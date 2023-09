Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan kritisierte am Samstag einen Bericht des Europäischen Parlaments über die EU-Beitrittsverhandlungen des Landes und drohte mit einer „Trennung“ aus der Union.

Von Journalisten zu dem Bericht befragt, sagte Erdoğan, dass „die EU versucht, sich von der Türkei zu lösen“, so die türkische Staatsmedienagentur Anadolu.

„Wir werden diese Entwicklungen bewerten und uns bei Bedarf von der EU trennen“, sagte Erdoğan vor seiner Reise zur Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York.

In dem Bericht des Europäischen Parlaments, der diese Woche in Straßburg angenommen wurde, heißt es, dass die Gespräche über den Beitritt Ankaras zum Block unter den gegenwärtigen Umständen nicht wieder aufgenommen werden sollten, und bringt die Besorgnis der EU über Menschenrechts- und Rechtsstaatsverletzungen zum Ausdruck. Stattdessen plädierten die europäischen Gesetzgeber dafür, „einen parallelen und realistischen Rahmen“ für die Beziehungen zwischen Brüssel und Ankara zu finden.

„Wir haben kürzlich ein erneutes Interesse der türkischen Regierung an einer Wiederbelebung des EU-Beitrittsprozesses festgestellt“, sagte der führende Gesetzgeber in diesem Dossier, der spanische Sozialist Nacho Sánchez Amor, bei der Annahme des Berichts am Mittwoch.

„Dies wird nicht aufgrund geopolitischer Verhandlungen geschehen, sondern nur, wenn die türkischen Behörden echtes Interesse daran zeigen, den anhaltenden Rückschritt bei den Grundfreiheiten und der Rechtsstaatlichkeit im Land zu stoppen“, sagte Sánchez Amor.

Die Beziehungen zwischen Tukrey und der EU haben sich aufgrund des zunehmend autokratischen Verhaltens Erdoğans nach einem gescheiterten Putschversuch im Jahr 2016 verschlechtert.

Die Gespräche über einen Beitritt der Türkei zur Union stagnieren seit Jahren. Im Juli einigten sich die EU-Außenminister jedoch darauf, die Beziehungen voranzutreiben.