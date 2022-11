Erdbeben in Indonesien: Zahl der Todesopfer steigt sprunghaft an

tz Welt

Von: Christoph Gschoßmann, Raffaela Maas

Teilt

Beschädigtes Haus in Cianjur. Ein Erdbeben der Stärke 5,6 hat am Montag die indonesische Insel Java erschüttert. © -/Indonesia’s National Disaster Management Agency via XinHua/dpa

Trotz einer vergleichsweise geringen Stärke von 5,6 richtete ein Erdbeben auf der indonesischen Insel Java große Schäden an. Auch die Zahl der Todesopfer auf Java steigt.

Update vom 21. November, 19:42 Uhr: Nach dem verheerenden Erdbeben in Indonesien ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 162 gestiegen. Das sagte der Gouverneur der Region, Ridwan Kamil, am Montagabend vor Journalisten. Mindestens 326 Menschen wurden verletzt. Das Erdbeben, dessen Stärke die US-Erdbebenstation (USGS) mit 5,6 angab, hat am Montagnachmittag (Ortszeit) die indonesische Hauptinsel Java erschüttert.

„Mit Bedauern teile ich die schlechten Nachrichten: 162 Menschen starben und 326 wurden verletzt, die meisten mit Knochenbrüchen“, sagte Kamil. Rund 2.000 Häuser wurden schwer beschädigt und Tausende Menschen wurden obdachlos.

Erdbeben auf Java – Epizentrum in der Nähe von Jakarta

Bericht vom 21. November, 12:09 Uhr: Jakarta – Ein Erdbeben hat am Montagnachmittag (Ortszeit) die indonesische Insel Java erschüttert. Mindestens 46 Menschen seien bei dem Beben der Stärke 5,6 ums Leben gekommen, teilte die nationale Zivilschutzbehörde mit. Außerdem wurden rund 700 Menschen verletzt. Das Epizentrum lag nahe der Hauptstadt Jakarta, wenige Kilometer südwestlich der Stadt Cianjur. Hier entstanden auch die größten Schäden.

Erdbeben auf Java führt zu eingestürzten Gebäuden und Opfern

Viele Häuser wurden durch das Erdbeben schwer beschädigt. Videos in den sozialen Medien zeigten eingestürzte Gebäude und weinende Menschen. Die Verletzten wurden von Rettungskräften versorgt. Trümmer lagen überall auf den Straßen. Die genaue Schadenshöhe war zunächst unklar.

Das Erdbeben war in der Metropole Jakarta selbst deutlich zu spüren. Hochhäuser schwankten, doch in der Stadt wurden zunächst keine größeren Schäden gemeldet. Nach Angaben des US-Erdbebenmonitors (USGS) ereignete sich das Beben in einer Tiefe von zehn Kilometern. Es gab keine Tsunami-Warnung.

Inselstaat Indonesien: in der geologisch aktivsten Zone der Erde gelegen

Der Inselstaat Indonesien liegt am Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Erdbeben und Vulkanausbrüche sind dort an der Tagesordnung.

Im Februar starben bei einem Erdbeben der Stärke 6,2 auf der Insel Sumatra fast 20 Menschen. Mehr als 400 wurden verletzt. (dpa/rrm)