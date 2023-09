Erfolgreiches LAC-team | Nachrichten.at

Am vergangenen Wochenende fanden die OÖ Leichtathletik-Landesmeisterschaften U16 en U20 in Steyr statt. Bij een optimale Wetterbeddening kunt u persoonlijke beste keuzes maken. Einem kleinen, aber feinen LAC-Team volgens es, insgesamt zehn Medaillen zu erobern. In de U16-klasse won Florian Huemer de 3000 m-lauf in 10:35,89 min., op de 1000 m-bewerb er Brons in 3:00,91 min. Ariane Rohn belegt in Stabhochsprung Rang 2 met 2,40 m. Beim Diskuswurf wurde is Bronze met 19,49 m. Zilver gewann Julia Aumayr bij haar eerste Landesmeisterschaft in Diskusbewerb met 20,15 m.

Goud gaat voor de 3×800 m-Staffel (Sophie en Isabel Ladein en Nadine Michlmayr), Goud voor Nadine Michlmayr in de 1500 m-lauf in 5:32,96 min en rang vier in de 800 m-lauf in 2:39 .00 min, Silber voor Evelyn Rohn in de Diskuswurf met 32,12 m, Silber voor Paul Leitenbauer in 800 m-lauf in 1: 58,43 min, Silber voor Viona Knoll in 800 m-lauf in 2: 23,43 min.

