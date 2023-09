Im Finanzministerium in Erfurt kam es am Freitagabend wegen der Bergung mehrerer Container mit chemischen Stoffen zu mehrstündigen Schließungen. Die Behälter, die Chlor und Bromaceton enthielten, seien zuvor bei Bauarbeiten am Nachmittag im Boden gefunden worden, teilte die Polizei mit. Sie stammten vermutlich aus alten Beständen der Bundeswehr, da sich auf dem Gelände früher eine Art Übungsgelände befunden habe und dort häufig Materialien dieser Art gefunden worden seien, sagte ein Polizeisprecher nach der erfolgreichen Bergung. Am Abend hatte es umfangreiche Sperrmaßnahmen gegeben. Das nahegelegene TEC-Einkaufszentrum war vorzeitig geschlossen worden. Die Bergung war gegen 22:30 Uhr abgeschlossen