Erdbeben in Syrien und der Türkei: „Als ob ein Zug vorbeifahren würde“

Interview



Stand: 07.02.2023 14:55 Uhr

Aus Angst vor neuen Nachbeben steigt die Hilfe in Syrien und der Türkei an. Die Welthungerhilfe ist seit Jahren vor Ort. Was die Organisation unter welchen Umständen versucht, schildert Nothilfe-Koordinator Weickert von Gaziantep in der Türkei aus.

tagesschau. de: Wie war Ihre erste Nacht nach dem Erdbeben?

Jesco Weickert: Ich habe nicht viel geschlafen. Ich lebe hier in Gaziantep in einer Art Apartment. Dorthin bin ich gestern Abend zurückgekehrt. Alles ist noch um mich herum. Das Gebäude, in dem ich wohne, sieht nicht so aus, als würde es bald einstürzen, und deshalb bin ich hier geblieben.

Trotzdem hat es ein paar Risse, und ein paar Steine ​​waren vom Dach gefallen. Ich hatte mir überlegt, ob ich in einem Shelter schlafen wollte, einer Art Shelter, wo ich wahrscheinlich gar nicht hätte schlafen können, oder lieber hier bleiben wollte. Außerdem hatten wir unglaublich viele Nachbeben. Es fühlt sich an, als würde ein Zug vorbeifahren.

Dann zittert alles. Es gibt ihnen das ständige Gefühl, auf wackeligem Boden zu stehen. In dieser Situation ist es auch unglaublich schwierig, sich genug zu beruhigen, um zu schlafen.





Zur Person Jesco Weickert arbeitet als Nothilfekoordinator für die Welthungerhilfe in Gaziantep, Türkei. Die Hilfsorganisation ist seit 2013 in der Region aktiv. Mit 245 Mitarbeitern im Regionalbüro Gaziantep und Projektbüros im Nordwesten Syriens sowie mit lokalen Partnerorganisationen unterstützt sie syrische Flüchtlinge und die aufnehmenden Gemeinden im Nordwesten Syriens und Südosttürkei.

Viele Menschen schlafen in ihren Autos

tagesschau. de: Du sagst, in deiner Gegend steht noch alles. Wenn Sie vor Ihr Haus treten, welches Bild sehen Sie?

Weickert: Im Vergleich zu gestern sind die Straßen heute eher leer. Vor meinem Haus ist ein Platz mit einer Schule. Dort ist nicht mehr so ​​viel los wie gestern, als viele Leute draußen waren. Ich bin noch nicht durch die Stadt gelaufen. Aber ich weiß, dass viele Menschen nicht in ihre Häuser zurückgekehrt sind, sondern in ihren Autos geschlafen haben.

In einigen Ecken, die weit genug von hohen Gebäuden entfernt sind, stehen Parkplätze voller Autos, auf denen ganze Familien schlafen.

tagesschau. de: Wie läuft die Notbetreuung Ihrer Meinung nach ab?

Weickert: Der Flughafen Gaziantep ist zwar beschädigt, funktioniert aber noch und ist derzeit nur für Hilfslieferungen geöffnet. Aus meiner Sicht funktioniert das einigermaßen mit der Notbetreuung. Es ist eine Sache, den Schutt wegzuräumen.

Das andere macht mir mindestens genauso viel Sorgen. Gaziantep hat zweieinhalb Millionen Einwohner. Alle Gebäude wurden gerade erschüttert. Alle Gebäude müssten auf ihre Sicherheit überprüft werden. Wir heizen hier mit Gas. Die Gasleitungen müssen überprüft werden. Der Wasserdruck ist gesunken. Das heißt, einige Wasserleitungen sind wahrscheinlich geplatzt, gebrochen, verschoben. All dies wird Zeit brauchen.

Schon vor dem Erdbeben auf humanitäre Hilfe angewiesen

tagesschau. de: Wenn sich jetzt viele Helfer auf den Weg ins Erdbebengebiet machen, was fehlt Ihrer Meinung nach im Moment am meisten, was sollten sie dabei haben?

Weickert: Es kommt darauf an, wo wir hinschauen. Viele benötigen schweres Gerät zur Bergung. Teilweise sind auch Notunterkünfte erforderlich. Aber in der Türkei sind es mehr Essen und warme Decken. In Nordsyrien hingegen fehlt es an allem, an Material, an schwerem Gerät, um die Trümmer wegzuräumen, damit die darunter liegenden Menschen erreicht werden können.

Zelte, Essen, Kleidung, eigentlich alles. Man muss sich vorstellen, in Idlib war der Großteil der Bevölkerung ohnehin auf humanitäre Hilfe angewiesen, es ist ein großes Flüchtlingslager, die Menschen fangen wieder bei Null an.

Die Karte zeigt die Erdbebengebiete in der Türkei und in Syrien. Bild: rbb

tagesschau. de: Was hören Sie von syrischer Seite, wie ist die Situation dort? Dort ist es viel schwieriger, an verlässliche Daten zu kommen, große Gebiete sind fest in der Hand der Aufständischen.

Weickert: Ja, auch wir von der Welthungerhilfe haben ein großes Team vor Ort. Einige unserer Kollegen haben ihr Zuhause verloren. Glücklicherweise hatten wir keine Todesfälle, aber einige Familienmitglieder sind betroffen. Und wir sind dabei, Hilfe zu organisieren. In Form von Reparaturmaterialien für beschädigte Gebäude, warme Kleidung, Lebensmittel, Trinkwasser.

Ein Teil der Hilfe wird auch von syrischen NGOs geleistet. Dazu führen wir derzeit Gespräche und hoffen, dass wir dann direkt mit diesen Partnern loslegen können.

„Der Zugang zu Syrien ist kompliziert“

tagesschau. de: Wie helfen sie ihnen, oder wie kommen sie überhaupt ins Land?

Weickert: Wir haben Zugang, aber auch die Straßen in der Türkei sind beschädigt und dies betrifft auch normale Lieferungen über die Grenze. Das ist derzeit schwierig. Deshalb versuchen wir nun, die benötigten Materialien vor Ort zu beschaffen, um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen.

Ein weiteres Thema für die Menschen dort sind die Lieferketten, wenn es um die Nahversorgung mit Lebensmitteln geht. Es geht nicht, lokale Supermärkte für Artikel des täglichen Bedarfs werden derzeit nicht beliefert.

tagesschau. de: Steht und fällt also alles mit dem derzeit einzigen Zugangspunkt in Bab al-Hawa?

Weickert: Nein, das ist kompliziert. Jeder Staat kann eigenständig entscheiden, ob er humanitäre Hilfe ins Land lässt oder nicht. Die Türkei hat jetzt gesagt: „Bitte helfen Sie uns“. Deshalb kommen mittlerweile Helfer aus 20 Ländern hierher und schicken ihre Teams zur Hilfe. Die syrische Regierung hat diese Freigabe für Nordwestsyrien nicht erteilt.

Das bedeutet, dass eigentlich keine internationale Hilfe dorthin gehen darf. Zumindest keine, die über die Vereinten Nationen abgewickelt wird. Dann gibt es noch die sogenannte „Cross Border Resolution“. Das ist eine Art Ausnahmegenehmigung, dass die Vereinten Nationen und nachgeordnete UN-Organisationen wie das UNHCR oder das Welternährungsprogramm nun ohne Zustimmung der syrischen Regierung ihre Lieferungen aus der Türkei nach Syrien bringen und vor Ort Projekte durchführen dürfen. Erfreulicherweise wurde dieser Beschluss Anfang Januar verlängert.

tagesschau. de: Schauen wir auf die nächsten Tage. Der Wetterbericht spricht von eisigen Temperaturen. Was bedeutet das für die Rettungsarbeiten, für die Menschen vor Ort?

Weickert: Wir betrachten ein Wettermuster um den Gefrierpunkt herum. Es ist einfach unglaublich kalt. Manchmal schmilzt der Schnee. Das bedeutet, dass es in Syrien matschig ist. Sie haben sowieso nicht so viele asphaltierte, gepflegte Straßen. Die Wege sind teilweise überschwemmt. Und für diejenigen, die in den eingestürzten Gebäuden eingeschlossen sind, bedeutet eine Nacht draußen bei eisigen Temperaturen, dass die Rettungschancen noch geringer sind.

tagesschau. de: Wie halten Sie und Ihr Team die Situation aus?

Weickert: Wir sind alle sichtlich betroffen. Wenig Schlaf und Angst um das eigene Leben machen die Situation sehr schwierig. Jeder ist jetzt ein gutes Stück mit sich selbst beschäftigt. Aber wir versuchen, damit einigermaßen umzugehen und trotzdem so schnell wie möglich in einen anderen Modus zu wechseln. Wir reagieren jetzt auf die Krise und versuchen unseren Teil dazu beizutragen und zu helfen.