Erdogan schlägt Kopftuch-Referendum vor — RT World News

Die säkulare Verfassung von Türkiye verbietet bestimmte islamische Kleidung in öffentlichen Einrichtungen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat ein Referendum über das Recht von Frauen auf Kopftuch im öffentlichen Dienst, an Schulen und Universitäten vorgeschlagen. Erdogan, der eine fromme muslimische Basis umwirbt, hat zuvor einige der säkularen Gesetze von Türkiye rückgängig gemacht.

„Wenn Sie den Mut haben, kommen Sie, lassen Sie uns diese Frage einem Referendum unterziehen … lassen Sie die Nation die Entscheidung treffen.“ sagte der Präsident am Samstag im Parlament in einer Rede, die sich an den Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu richtete.

Kilicdaroglu hatte ein Gesetz vorgeschlagen, das Frauen das Recht garantiert, in öffentlichen Gebäuden ein Kopftuch zu tragen, um muslimischen Wählern zu versichern, dass seine säkulare Partei ihre religiösen Rechte verteidigen würde, berichtete AFP. Erdogans Aufruf zu einem Referendum ist wahrscheinlich ein Versuch, vor den Wahlen im nächsten Jahr die Unterstützung gläubiger Muslime zu gewinnen.









Während Kilicdaroglu einst für ein Kopftuchverbot eintrat, positioniert sich Erdogan seit langem als Krieger gegen eine solche säkulare Politik.

Türkiye ist seit 1924 ein säkularer Staat, obwohl islamische Kopftücher erst Ende der 1990er Jahre in öffentlichen Einrichtungen offiziell verboten wurden. Obwohl das Verfassungsgericht des Landes 2008 einen Versuch von Erdogans Regierungspartei AK, das Kopftuchverbot aufzuheben, abschlug, gelang es dem türkischen Präsidenten, die Beschränkung 2013 zu beenden.

Während keine politische Partei in Türkiye eine Rückkehr des Verbots vorschlägt, wäre die Verankerung des Rechts auf das Tragen eines Kopftuchs in der Verfassung ein bedeutender Schritt weg vom Säkularismus der vergangenen Jahrzehnte.