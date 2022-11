Ergebnisse der Klimakonferenz: „Als Wissenschaftler bin ich enttäuscht“

Interview



Zu wenig, zu vage und zu langsam: Klimaforscher Pörtner ist enttäuscht über das Ergebnis der Klimakonferenz. Das 1,5-Grad-Ziel sei nicht mehr erreichbar, sagte er tagesschau24-Interview.

tagesschau. de: Sie waren bei der Klimakonferenz fast die ganze Zeit in Ägypten. Aus wissenschaftlicher Sicht: Wie zufrieden sind Sie mit der Abschlussarbeit?

Hans-Otto Pörtner: Mit einigen Aspekten bin ich mäßig zufrieden. Im Abschlusspapier werden die Berichte des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) prominent zitiert. Auch das 1,5-Grad-Ziel wird als gemeinsames Ziel genannt. Ein Durchbruch in dem Sinne, dass dieses Ziel mit hoher Priorität angestrebt werden sollte, ist jedoch noch nicht erreicht. Vielmehr werden vage Formulierungen genannt, die Auswege zulassen. Und das spiegelt auch die Diskussionen der letzten Tage und die unveränderten Strategien der vergangenen Jahre einiger Akteure wieder. Vor allem diejenigen, die fossile Brennstoffe verkaufen wollen, und diejenigen, die glauben, dass die wirtschaftliche Entwicklung ihnen das Recht gibt, fossile Brennstoffe in großem Umfang zu nutzen.

tagesschau. de: Ein Abschied von Öl und Gas ist in der Abschlusserklärung ausdrücklich nicht enthalten. Bedeutet das, dass in diesem Bereich auch nichts passiert?

Porter: Natürlich ist das eine Art Krücke. Es ist die Rede davon, dass die Emissionen drastisch gesenkt werden müssen und dass wir bis 2030 etwa 45 bis 50 Prozent weniger Emissionen erreichen müssen. Aber Öl und Gas werden nicht explizit erwähnt. Es heißt Kohle, obwohl jeder weiß, dass wir mit Emissionen vor allem Emissionen aus fossilen Brennstoffen meinen. Natürlich dürfen wir die aus der Land- und Forstwirtschaft nicht vergessen.

Damit werden Schlupflöcher eingebaut, die in den nächsten Jahren die Sache erschweren – und dadurch alles wieder verzögern. Und die große Frage, die sich hier stellt, ist: Können wir das Tempo erhöhen, damit wir noch 1,5 Grad erreichen? Das können wir mit unseren derzeitigen Bemühungen nicht leisten.





Hans-Otto Pörtner Der Klimaexperte erforscht seit mehr als 25 Jahren als Meeresbiologe am Alfred-Wegener-Institut die Auswirkungen des Klimawandels auf das Leben im Meer. Er ist außerdem Co-Vorsitzender der IPCC-Arbeitsgruppe II, was ihn zu einem der Hauptautoren des Sachstandsberichts des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen macht.

tagesschau. de: Sind Sie als Klimaforscher frustriert, weil das 1,5-Grad-Ziel zwar auf dem Papier festgehalten, aber kaum zu erreichen ist?

Porter: Es ist halt wie es ist. Zwischen den Zielen und der Umsetzung klafft eine weitere Lücke. Natürlich muss man es auch positiv bewerten, dass ein Mechanismus oder ein Ansatz gefunden wurde. Auch die Deckung des Schadens und die Finanzierung der Anpassung wurden besprochen. Das sind alles wichtige Aspekte.

Aber wir haben Lücken in der Umsetzung. Positiv hervorzuheben ist die Initiative der EU, die sich von der alten Ansicht verabschiedet, dass beispielsweise der weltgrößte Emittent China immer noch als Entwicklungsland gilt, aber natürlich auch China mitverantwortlich ist.

Für mich als Wissenschaftler ist es schwer nachvollziehbar, wenn die Politik diese faktisch sehr offensichtliche Kausalität verwässert, denn letztlich tragen wir als Menschheit eine Gesamtverantwortung für den Klimawandel. Es gibt keine guten und keine schlechten Emittenten, aber wir alle sind aufgerufen, unsere Emissionen mit größtmöglicher Initiative und Ehrgeiz zu reduzieren. Weil uns die Zeit davonläuft. Das Zeitfenster, in dem wir die Erwärmung noch auf 1,5 Grad begrenzen können, schließt sich. Und sie wird umso mehr schließen, je mehr einige Länder Ausnahmen für sich beanspruchen. Und das tun die Schwellenländer und diejenigen, die fossile Brennstoffe verkaufen.

„Man spielt mit der Zukunft der nächsten Generationen“

tagesschau. de: Was passiert konkret, wenn wir 1,5 Grad nicht einhalten können? Vielleicht ist das vielen immer noch nicht klar…

Porter: Auch bei vielen Politikern scheint das tiefere Verständnis, dass es hier um unsere natürlichen Lebensgrundlagen geht, unzureichend. Bis zu einer Erwärmung von 1,5 Grad können wir viele Risiken noch moderat halten. Zudem treten wir in Hochrisikophasen ein. Dies gilt für den Verlust von Menschenleben infolge von Extremereignissen. Wir sehen bereits, dass Hunderte bis Tausende von Menschen betroffen sind, insbesondere wenn unzureichende Anpassungsmaßnahmen installiert wurden.

Und wir werden den Verlust der Natur haben. Schon jetzt kommt es in den Tropen zu einem Lebensraumverlust. Wir verlieren flächendeckend Warmwasserkorallenriffe und dieser Trend wird sich fortsetzen. Als Menschen sind wir Teil der Natur. So wie wir letztlich eingerichtet sind, gehören wir dem Tierreich an. Und auch für uns wird in den Tropen durch Hitze, Extremereignisse, Dürren und Nahrungsverluste zunächst der Lebensraum verloren gehen. Es gibt auch Überschwemmungen. Der Anstieg des Meeresspiegels wird einen Meter überschreiten. Alles Dinge, die nicht erstrebenswert erscheinen. Und das sollte jedem klar sein. Und da darf man keine Kompromisse eingehen, denn man spielt mit der Zukunft der nächsten Generationen.

tagesschau. de: Was hätten Sie sich für dieses Papier gewünscht?

Porter: Sinnvoller wäre es gewesen, die Erkenntnisse aus der Wissenschaft eins zu eins umzusetzen und keine vagen Formulierungen und guten Absichten aufzuschreiben. Leider ist dies manchmal eine Folge von Kompromissen in den Verhandlungen. Sieben Prozent der Emissionsminderung sollten wir seit 2020 jedes Jahr umsetzen – davon sind wir weit entfernt. Auf jeden Fall, und das ist die neuere Erkenntnis aus Arbeitsgruppe drei des Weltklimarats, müssen wir bis 2025 massiv in die Emissionsminderung gehen. Und das war schon ein Kompromiss mit der Realität. Und wir müssen ganz klar sagen, dass die quantitativen Vorgaben der Wissenschaft so umgesetzt werden müssen, sonst geht es nicht. Und die Politik muss auch verstehen, dass hier wirklich Expertise führend sein muss und auch die Leitlinien vorgegeben werden müssen.

„Falsche Kompromisse“

tagesschau. de: Klimakonferenz Nummer 27 ist vorbei. Sind Sie nach diesem Ergebnis enttäuscht, weil sich aus wissenschaftlicher Sicht nicht genug getan hat?

Porter: Als Wissenschaftler bin ich enttäuscht. Weil ich sehe, dass die wissenschaftlichen Fakten nicht ausreichend verstanden und nicht richtig umgesetzt werden. Und natürlich bin ich auch als Mensch, als Vater, als Großvater sehr enttäuscht, weil ich sehe, dass die Zukunft der nächsten Generationen auf dem Spiel steht – um kurzfristiger Vorteile willen.

Und es gibt ein großes Manko: Das Recht auf Entwicklung wird betont, insbesondere von denen, die fossile Brennstoffe nutzen oder verkaufen. Niemand wird dieses Recht auf Entwicklung, auf wirtschaftliche Entwicklung in Frage stellen. Hier muss aber eine klare Kopplung hergestellt werden, sodass eine Entwicklung nur mit Hilfe erneuerbarer Energien möglich ist und das Tempo auf beiden Seiten entsprechend angepasst werden muss. Einerseits ist bewundernswert, was China derzeit leistet. Wohl kaum ein anderes Land der Erde ist beim Ausbau der erneuerbaren Energien so ambitioniert. Aber das Gleiche passiert auf der Seite der fossilen Brennstoffe und die Menschheit schießt sich selbst ins Knie. Und so ist es ein weiteres sehr drastisches Beispiel für falsche Kompromisse und die daraus resultierenden Verzögerungen.

„Wir brauchen eine Wende“

tagesschau. de: Gibt es Ihrer Meinung nach etwas Positives an diesem Klimagipfel?

Porter: Positiv ist die EU-Initiative, die alle großen Emittenten in die Verantwortung nimmt, darunter auch China. Kein Land kann mehr behaupten, dass wir ein Entwicklungsland sind und deshalb massiv mehr emittieren dürfen als andere und dass dann andere die Kosten für die von uns verursachten Schäden tragen. Hoffentlich wird dieses Dilemma in naher Zukunft gelöst. Damit ist die Diskussion noch nicht ganz beendet. Es gibt einen Weg.

Positiv sind auch die Energiepartnerschaften, die Entwicklungsländern helfen sollen, möglichst schnell aus fossilen Brennstoffen auszusteigen. Positiv ist, dass auch im Bereich der Anpassung Handlungsbedarf besteht und Anstrengungen unternommen werden, ein globales Anpassungsziel zu formulieren. Es gab auch Anpassungen. Nehmen wir die Überschwemmungen in Pakistan mit großen Schäden. Und dann nehmen wir Bangladesch, wo es durch Anpassungsmaßnahmen gelungen ist, Schäden und Menschenleben und den Verlust von Menschenleben einzudämmen. Anpassung hat also an Bedeutung gewonnen.

Natürlich sind auch Finanzierungsfragen wichtig. Auch hier gibt es Anzeichen dafür, dass es in die richtige Richtung gehen könnte. Aber die Gesamtbilanz des Klimagipfels muss lauten: zu wenig, die Umsetzungsgeschwindigkeit, der Durchbruch ist noch nicht erreicht und Verzögerungen können wir uns einfach nicht mehr leisten. Wir brauchen eine Wende, um an das anzuknüpfen, was Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt hat. Und das nicht nur in Bezug auf Russland, sondern weltweit als Wendepunkt in eine wirklich nachhaltige Zukunft gesehen.

