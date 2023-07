ROLLING HILLS ESTATES, Kalifornien (AP) – Ein Erdrutsch hat am Montag Luxushäuser auf der südkalifornischen Halbinsel Palos Verdes auseinandergerissen und ein wirres Durcheinander aus eingestürzten Dächern, zerbrochenen Wänden, schiefen Schornsteinen und Terrassen über einer angrenzenden Schlucht zurückgelassen.

Der Erdrutsch in der Stadt Rolling Hills Estates im Los Angeles County begann am Samstag, als Risse in Gebäuden und im Boden auftraten. Zwölf Häuser wurden als unsicher gekennzeichnet und den Bewohnern wurde nur 20 Minuten Zeit für die Evakuierung gegeben.

Das Tempo der Zerstörung nahm über das Wochenende bis in den Montag hinein zu.

„Es geht schnell voran“, sagte Janice Hahn, Vorsitzende des Los Angeles County Board of Supervisors, die die Region vertritt. „Man kann das Knacken, Knistern und Knacken tatsächlich jede Minute hören, wenn man dort ist, während sich jedes Haus bewegt, sich bewegt.“

Zunächst ging man davon aus, dass alle rot markierten Häuser rutschten, doch die stellvertretende Stadtverwalterin Alexa Davis stellte am Montagnachmittag klar, dass sich zehn davon aktiv bewegten. Weitere 16 würden überwacht, hätten aber nicht evakuiert werden müssen, sagte Davis in einer E-Mail.

Die Ursache des Erdrutschs war nicht bekannt. Ein zwischen den Häusern verlaufender Spalt ließ jedoch vermuten, dass die starken Regenfälle des vergangenen Winters eine Rolle spielen könnten, sagte Hahn.

„Wir werden es nicht wissen, bis ein Geologe und ein Bodenexperte wirklich eine Nachuntersuchung durchführen und uns sagen, was passiert ist“, sagte Hahn. „Aber wegen dieses Risses geht man zunächst davon aus, dass es an den heftigen Regenfällen lag, die wir letztes Jahr hatten, und all dem Grundwasser, das dies verursacht hat.“ Aber wir wissen es nicht.“

Hahn sagte, viele der vertriebenen Bewohner seien sich nicht sicher, ob sie gegen einen solchen Verlust versichert seien, darunter einer, der vor zwei Monaten nach Schließung des Treuhandkontos eingezogen sei. Der Bezirksassessor sollte sich mit den Einwohnern treffen, um ihnen mitzuteilen, dass sie eine Befreiung von der Grundsteuer beantragen könnten.

„Mein Herz ist bei diesen Menschen“, sagte Hahn. „Wir haben ihnen am Samstagabend 20 Minuten Zeit gegeben, um zu evakuieren und ihre Sachen zu holen. Offensichtlich haben sie nicht alles bekommen.“

Auf der Halbinsel Palos Verdes, die sich hoch über dem Pazifik an der Südküste des Landkreises erhebt und den Bewohnern spektakuläre Ausblicke auf das Meer und den Großraum Los Angeles bietet, kam es bereits zuvor zu verheerenden Erdrutschen.

Ein Erdrutsch, der 1956 begann, zerstörte 140 Häuser im Bereich „Portuguese Bend“ der Stadt Rancho Palos Verdes, und die Erde bewegt sich dort weiterhin. Der Erdrutsch fiel mit dem Bau einer Straße durch das Gebiet zusammen, die auf einem alten Erdrutsch lag.

Neben anderen bemerkenswerten Erdbewegungen auf der Halbinsel durchtrennte ein Erdrutsch im Jahr 2011 die steile Meeresstraße in der Nähe von White Point im Stadtteil San Pedro von Los Angeles, mehrere Monate nachdem Ingenieure begonnen hatten, Risse zu bemerken, und das Gebiet zu Untersuchungszwecken eingezäunt hatten.

Laut einer Übersicht des US Geological Survey in Zusammenarbeit mit dem California Geological Survey tragen die komplexen Landschaften Südkaliforniens zu Erdrutschen bei.

Zu den vielen möglichen Faktoren gehören Erdbeben, steile Hänge, nicht steinharter Sedimentboden und nach heftigen Regenfällen in die Erde versickerndes Wasser, heißt es in dem Bericht.

Zu den vom Menschen verursachten Erdrutschfaktoren zählen Bauarbeiten ohne ordnungsgemäße Neigung der Hänge, Veränderungen der Entwässerungsmuster und Störungen durch alte Erdrutsche.

