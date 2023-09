Tobias Mohr erzielte in Ulm das 1:0 für Schalke. © Teresa Kroeger/RHR FOTO

Auch wenn es nur ein Testspiel war: Vier Tore innerhalb von 20 Minuten hat Schalke schon lange nicht mehr geschossen. Am Ende hieß es in Ulm 4:2 (1:0).

2023-09-08 20:27:00

Nach einigen Anlaufschwierigkeiten gewann Schalke 04 das Testspiel in Ulm mit 4:2 (1:0). Vor allem in der zweiten Halbzeit wussten die Königsblauen zu überzeugen.

Torwart Ralf Fährmann stand erwartungsgemäß in der Startelf der Schalker. Das galt auch für Newcomer Derry John Murkin. Beim Anpfiff stand auch Sebastian Polter auf dem Platz. Kapitän Simon Terodde reiste nicht nach Ulm, ebenso wenig wie Cedric Brunner und Paul Seguin.

Tobias Mohr jubelt nach seinem Treffer zum 0:1. © Teresa Kroeger/RHR FOTO

In der ersten Runde entwickelte sich ein lebhaftes Spiel, in dem der Drittligist zunächst einige Vorteile hatte. Doch die guten Chancen für Ulm wurden von Fährmann zunichte gemacht. Schalke brauchte etwas Zeit, um besser ins Spiel zu kommen. Nach einer sehenswerten Flanke von Murkin brachte Tobias Mohr (43.) die Schalker in Führung.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser aus der Kabine. Erneut leistete Murkin die Vorarbeit, der eingewechselte Niklas Castelle (50.) war mit einem 20-m-Schuss erfolgreich. Danach hatte Schalke das Spiel im Griff. Polter verwandelte einen Foulelfmeter zum 3:0 (58.), Kozuki (63.) erhöhte anschließend auf 4:0. Vier Tore in 20 Minuten, da hatte Trainer Thomas Reis keinen Grund zur Kritik.

Dann beteiligte sich auch Ulm an der regen Torjagd. Danny Latza kam zu spät in den eigenen Strafraum und kassierte einen Elfmeter. Ulm verwandelte Lucas Röser zum 1:4.

Wenig später passierte etwas Merkwürdiges: Der fünf Minuten zuvor ausgewechselte Matriciani musste erneut eingewechselt werden, weil sich Niklas Tauer leicht verletzte. Bei einem Testspiel wie diesem ist das natürlich möglich.

Debüt von Kalas

Zuvor wurde Tomas Kalas nach 64 Minuten eingewechselt. Der Neuzugang debütierte im Schalke-Trikot. Die Königsblauen hätten den Sieg noch größer machen können. Sebastian Polter traf den Pfosten. Unter den Zuschauern im Donaustadion war übrigens auch Schalkes Ex-Keeper Alexander Nübel, der bekanntermaßen beim VfB Stuttgart unter Vertrag steht. Er war bereits gegangen, als Röser mit dem Schlusspfiff fast das 2:4 hätte erzielen können.

Formation Schalke 04 erste Halbzeit: Fährmann – Ouwejan, Kaminski, Baumgartl, Matriciani – Schallenberg, Tauer – Murkin, Tempelmann, Mohr – Polter.

Formation Schalke 04 zweite Halbzeit: Fährmann – Tauer, Cissé, Matriciani (Kalas 64), Anibodem – Schallenberg, Latza – Murkin (Müller 67), Castelle, Kozuki – Polter