Ergebnisse der Wahlen in Georgia 2022: Warnock schlägt Walker in Georgia und polstert den Senatsvorsprung der Dems auf

Die Ergebnisse markieren auch eine weitere große Niederlage für die vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump unterstützten Kandidaten – ein wunder Punkt für lokale Republikaner im ganzen Land, die sagen, er habe die Partei mit nicht wählbaren Kandidaten belastet. Trump griff dieses Jahr in die GOP-Vorwahlen ein, um drei Hoffnungsträger bei Tossup-Senatsrennen zu stärken: Walker, einen ehemaligen Fußballstar, sowie den berühmten Arzt Mehmet Oz in Pennsylvania und den Investor Blake Masters in Arizona. Alle drei verloren, ebenso wie andere Trump-Picks in Swing-House-Sitzen und Gouverneurskämpfen.

Der Gouverneur von Georgia, Brian Kemp, gewann im November leicht die Wiederwahl, nachdem er sich Anfang dieses Jahres gegen einen von Trump unterstützten Hauptherausforderer durchgesetzt hatte, nachdem Kemp sich geweigert hatte, Trumps Bemühungen zu unterstützen, die Ergebnisse der Wahlen 2020 zu untergraben.

Walker trat bei seiner Wahlabendveranstaltung um 23 Uhr auf die Bühne und hielt eine dreiminütige Konzessionsrede, in der er die Unterstützer aufforderte, nicht aufzuhören, an Amerika zu glauben – oder an Wahlen teilzunehmen. „Es gibt keine Ausreden im Leben“, sagte Walker. „Und ich Ich werde jetzt keine Ausreden finden, weil wir uns verdammt noch mal gewehrt haben.

“Glauben Sie weiterhin an unsere gewählten Beamten und geben Sie immer Ihre Stimme ab”, fügte Walker hinzu.

Es ist Georgiens dritte Stichwahl zum Senat in den letzten zwei Jahren, nachdem Warnock und sein Demokratenkollege Jon Ossoff mit ihren Doppelsiegen im Januar 2021 die Kontrolle über die Kammer umgedreht hatten.

Der Sieg gibt den Demokraten im Senat mehr Spielraum, um in den nächsten zwei Jahren an Nominierungen und Gesetzen zu arbeiten – und er bietet auch ein wenig zusätzlichen Spielraum vor einer Senatskarte für 2024, die den Republikanern erhebliche Möglichkeiten bietet, Sitze zu gewinnen.

Georgia wird beim nächsten Mal nicht auf der Schlachtfeldkarte des Senats stehen – aber es wird im Rennen um die Präsidentschaft heiß umkämpft sein, nachdem es in den letzten Jahren zu einem neuen südlichen Swing-Staat geworden ist. Auf die knappe Niederlage der Demokratin Stacey Abrams gegen Kemp im Jahr 2018 folgte bald Bidens Sieg im Bundesstaat und Monate später die beiden Senatssiege.

In diesem November kehrte er zu den Republikanern zurück, wobei Kemp erneut in seinem Rückkampf mit Abrams und der GOP gewann, die bei jedem landesweiten Rennen kreuzten – mit Ausnahme des Senatswettbewerbs, bei dem Warnock einen Punkt vor Walker beendete, aber keiner von ihnen in der Lage war, eine Mehrheit zu erobern. Auslösen des Abflusses.

Auch für die Stichwahl rechnen beide Seiten mit einer hohen Wahlbeteiligung, insbesondere im Vergleich zu früheren Stichwahlen. In der frühen Abstimmungsphase wurden mehrere eintägige Wahlbeteiligungsrekorde aufgestellt.

Walker wurde im Wahlkampf immer wieder von Skandalen verfolgt. Als Kandidat erklärte Walker, dass er gegen den Zugang zu Abtreibungen und alles sei, was Familien schwäche, wie die Vaterschaft in Abwesenheit. Aber vor den Parlamentswahlen wurde Walker beschuldigt, mehrere Frauen zu Abtreibungen ermutigt und dafür bezahlt zu haben, Vorwürfe, die er bestritt. Sein Sohn beschuldigte Walker in einem Twitter-Video der häuslichen Gewalt gegen seine Mutter. Und eine andere Ex-Freundin beschuldigte ihn der häuslichen Gewalt während ihrer Beziehung.

Das Daily Beast berichtete auch, dass Walker drei uneheliche Kinder hat, darunter einen kleinen Sohn, den er seit Jahren nicht mehr persönlich gesehen hat. POLITICO hat diese Berichterstattung nicht unabhängig überprüft.

Aber Warnock hatte auch Fehltritte. Der Senator wurde dafür kritisiert, Wahlkampfgelder verwendet zu haben, um eine Klage gegen ihn zu führen. Und die Walker-Kampagne hat die Geschäfte der Warnock-Kirche ins Rennen gebracht. Ebenezer Baptist, bei dem Warnock leitender Pastor ist, ist Miteigentümer eines Wohnhauses mit niedrigem Einkommen, das die Räumung einiger Mieter wegen geringer geschuldeter Mieten beantragte.

Warnock hat gesagt, dass er nicht in das Wohnungsbaugeschäft involviert ist und dass niemand vertrieben wurde. Die Republikaner haben auch Warnocks eigene häusliche Probleme hervorgehoben, einschließlich der Verwendung von Aufnahmen von Polizeikameras in Anzeigen seiner Ex-Frau, in denen es heißt, der Senator habe sich in der Öffentlichkeit als „Schauspieler“ verhalten.

Warnock hat einen großen Vorteil bei der Beschaffung von Spenden und Ausgaben: Er sammelte mehr als das Doppelte dessen, was Walker in diesem Wahlzyklus einbrachte, was zu mehr Werbung während der verlängerten Wahlkampfsaison führte, einschließlich Anzeigen über die Vorwürfe häuslicher Gewalt gegen Walker.

Walker hat sich in der Stichwahl nach Kemps Wiederwahlsieg im November auf Kemp gestützt. Der Gouverneur verlieh sein Feldorganisationsteam an den Senate Leadership Fund, den Super-PAC des GOP-Senats, der Walker unterstützt, und er begann, mit Walker bei Wahlkampfveranstaltungen aufzutreten. Kemp schnitt sogar eine Fernsehwerbung für ihn.

Nachdem von Trump unterstützte Kandidaten, die Kemp und andere Republikaner herausforderten, bei den Vorwahlen in Georgia verloren hatten, hielt sich der ehemalige Präsident vom Staat fern. Anstelle eines Stichwahlauftritts veranstaltete Trump am Montagabend eine Tele-Kundgebung für Walker, um seine Basiswähler aufzumuntern.

Olivia Olander hat zu diesem Artikel beigetragen.