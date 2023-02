Erdbeben tötet mehr als 4 300 in der Türkei, Syrien

Eine Reihe von Erdbeben nahe der türkisch-syrischen Grenze hat zu über 4.300 bestätigten Todesfällen und über 5.600 dem Erdboden gleichgemachten Gebäuden geführt.

Die Erdbeben haben eine globale Reaktion ausgelöst, wobei Dutzende von Nationen angeboten haben, Hilfe zu schicken. Die Reaktion wurde jedoch aufgrund von Eisregen und Minustemperaturen verlangsamt.

Das Beben hat auch dazu geführt, dass es in mehreren Gefängnissen zu Meutereien kam, bei denen mindestens 20 Gefangene entkamen und mehrere Flughäfen funktionsunfähig wurden.

Rettungskräfte in der Türkei und in Syrien gruben sich mit bloßen Händen durch die eiskalte Dienstagnacht und suchten nach Überlebenden in den Trümmern von Tausenden von Gebäuden, die bei einer Reihe heftiger Erdbeben zerstört wurden.

Die bestätigte Zahl der Todesopfer in den beiden Ländern ist nach einem Schwarm starker Erschütterungen nahe der türkisch-syrischen Grenze – von denen die größte mit einer massiven Stärke von 7,8 gemessen wurde – auf über 4 300 gestiegen.

Türkische und syrische Katastrophenschutzteams berichten, dass mehr als 5.600 Gebäude in mehreren Städten dem Erdboden gleichgemacht wurden, darunter viele mehrstöckige Wohnblöcke, die beim ersten Beben mit schlafenden Bewohnern gefüllt waren.

In der Stadt Kahramanmaras im Südosten der Türkei hatten Augenzeugen Mühe, das Ausmaß der Katastrophe zu begreifen.

„Wir dachten, es wäre die Apokalypse“, sagte Melisa Salman, eine 23-jährige Reporterin. „Das war das erste Mal, dass wir so etwas erlebt haben.“

Die türkische Hilfsorganisation AFAD sagte am Dienstag, dass es allein in diesem Land jetzt 2.921 Todesfälle gab, was die bestätigte Zahl auf 4.365 erhöht.

Es gibt Befürchtungen, dass die Maut unaufhaltsam steigen wird, wobei Beamte der Weltgesundheitsorganisation Schätzungen zufolge bis zu 20 000 Menschen gestorben sein könnten.

In Gaziantep, einer türkischen Stadt, in der unzählige Flüchtlinge aus Syriens jahrzehntelangem Bürgerkrieg leben, schrien, weinten und riefen Retter in den Trümmern, als ein anderes Gebäude ohne Vorwarnung in der Nähe einstürzte.

Das anfängliche Erdbeben war so stark, dass es bis nach Grönland zu spüren war, und die Auswirkungen sind groß genug, um eine globale Reaktion auszulösen.

Dutzende Nationen von der Ukraine bis Neuseeland haben versprochen, Hilfe zu schicken, obwohl Eisregen und Minustemperaturen die Reaktion verlangsamt haben.

In der südosttürkischen Stadt Sanliurfa versuchten Rettungskräfte bis in die Nacht, Überlebende aus den Trümmern eines eingestürzten siebenstöckigen Gebäudes zu ziehen.

„Unter den Trümmern liegt eine Familie, die ich kenne“, sagte der 20-jährige syrische Student Omer El Cuneyd.

„Bis 11:00 oder Mittag ging meine Freundin noch ans Telefon. Aber sie geht nicht mehr ran. Sie ist da unten.“

Trotz eisiger Außentemperaturen verbrachten verängstigte Bewohner die Nacht auf der Straße und drängten sich um Feuer, um sich zu wärmen.

Mustafa Koyuncu packte seine Frau und ihre fünf Kinder in ihr Auto, zu verängstigt, um sich zu bewegen.

„Wir können nicht nach Hause gehen“, sagte der 55-Jährige gegenüber AFP. „Alle haben Angst.“

Einige der schwersten Verwüstungen ereigneten sich in der Nähe des Epizentrums des Bebens zwischen Kahramanmaras und Gaziantep, wo ganze Stadtblöcke unter Schneefall in Trümmern lagen.

‚Apokalypse‘

Das erste Erdbeben am Montag ereignete sich um 4:17 Uhr (0117 GMT) in einer Tiefe von etwa 18 Kilometern in der Nähe der türkischen Stadt Gaziantep, in der rund zwei Millionen Menschen leben, sagte der US Geological Survey.

Bisher wurden in der Türkei mehr als 14.000 Menschen verletzt gemeldet, sagte die Katastrophenschutzbehörde, während Syrien sagte, dass mindestens 3.411 Menschen verletzt wurden.

Beamte sagten, dass drei große Flughäfen funktionsunfähig gemacht wurden, was die Lieferung lebenswichtiger Hilfsgüter erschwert.

Ein Schneesturm im Winter hat die Hauptstraßen in das Gebiet mit Eis und Schnee bedeckt.

Ein Großteil des vom Erdbeben betroffenen Gebiets in Nordsyrien wurde bereits durch jahrelangen Krieg und Luftangriffe syrischer und russischer Streitkräfte, die Häuser, Krankenhäuser und Kliniken zerstörten, dezimiert.

Der Konflikt prägt bereits die Notfallmaßnahmen, wobei Syriens Gesandter bei den Vereinten Nationen, Bassam Sabbagh, anscheinend die Wiedereröffnung von Grenzübergängen ausschließt, die es der Hilfe ermöglichen würden, Gebiete zu erreichen, die von Rebellengruppen kontrolliert werden.

Das syrische Gesundheitsministerium meldete Schäden in den Provinzen Aleppo, Latakia, Hama und Tartus, wo Russland eine Marineeinrichtung mietet.

Schon vor der Tragödie stürzten Gebäude in Aleppo – Syriens Handelszentrum der Vorkriegszeit – oft aufgrund der maroden Infrastruktur ein, die unter mangelnder Aufsicht während des Krieges gelitten hatte.

Beamte unterbrachen vorsorglich die Erdgas- und Stromversorgung in der gesamten Region und schlossen auch Schulen für zwei Wochen.

Die UN-Kulturagentur UNESCO äußerte Befürchtungen über schwere Schäden in zwei Städten auf ihrer Kulturerbeliste – Aleppo in Syrien und Diyarbakir in der Türkei.

In einem Gefängnis im Nordwesten Syriens, in dem sich hauptsächlich Mitglieder der Gruppe Islamischer Staat befanden, meuterten Gefangene nach den Beben, wobei mindestens 20 entkamen, teilte eine Quelle der Einrichtung AFP mit.

Die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und Russland haben alle sofort Beileidsbekundungen und Hilfsangebote übermittelt.

Präsident Joe Biden versprach seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan, dass die Vereinigten Staaten „jede und jede“ Hilfe leisten werden, die zur Erholung von einem verheerenden Erdbeben erforderlich ist.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bot auch an, der Türkei, deren Kampfdrohnen Kiew bei der Bekämpfung der russischen Invasion helfen, „die notwendige Hilfe“ zu leisten.

Die Türkei liegt in einer der aktivsten Erdbebenzonen der Welt.

Das letzte Erdbeben der Stärke 7,8 ereignete sich im Jahr 1939, als 33.000 Menschen in der östlichen Provinz Erzincan starben.

Die türkische Region Duzce erlitt 1999 ein Erdbeben der Stärke 7,4, bei dem mehr als 17.000 Menschen starben.

Experten warnen seit langem davor, dass ein großes Beben Istanbul verwüsten könnte, eine Megalopolis mit 16 Millionen Einwohnern und wackligen Häusern.