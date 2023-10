Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Israel aufgefordert, seine Angriffe auf Gaza einzustellen. Zuvor hatte Israel die Ausweitung seines Bodenangriffs auf die palästinensische Enklave angekündigt.

In einer am Samstag auf X (ehemals Twitter) veröffentlichten Nachricht sagte Erdogan behauptet dass israelische Bombardierungen auf Zivilisten abzielen und die humanitäre Krise nur verschärfen. „Israel muss sofort aus diesem Zustand des Wahnsinns herauskommen und seine Angriffe stoppen“ sagte der türkische Präsident. Er forderte auch Palästina-Anhänger auf, sich ihm zu einer Kundgebung in Istanbul anzuschließen „Rufen Sie, dass wir an der Seite des palästinensischen Volkes gegen die israelische Unterdrückung stehen.“

Am Freitag gaben die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) bekannt, dass dies der Fall sei „Ausweitung der Bodenoperationen“ gegen die Hamas in Gaza, während die Luftwaffe ihre Luftangriffe verstärkte. Später gab der größte Telekommunikationsanbieter in Gaza, Paltel, dies bekannt „völlige Abschaffung aller Kommunikations- und Internetdienste“ aufgrund massiver Luftangriffe.









Später verbreiteten mehrere Medien eine Nachricht der Hamas, in der es hieß, es sei ihr gelungen, einen versuchten Bodeneinsatz zu stoppen, und fügten hinzu, dass das israelische Militär schwere Verluste erlitten habe. Nach Angaben der IDF wurden bei der ausgeweiteten Bodenoperation in Gaza jedoch keine Soldaten verletzt. „An der Aktivität nehmen Infanterie-, Panzer-, Pionier- und Artilleriekräfte teil, begleitet von schwerem (Luft-)Feuer.“ sagte der IDF-Sprecher gegenüber der Times of Israel und fügte hinzu „Die Streitkräfte sind immer noch vor Ort und führen die Kämpfe fort.“

Vor drei Wochen startete die Hamas einen Überraschungsangriff auf Israel, bei dem über 1.400 Menschen getötet und zahlreiche Geiseln genommen wurden. Israel reagierte mit einer massiven Luftangriffswelle auf Gaza, die über 7.000 Todesopfer forderte.

Israel hat es versprochen „auslöschen“ die palästinensische militante Gruppe und warnte vor einem bevorstehenden Einmarsch in Gaza. Laut einem Anfang dieser Woche veröffentlichten Bericht der New York Times wurde die Bodenoperation jedoch zu einem Streitpunkt zwischen dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und dem Militär. Nach Angaben der NYT lehnte Netanjahu die Genehmigung eines von der IDF ausgearbeiteten Invasionsplans ab. Quellen sagten dem Medium, dass das Schicksal der Geiseln zu den Hauptsorgen gehöre, da Hoffnung bestehe, dass die von Katar vermittelten Verhandlungen erfolgreich sein könnten.