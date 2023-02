Erdbeben in der Türkei und Syrien fordert Tausende Tote

Mitglieder der Weißhelme suchen am frühen Montag auf dem Land in der nordwestsyrischen Provinz Idlib in Trümmern nach Überlebenden. (Abdulaziz Ketaz/AFP/Getty Images)

Hunderte Familien sind nach dem starken Erdbeben am Montag unter den Trümmern eingestürzter Gebäude im Nordwesten Syriens eingeschlossen, so die Weißhelme, die offiziell als syrische Zivilverteidigung bekannt sind.

Mehr als 790 Opfer wurden in den von Rebellen gehaltenen Teilen Nordwestsyriens als tot bestätigt und mehr als 2.200 verletzt, teilten die Weißhelme auf Twitter mit.

„Es wird jedoch erwartet, dass die Zahlen erheblich steigen werden, weil Hunderte von Familien immer noch unter den Trümmern liegen“, sagte die Gruppe.

Mehr als 210 Gebäude seien durch das Beben im Nordwesten Syriens zerstört worden, fügte die Gruppe hinzu.

Etwas Kontext: Syrien, ein Land, das bereits unter den Auswirkungen des Bürgerkriegs leidet, sieht sich einer weitreichenden Verwüstung durch das Beben gegenüber. Laut offiziellen Angaben wurden im ganzen Land mehr als 1.500 Todesfälle und 3.600 Verwundete gemeldet.

Etwa 4 Millionen Menschen in Nordsyrien seien aufgrund des Krieges bereits vertrieben worden und auf humanitäre Hilfe angewiesen, sagte ein UNICEF-Sprecher zuvor. Zu den Hauptsorgen gehören jetzt der fehlende Zugang zu Unterkünften und sauberem Trinkwasser bei eisigen Wetterbedingungen und das Risiko der Ausbreitung von Krankheiten wie Cholera.