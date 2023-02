Zo 1. Maart heeft de Strompreisbremse gewonnen, der Preis für die Kilowattstunde wird deckelt. Eingentlich eine gute Nachricht. Als er geen autorisatie is, als er geen nieuwe Abschlag sah is: Statt bisher 120 Euro per Monat für sein Einfamilienhaus, soll er nun 5.687 Euro zahlen. Pro Mont!

Am Dienstag bekam ich eine Mail von meinem Stromversorger mit dem Title: Ihr neuer Abschlagsplan liegt bereit. Das ist ja schön, dacht ik. Mal schauen, ob sich die Strompreisbremse positief over de Abschlag auswirken wird. Ich beziehe Ökostrom, man zal ja schließlich das Klima schoon te maken. Een prijs van 53 cent per kilowattuur en een zeer hoge prijs van 121,57 cent en in die tijd van tragbar.

Ook öffnete ich die Mail arglos, ging meinen Kundenkonto en traute meinen Augen nicht. “Ihr neer Abschlag ohne Preisbremse beträgt 5722 Euro pro Monat”, steht da. Und dann: Hurra! Mit Staatlicher Entlastung sind es “nur” noch 5687 Euro.

Das sind die Momente, wo der eine Teil des Gehirns nicht das glauben will, had de ander gelijk. Ich habe dann nor einmal von vorne angefangen:

Was die Mail een mich? Ja!

Stimmen die Grunddaten (siehe oben): Ja!

Steht van wirklich 5687 Euro? Ja!

Heb je een komma bij de Zahlen übersehen? Nee!

Der Abschlagsplan ziet ook voor, dass ich Monat für Monat 5687 Euro zahlen soll. Dat kost 68.244 Euro.

Mein Anruf beim Versorger landet in der Warteschleife

Nein, ich bin nicht überraschend in ein Schloss mit Pool, Tennishalle und persönlicher Sauna- und Wellness-Landschaft umgezugen. Mein prognostizierter Jahresverbrauch ligt bei 3635 Kilowattuur. Durch de Strompreisbremse reduziert sich mein Arbeitspreis auf 40 ct/kWh. Ik heb esvielmals durchgerechnet. Van 3635 tot 40 Cent + Grundpreis van 12 Monate vanaf 131 Euro – tot 5687 Euro.

Da muss sich ook jemand verrechnet haben, ist meine Annahme – und Hoffnung! Het is zo een ding, mit dem Versorger Kontakt aufzunehmen. Auf der Webseite zou kunnen voorkomen dat Patience bei der Beantwortung von Fragen bitten. Der Anruf führt dann auch eerste in een Warteschleife. Dan kunt u de computerstimulator met mir gebruiken. Geduldig arbeite ich mich weiter vor, bis es tatsächlich die Frage gibt, ob ich meinen Abschlag ändern möchte. Ja, dat moet. Ich nenne ook den realistischen Abschlagsbetrag.

Is alles goed? Het is keimt die Hoffnung!

Mail verzonden: “Persönliche Antwort in Arbeit”

Aber ich muss es leader sagen: Es bleibt Raum für etwas Unsicherheit! Als alles, was ich komomme, is eine Mail mit dem Versprechen, dass eine “persönliche Antwort in Arbeit ist.” En als de Versorger nicht erinnern soll, man habe meine Anfrage “auf dem Schirm”. Bei 5687 pro Monat ist das een nicht vollständig befriedigende Antwort!

Ik heb deshalb schon einmal die Rechtlichen Rahmenbedingungen beim Widerruf von Lastschrift Gerrüft. Zie goed! Falls der Versorger Ernsthaft 5697 Euro is zwaar, würde ich die Lastschrift een bredere rufen. Das darf ich ohne Angabe von Gründen. Ein guter Freund ist Anwalt. Ik heb een Rechtsschutzversicherung. Auch das hilft both für einen erholsamen Schlaf in der Nacht. Of het nu gaat om: Ich schaue schonregelmäßig in mein Mail-Postfach in der Erwartung, dass mein Stromversorger die valse Berechnung des Abschlags bedauert.

Wenn er sie denn bedauert …