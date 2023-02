Ein Mann sitzt neben seinem eingestürzten Haus in Kharamanmaras, während ein Suchteam under the Trümmern weiter nach Menschen sucht. Foto

Noch immer kämpfen sich Helfer in den Erdbebengebieten durch die Trümmerberge. Maar in der Türkei worden zulke gebieden in de hele regio vallen.

Die Zahl der Menschen, die in der Türkei durch das Erdbeben worden getötet sinds, is op 41.020 gestegen. Als de turkse katastrofenschutzbehörde teilte afad am Sonntagabend laut der Staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit. Aus Syrien sind bisher rund 5900 tote Menschen in Zusammenhang mit den verheerenden Bebent worden gerapporteerd. Die Zahl kan nu niet ongeregeld actief zijn. Insgesamt sind damit in beide Ländern nun schon fast 47.000 Tote gezählt be.

Het is mogelijk dat de Erdbebenkatastrofe in de Syrisch-Turkse Grenzregio tussen de eerste en de Duitse grens ligt. Alleen binnen Syrisch seien 8.8 Millionen Menschen von den Folgen bezorgd, dat stellvertreende UN-Syrienbeauftragte Najat Rochdi tweeted – rund zwei Wochen nach den Beben. “Die Mehrheit von ihnen benötigt voraussichtlich irgendeine Form von humanitärer Unterstützung”.

Die Katastrophe trof de regio in Valerlei Hinsicht Schwer. Welche Folgen sich etwa für Schüler und den Unterricht ergeben are, ist kaum absehbar. 600 Schulen seien allein in Syrien zerstört be, sagte Yasmine Sherif, Direktorin des VN-Fonds Education Cannot Wait (ECW), dem TV-zender Al-Dschasira. Aus dem Fund sollen 7 Millionen US-Dollar (of 6.5 Mio Euro) en Notfallzuschüssen kommen, um Kindern in Syrien auch weiterhin den Zugang zu Bildung zu ermöglichen.

Snel 120.000 Häuser einsturzgefährdet oder schwer beschadigd

Unterdessen teilte der türkische Stadtplanungsminister Murat Kurum am Sontag mit, dass beef 118.000 Häuser im türkischen Teil der Erdbebenregion als einsturzgefährdet of swwer beschädigt einzustufen seien. Nach Kurums Angaben wurden etwa 927.000 Häuser untersucht.

Elke keer dat u uw bestelling plaatst, is het begin van de opwarming begonnen, waardoor de Wochenende dem Ende entgegen zo groot wordt. Zo zijn we erin geslaagd om een ​​dergelijke en Rettungsteam van Katar te zien die twee einsatz in der Südtürkei hebben, wie de katarische Nachrichtenagentur QNA meldde. Der Turkse Katastrophenschutz Afad gab am Sonntag bekannt, dass die Sucharbeiten in neun der elf betroffen Provinzen beendet seien. Nur in Kahramanmaras en Hatay waren weiter nach Verschütteten gesucht, sagte der Afad-Vorsitzende Yunus Sezer for Journalists in Ankara.

Het was schätzt, dat is meer dan 1,2 miljoen mensen sterven betrokken regio in der Türkei verlassen haben. Über one Million Betroffene sind derzeit vorübergehend in Unterkünften unterbracht, wie Sezer sagte.

US-Außenminister in der Türkei

US-Außenminister Antony Blinkenmachte sich am Sonntag sisterammen mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu in Bild von der Zerstörung in der schwer vom Erdbeben betroffenen Provinz Hatay. Blinken erklärte, dass die US-Regierung die Erdbebenhilfe für die Türkei en Syrien meer dan 100 Millionen US-Dollar (rundvlees 93 Millionen Euro) aufstocke. Damit hatten die USA non insgesamt 185 Millionen Dollar zugesagt.

Die Hilfe solle den Erdbebenopfern in der Türkei en in Syrien zugutekommen. Von dem Geld sollen Hilfsgüter wie Medikamente, Decken, Zelte en warme Kleidung werden gekocht. Außerdem solle damit die Versorgung mit sauberem Wasser and sanitären Einrichtungen, aber auch Bildung für Kinder gewährleistet zijn.

De Navo bereitet derweil in der Türkei den Aufbau ein Camps mit Notunterkünften für mindestens 4000 Menschen vor. Ein Frachtschiff mit 600 Containern dafür habe am Sonntagabend den Hafen der italienischen Stadt Taranto verlassen, teilte ein Bündnissprecher mit. Es solle im Laufe der Woche in der Turkse stad Iskenderun ancommen. Voor de verzending van containers op de haven in Tarent extra außerhalb der normale Betriebszeiten geöffnet geblieben, hieß es.

UN-Nothilfe-coördinator voor Syrië: Haben das Schlimmste noch nicht gesehen

In de Syrische oorlog sterven Lage fürviele Menschen schon vor den Beben lording. Bombardementen en bombardementen in langdurige burgeroorlogen, een grote bedreiging voor de burgeroorlog en een vaak kaum vorhandene öffentliche Versorgung haben das Land zu een em Brennpunkt für humanitäre Helfer zijn lassen. Laut UN benötigten schon vor den Erdbeben mehr als 15 Millionen Menschen irgendeine Form von Hilfe.

Het is niet mogelijk om alle menschen in Noordwest-Syrië te stoppen. “Wir stehen noch am Anfang und haben das Schlimmste noch nicht gesehen”, zei van de Syrische Zuständige UN-Nothilfe-coördinator, Muhannad Hadi, van de dpa. Bislang seien beispielsweise etwa 60.000 Menschen mit Wasser und beef 13.000 Erdbebenopfer mit Zelten worden verorgt. Nach UN-Angaben sinds derzeit aber rund 40.000 Haushalte ohne Obdach.

Bisher fuhren seit der Katastrophe mehr as 140 Lastwagen mit UN-Hilfsgütern aus der Türkei in den von Rebels Kontrollierten Nordwesten Syrians. Dort wurden mehr als 9000 Gebäude komplett of teilweise zerstört, wodurch lessestens 11,000 Menschen en Zuhause verloren. Ben de meest dringende benötigten die Betroffenen laut UN jetzt unter andersem Unterkünfte wie Zelte.

dpa