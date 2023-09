Der Druck ist zu groß: Weil Routinier Marcus Ehning plötzlich ausfiel, mussten sich die anderen deutschen Springreiter die EM-Medaille sichern. Es scheitert fatal. Bundestrainer Otto Becker spricht von einem „Schlag ins Genick“.

Mit verlegenen Gesichtern verließen die deutschen Springreiter das Ippodromo San Siro im Schatten des berühmten Fußballstadions. Geschwächt durch das Ausscheiden von Marcus Ehning verpasste das Team die in greifbare Nähe gerückte EM-Goldmedaille. Ohne ihren Vorreiter konnte die Mannschaft von Bundestrainer Otto Becker den am Vortag errungenen Vorsprung nicht verteidigen. Statt des achten Mannschaftsgoldes in der EM-Geschichte für Deutschland gab es nur den vierten Platz. Der EM-Sieg in Mailand ging an Schweden vor Irland und Österreich.

„Das müssen wir erst einmal verdauen“, sagte Bundestrainer Otto Becker. „Natürlich sind wir enttäuscht, auch wenn es einen Grund gibt.“ Aus seiner Sicht konnte das Aus von Routinier Marcus Ehning nicht kompensiert werden. „Das war ein Schlag für uns“, berichtete der Trainer. „Das war ein Knaller.“

Der Wettbewerb hatte für die deutsche Mannschaft mit einem Schock begonnen, von dem sie sich nie erholte. Marcus Ehning konnte nicht reiten, weil sein Pferd Stargold nicht wirklich fit war. Ehning wirkte später gefasst, aber auch ratlos. Stargold „hatte in der Box irgendwie Angst“, berichtete der erfahrene Reiter. Dann ritt er. „Er fühlt sich nicht krank, aber irgendetwas ist es“, sagte Ehning. „Ich glaube nicht, dass es etwas Ernstes ist. Ich hoffe, es ist nicht schlimm“, fügte der Veteran hinzu. „Ich bin traurig, aber ich musste diese Entscheidung im Hinblick auf das Pferd treffen.“ Der Pferdephysiotherapeut des Teams diagnostizierte wahrscheinlich eine Blockade im Rücken.

Druck auf die anderen Fahrer

Das Scheitern des Aachener Siegers erhöhte den Druck auf die anderen Teammitglieder, denn für jedes Team zählen nur die besten drei Ergebnisse jeder Teilprüfung, das schlechteste wird gestrichen. Nach dem Abgang von Ehning war Philipp Weishaupt aus Riesenbeck mit Zineday unfreiwilliger Startfahrer des deutschen Teams. Allerdings kassierte der 38-Jährige, der bis dahin zweimal fehlerfrei war, einen Niederschlag. Der Vorsprung der deutschen Mannschaft vom Donnerstag war dahin, die Mannschaft rutschte vom ersten auf den vierten Platz ab.

„Natürlich war der Ausfall bitter“, sagte Weishaupt zum Abgang Ehnings. „Wir brauchten ihn dringend.“ Aber das machte ihn nicht nervöser. „Ich habe einfach mein Ding gemacht“, sagte der 38-Jährige. „In diesem Moment fährst du einfach für dich selbst“, erklärte er sein Motto.

Das zweite deutsche Paar war Jana Wargers mit Limbridge. Der in Belgien lebende Emsdettener war nach der Glanzleistung am Vortag eine Enttäuschung. Der 32-Jährige ging mit acht Strafpunkten vom Platz. Das deutsche Team rutschte sogar noch weiter ab und setzte sich als Fünfter gegen die Schlusspaare beider Teams durch. „Der Ausstieg von Marcus war natürlich ein Schlag für uns“, sagte der Fahrer: „Das macht Druck.“

Chance auf Einzelmedaille

Der Stress für Gerrit Nieberg war bei Ben am größten. Der 31-Jährige aus Sendenhorst war an den ersten beiden Tagen die einzige Enttäuschung des ansonsten starken Teams. In seiner dritten Runde in Mailand steigerte er sich deutlich, kassierte aber vier Strafpunkte und verpasste die Chance, sich zumindest Bronze für Deutschland zu sichern. „Ohne den Fehler wäre ich glücklicher“, kommentierte Nieberg. Ehnings Abgang belastete die Mannschaft: „Das steht außer Frage.“

Christian Kukuk, der mit Mumbai eine Niederlage einstecken musste, hat im Einzelwettbewerb Chancen auf eine Medaille. Der Profi aus Riesenbeck war nicht Teil des Teams, darf aber aufgrund neuer EG-Bestimmungen als Einzelfahrer starten. „Das war heute eine unserer besten Runden“, kommentierte der 33-Jährige seine dritte Etappe in Mailand: „Der Fehler ist umso ärgerlicher.“ Er ist nun Neunter, Weishaupt als bester Deutscher Sechster.