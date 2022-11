Ergebnisse der Zwischenwahlen 2022, Livestream und Nachrichten zum Wahltag

Die Demokraten hoffen, an der Macht zu bleiben, während die Republikaner sich danach sehnen, die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat zu erlangen. Und obwohl wir alle Vermutungen darüber haben, was passieren wird, wissen wir in Wahrheit nicht, was passieren wird.

Angesichts dieser Ungewissheit sind hier drei verschiedene Szenarien, die entscheidend dafür sein könnten, wie der Kampf um die Kontrolle ausgeht.

Stichwahl in Georgia bestimmt Senat Wenn Sie die Politik bis zu einem gewissen Grad verfolgen, haben Sie dies sicherlich getan. Im Gegensatz zu anderen Staaten mit knappen Senatswahlen verlangt Georgia, dass die Kandidaten am Wahltag die Mehrheit der Stimmen erhalten, um zu gewinnen. Wenn kein Kandidat dies tut, findet im Dezember eine Stichwahl zwischen den beiden besten Kandidaten statt.

Die Bedingungen sind für ein solches Szenario ziemlich reif. Weder der demokratische Senator Raphael Warnock noch der Republikaner Herschel Walker erreichen in den Umfragen des Senats von Georgia 50 %. Libertarian Chase Oliver zieht 3 % bis 4 % ein.

Wenn alle anderen Rennen genau so verlaufen, wie es die Umfragen vorhersagen, werden die Demokraten 49 Sitze haben, Georgien nicht mitgerechnet. Die Republikaner erhalten 50 Sitze. Das bedeutet, dass die Seite, die in Georgia gewinnt, den Senat kontrollieren würde.

Der Senat wird tatsächlich früh projiziert Dann gibt es die andere Seite des Spektrums. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass wir erst Tage, wenn nicht Wochen nach dem Wahltag wissen werden, wer den Senat gewinnt. Das mag sein, ist aber alles andere als sicher.

Es gibt einige Möglichkeiten, wie wir einen ziemlich schnellen Anruf erhalten könnten. Der einfachste Weg, dies zu erreichen, ist, wenn die Republikaner sowohl Georgia (mit einer Mehrheit, um eine Stichwahl zu vermeiden) als auch Pennsylvania gewinnen. Auf diese Weise sind wir wahrscheinlich nicht auf möglicherweise längere Zählungen in Arizona und Nevada angewiesen.

Eine andere Möglichkeit wäre, wenn es im Osten ein überraschendes Ergebnis gibt. Wenn die Republikaner eine sehr gute Nacht haben, könnten sie das Rennen im Senat von New Hampshire gewinnen, wo die demokratische Senatorin Maggie Hassan gegen den Republikaner Don Bolduc zur Wiederwahl antritt. Wenn die Demokraten eine sehr gute Nacht haben, könnten sie das Rennen im Senat von Ohio gewinnen, einen offenen Sitz, bei dem der demokratische Abgeordnete Tim Ryan gegen den von Trump unterstützten JD Vance antritt.

Ein früher Anruf des Hauses Vor nur wenigen Wochen sah das Rennen um das Repräsentantenhaus und den Senat knapp aus. Während der Senat dies immer noch tut, ist leicht zu erkennen, wie das Repräsentantenhaus zu einem relativen Blowout werden könnte.

Wenn das passiert, müssen wir nicht auf die Westküste warten. Wir müssen nicht auf die Ergebnisse von Ranglisten-Wahlrennen warten.

Stattdessen erhalten wir selbst aus den frühesten Wahlabschlüssen eine ziemlich gute Vorstellung. Stellen Sie sich ein solches Rennen für den 2. Bezirk von Virginia vor, einen Swing-Distrikt in Virginia Beach. Die Abgeordnete Elaine Luria würde wahrscheinlich gewinnen, wenn die Demokraten im Repräsentantenhaus wettbewerbsfähig sein sollen. Wenn sie besiegt ist, sind die Republikaner wahrscheinlich auf dem Weg zur Hauskontrolle.

Wenn es eine große republikanische Nacht ist, könnten wir auch sehen, wie der demokratische Abgeordnete Frank Mrvan in Indiana untergeht. Indiana verlangt im Gegensatz zu vielen anderen Bundesstaaten, dass die Wähler eine Entschuldigung haben, um abwesend zu wählen.

Das Fazit ist, dass, wenn die Republikaner am Ende fast 240 Sitze haben (wie sie es 2010 taten), das Rennen um die Hauskontrolle nicht in die Länge gezogen wird.

