Erdoğan kämpft darum, politische Folgen des Erdbebens zu verhindern – POLITICO

Präsident Recep Tayyip Erdoğan steht vor einer Wiederwahl im Mai oder Juni und ist sich bewusst, dass sein politisches Schicksal von einer schnellen und entschlossenen Reaktion auf das Erdbeben am Montag und seine Nachbeben abhängt, die Städte in der Südtürkei verwüsteten und Tausende töteten.

Schließlich liefert die jüngste Geschichte der Türkei eine offensichtliche Warnung, dass Unentschlossenheit politisch gefährlich ist. Als 1999 ein schweres Erdbeben die Region Izmit in der Nähe von Istanbul erschütterte, wurde der damalige Premierminister Bülent Ecevit – gelähmt durch das Ausmaß der Katastrophe – allgemein dafür verurteilt, dass er nicht schnell genug mobil gemacht hatte. Etwa 18.000 Menschen starben.

Erdoğan scheint entschlossen zu sein, dieselben Fehler zu vermeiden, aber das bedeutet nicht, dass es keine großen potenziellen Fallstricke für ihn gibt.

Stunden nachdem die ersten Erschütterungen aufgetreten waren, bemühte er sich, deutlich zu machen, dass er nun das Kommando übernahm, und wirkte sichtlich wütend und frustriert über die frühen Bemühungen der Behörden, Rettungs- und Notfallmaßnahmen durchzuführen.

Bei einer hastig arrangierten Pressekonferenz im Katastrophenschutzzentrum des Landes in Ankara sagte er, das Land sei von der größten Naturkatastrophe seit 1939 heimgesucht worden, als ein schweres Beben die östliche Provinz Erzincan heimsuchte und mehr als 100.000 Gebäude dem Erdboden gleichmachte oder schwer beschädigte und tötete rund 33.000 Menschen.

„Alle geben ihr Herz und ihre Seele in die Bemühungen, obwohl die Wintersaison, das kalte Wetter und das nächtliche Erdbeben die Dinge schwieriger machen“, sagte er gegenüber Reportern. Und auch am Dienstag stand Erdoğan vor laufenden Kameras und verkündete einen dreimonatigen Ausnahmezustand für die zehn am stärksten von dem tödlichen Erdbeben betroffenen Provinzen.

Er spulte Details der bisherigen Rettungs- und humanitären Bemühungen ab und sagte, dass bereits rund 54.000 Zelte und 102.000 Betten in die betroffenen Regionen entsandt worden seien.

Aber das jüngere Erdbeben von 1999 in İzmit – eher als das Zittern von 1939 – könnte in Erdoğans Gedanken gewesen sein, sagte Gönül Tol, Direktor des Türkei-Programms am Middle East Institute, einer in Washington DC ansässigen Denkfabrik.

Im Gespräch mit POLITICO aus Hatay, einer der Regionen, die von den Beben am Montag erschüttert wurden, sagte Tol, die Presse habe die Regierung 1999 wegen der schlechten Notfallmaßnahmen angeprangert. Ebenso, sagte sie, hätten die Beben dieses Mal zwar nicht verhindert werden können, aber das Leiden sei durch eine unzureichende Reaktion in den unmittelbaren Stunden nach dem Einschlag noch verschlimmert worden.

„Die Tragödie hat sich verschlimmert – besonders für Menschen wie mich, die geliebte Menschen verloren haben“, sagte Tol, der bei den Beben zwei Verwandte verloren hat. „Ich war dort, und es gab kein Rettungsteam. Die Menschen versuchten, ihre Angehörigen, die unter den Trümmern gefangen waren, selbst auszugraben. Stundenlang konnten wir einfach niemanden finden, der uns helfen konnte. Es war eiskalt, es gab kein Essen, kein Wasser, und wir konnten niemanden von der Regierung sehen, wir konnten niemanden von staatlichen Institutionen sehen, keine Rettungskräfte, nichts“, fügte sie hinzu.

Sie sagte, es gebe Echos des Bebens von İzmit, dessen Epizentrum knapp 50 Meilen östlich der Außenbezirke von Istanbul lag. Das erschütterte die Institutionen des Landes bis ins Mark und formte die Politik des Landes in einer Weise um, die später Erdoğans Aufstieg zur Macht half. Bei den nächsten Parlamentswahlen im Jahr 2002 verfehlten Ecevits Mitte-Links-Partei Demokratische Linke, die Nationalistische Aktionspartei und die zentristische Mutterlandpartei – die Fraktionen, die die türkische Politik in den 1990er Jahren dominiert hatten – die 10-Prozent-Hürde, die für einen Parlamentssitz erforderlich war. Erdoğans Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung stürmte zu einem Erdrutschsieg.

Ecevit war vom Ausmaß der Zerstörung betäubt und geriet „in einen anhaltenden Schockzustand“, so der Historiker und ehemalige New York Times-Journalist Stephen Kinzer in einer Studie über İzmit für das Middle East Quarterly aus dem Jahr 2001.

Retter und Zivilisten suchen unter den Trümmern eingestürzter Gebäude in Kahramanmaras in der Südtürkei nach Überlebenden, einen Tag nachdem am 7. Februar 2023 ein Erdbeben der Stärke 7,8 den Südosten des Landes heimgesucht hatte | Adem Altan/AFP über Getty Images

„Anstatt sofort in einen Hubschrauber zu springen, um das Katastrophengebiet zu erkunden und dann seine Helfer zum Einsatz zu befehlen, verbrachte er Tage damit, jedem zu sagen, dass alles unter Kontrolle sei und es keinen Grund zur Sorge gebe“, fügte Kinzer hinzu. „Armeekommandeure, von denen erwartet werden konnte, dass sie Tausende von Soldaten in die betroffene Region entsenden, saßen ebenfalls auf ihren Händen. Schnell wurde klar, dass, obwohl die Türkei über einigen der gefährlichsten geologischen Verwerfungen der Welt liegt und alle paar Jahre von Erdbeben erschüttert wird, ihre Regierung keinen Plan hatte, um damit fertig zu werden, keine Katastrophenhilfe, kein Zivilschutznetzwerk, nicht einmal ein Beamter, der dazu bestimmt ist, in solchen Momenten die Verantwortung zu übernehmen“, fügte er hinzu.

Um das Ganze noch schlimmer zu machen, war der Erdbeben-Hilfsfonds der Regierung leer und enthielt nur den Gegenwert in türkischen Lira von 4,45 Euro.

„Regierungsbeamte stolperten ziellos umher, unfähig, das Ausmaß der Katastrophe zu erfassen. Premierminister Ecevit versuchte später, die langsame Reaktion der Regierung zu entschuldigen, indem er sagte, dass die Straßen zu verstopft seien, um Rettungsteams zu erlauben, die zerstörten Städte zu erreichen“, schrieb Kinzer. Die Minister beschuldigten die Presse und beschuldigten Journalisten, Ereignisse zu verzerren und die Regierung zu verleumden.

Erdoğan scheint nun Lehren aus dieser schleppenden Reaktion zu ziehen. Ungewöhnlicherweise will Erdoğan im Zentrum einer Katastrophe gefilmt werden.

„Du weißt, wie sehr er Kameras liebt, aber jedes Mal, wenn eine Katastrophe das Land heimsucht, verschwindet er“, sagte Tol. „Normalerweise lässt er seine Minister und die Leute um ihn herum das Problem lösen. Wenn also etwas schief geht, kann er ihnen die Schuld geben“, fügte sie hinzu. Diesmal hat Erdoğan jedoch schneller als sonst öffentlich interveniert und um internationale Hilfe gebeten.

Aber ob er den politischen Folgen entkommen kann, bleibt abzuwarten, sagen Analysten.

„Nur ein Gebäude stürzt in einem bekannten Erdbebengebiet ein, das ist eine Tragödie“, sagt Borzou Daragahi, ein nichtansässiger Senior Fellow des Atlantic Council. „Wenn Dutzende in mehreren Großstädten einstürzen, signalisiert das eine vermeidbare Tragödie. Die Türkei versprach, nach dem tragischen Erdbeben von 1999, bei dem 17.000 Menschen ums Leben kamen, Änderungen an ihren Baupraktiken vorzunehmen. Es führte neue Bauvorschriften ein und führte eine obligatorische Erdbebenversicherung für alle Gebäude ein. Architekten und Stadtplaner warnen seit Jahren davor, dass die Regeln nicht streng genug eingehalten werden“, fügte er hinzu.

Viele der von den Beben zerstörten Gebiete, wie Gaziantep, Hatay und Şanlıurfa, haben in den letzten zwei Jahrzehnten einen von Erdoğan geförderten Bauboom erlebt, den er bei den Wahlen vorangetrieben hat. An den riesigen Bauprojekten waren Unternehmen beteiligt, die enge Verbindungen zu Erdoğan und seiner regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung haben. Wenn sich herausstellt, dass die neueren Gebäude und Wohnblöcke unverhältnismäßig anfälliger waren als ältere Gebäude, könnte Erdoğans Partei die Schuld gegeben werden.

Und Erdoğan steht politisch vor einer weiteren Herausforderung: Schnell eine provisorische Unterbringung für die Überlebenden und Verletzten zu finden.

In dieser Hinsicht bedauere er vielleicht, dass er hart gegen NGOs vorgegangen ist und viele zivilgesellschaftliche Organisationen zur Schließung gezwungen hat, sagte Tol. „Zumindest 1999 gab es viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die vor Ort mit staatlichen Institutionen zusammenarbeiteten. Diesmal nicht, weil er im Grunde alle zivilgesellschaftlichen Gruppen ausgelöscht hat, außer natürlich diejenigen, die seine Agenda fördern“, fügte sie hinzu.