse von Beyond Meat (BYND) Q3 2022

Beyond Meat „Beyond Burger“-Patties aus pflanzlichen Ersatzstoffen für Fleischprodukte stehen in einem Verkaufsregal in New York City.

Jenseits von Fleisch am Mittwoch meldete einen unerwartet hohen Verlust für das dritte Quartal, da die Nachfrage nach seinen Fleischersatzprodukten einbrach.

CEO Ethan Brown bezeichnete die Ergebnisse in der Pressemitteilung als „enttäuschend“. Laut Brown verzichten Käufer in Geldnot auf Beyonds Burger-, Wurst- und Hühnchen-Ersatzprodukte und kaufen stattdessen billigere Proteine.

Die Aktien des Unternehmens blieben im nachbörslichen Handel praktisch unverändert. Die Aktie schloss am Mittwoch um 9 % im Minus.

Das berichtete das Unternehmen im Vergleich zu den Erwartungen der Wall Street, basierend auf einer Umfrage unter Analysten von Refinitiv:

Verlust pro Aktie: 1,60 $ gegenüber 1,14 $ erwartet

Einnahmen: 82,5 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 98,1 Millionen US-Dollar

Nettoumsatz fiel im dritten Quartal um 22,5 % auf 82,5 Millionen US-Dollar.

Beyond hat versucht, die Nachfrage nach seinen fleischlosen Burgern und Würstchen wiederzubeleben, indem es Restaurants und Lebensmittelkunden Rabatte anbietet. Niedrigere Aufkleberpreise waren jedoch nicht genug. Das Unternehmen sagte, dass die verkauften Pfund insgesamt um 12,8 % zurückgingen und der Nettoumsatz pro Pfund um 11,2 % schrumpfte.

Brown sagte, das Unternehmen konzentriere sich auf eine engere Auswahl an Gastronomie- und Lebensmittelgeschäften, um die Betriebskosten zu senken.

Das US-Food-Service-Geschäft des Unternehmens war der einzige Geschäftsbereich, der für das Quartal ein Umsatzwachstum statt Rückgänge meldete. Beyond verkaufte 5,6 % mehr seiner Fleischalternativen an Restaurants, Firmenkantinen und Stadien. Das Unternehmen sagte, dass die verkauften Pfund um 32,2 % gestiegen sind, was bedeutet, dass das Wachstum wahrscheinlich auf attraktive Rabatte zurückzuführen ist.

Die US-Lebensmittelverkäufe gingen im Quartal um 11,8 % zurück, was ausschließlich auf die schrumpfende Nachfrage zurückzuführen war.

Außerhalb der USA waren die Umsatzrückgänge sogar noch stärker, teilweise aufgrund ungünstiger Wechselkurse. Die internationalen Lebensmittelverkäufe brachen um 53 % ein, während die Einnahmen aus der Gastronomie um 42 % zurückgingen. Vor einem Jahr entfielen rund 35 % des Umsatzes auf internationale Märkte. Im dritten Quartal machten sie nur noch ein Viertel des Gesamtumsatzes von Beyond aus.

Das Unternehmen meldete im dritten Quartal einen Nettoverlust von 101,7 Millionen US-Dollar oder 1,60 US-Dollar pro Aktie, mehr als der Nettoverlust von 54,8 Millionen US-Dollar oder 87 Cent pro Aktie im Vorjahr.

Da die Wall Street hinsichtlich der Wachstumsaussichten des Unternehmens pessimistischer wird, hat Beyond versucht, bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2023 einen positiven Cashflow zu erreichen. Im Oktober kündigte Beyond an, 19 % seiner Belegschaft oder rund 200 Mitarbeiter abzubauen. Nur zwei Monate zuvor hatte das Unternehmen angekündigt, 4 % seiner Mitarbeiter zu entlassen.

Beyond sah sich auch in seiner C-Suite mit Turbulenzen konfrontiert. Chief Operating Officer Doug Ramsey verließ das Unternehmen, nachdem er verhaftet worden war, weil er angeblich einem anderen Mann in einem Parkhaus in die Nase gebissen haben soll. Das Unternehmen strich auch die Rolle des Chief Growth Officer und sah, dass sein Chief Financial Officer, Phil Hardin, für eine andere Stelle anderswo abreiste.

Für 2022 erwartet Beyond einen Gesamtjahresumsatz zwischen 400 und 425 Millionen US-Dollar und bestätigt damit die im Oktober veröffentlichte niedrigere Prognose.

Korrektur: Diese Meldung wurde aktualisiert, um widerzuspiegeln, dass Beyond Meat seine Verkaufsprognose im Oktober gesenkt hat.