Erdogan will einen neuen Getreidevertrag aushandeln

Stand: 08.07.2023 02:41 Uhr

Nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Selenskyj machte der türkische Präsident Erdogan deutlich, dass er einen neuen Getreidedeal vermitteln wolle. Er sagte auch, die Ukraine habe es verdient, der NATO beizutreten.

Getreideexporte, NATO, Gefangenenaustausch und die Ankündigung eines Putin-Besuchs in der Türkei. Darum ging es beim Treffen zwischen dem Präsidenten der Ukraine, Selenskyj, und seinem türkischen Kollegen Erdogan in Istanbul.

„Die ganze Welt braucht Getreide – und das darf nicht von Putins Launen abhängen“, sagte Selenskyj. Erdogan sagte, er versuche, die Vereinbarung über den Getreidekorridor zu verlängern. Darüber sei er mit Putin im Gespräch.

Das Abkommen gilt nur bis zum 17. Juli. Erdogan will mit Putin auch über eine längere Gültigkeitsdauer von bis zu zwei Jahren sprechen. Das wird eines der Themen sein, über die er nächsten Monat mit Putin in der Türkei sprechen möchte. Dann soll es auch um einen weiteren Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine gehen. Erdogan vermittelte letztes Jahr in einem Austausch.

Erdogan: Die Ukraine verdient eine NATO-Mitgliedschaft

Selenskyj sprach von einer Ausweitung der militärischen Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und der Türkei, einschließlich des gemeinsamen Baus von Drohnen. Kooperationsverträge wurden unterzeichnet.

Bei den Gesprächen zwischen Selenskyj und Erdogan ging es auch um eine mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Laut Erdogan verdient das Land zweifellos die Mitgliedschaft. Darüber hinaus sprach Selenskyj von einem Friedensprozess, den die Türkei anführen solle.