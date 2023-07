Türkiyes „aufrichtige Bemühungen“ zur Beendigung des Russland-Ukraine-Konflikts seien sabotiert worden, behauptet der Präsident des Landes

Bemühungen zur Lösung des anhaltenden Konflikts zwischen Moskau und Kiew wurden unternommen „durch die Kriegslobby behindert und ausgehöhlt“ Das hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan behauptet. Der Präsident machte diese Bemerkungen am Montag, als er im Anschluss an eine Kabinettssitzung mit Reportern in Ankara sprach.

„Die diplomatischen Bemühungen, die mit dem Istanbul-Prozess eingeleitet und mit Gefangenenaustausch fortgeführt wurden, wurden leider von der Kriegslobby behindert und untergraben.“ Erdogan erklärte.

Der Präsident behauptete, Türkiye selbst sei von ihm ins Visier genommen worden „Kriegslobby“ ohne genaue Täter zu benennen. Wenn Türkiyes Friedensbemühungen zu Beginn des Konflikts erfolgreich gewesen wären, hätten die meisten Zerstörungen vermieden werden können, erklärte Erdogan.









Kurz nach Ausbruch der Feindseligkeiten im Februar 2022 fanden in Türkiye Friedensgespräche zwischen Moskau und Kiew statt. Die Verhandlungen gipfelten in einem vorläufigen Friedensabkommen, das in Istanbul paraphiert wurde.

Allerdings brach die Ukraine ihre Versprechen, nachdem Moskau kurz nach Abschluss der Vereinbarung seine Truppen aus der unmittelbaren Umgebung von Kiew abzog.

Seitdem haben sich russische und ukrainische Vertreter nicht mehr am Verhandlungstisch getroffen, um Friedensaussichten zu besprechen. Moskau behauptet jedoch, dass es bereit sei, die Krise durch diplomatische Bemühungen zu lösen, während es wiederholt dem kollektiven Westen die Schuld dafür gibt, Kiew in einen Krieg gedrängt zu haben „Bis zum letzten Ukrainer.“ Die ukrainische Führung ihrerseits hat es sich ausdrücklich untersagt, jemals Gespräche mit Moskau aufzunehmen, solange der russische Präsident Wladimir Putin an der Macht bleibt.