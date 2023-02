Erdbeben in der Türkei und in Syrien: ++ Zahl der Todesopfer steigt auf 8100 ++

Nach dem Erdbeben im syrisch-türkischen Grenzgebiet steigt die Zahl der Todesopfer weiter. Der türkische Botschafter in Deutschland ist dankbar für die internationale Hilfsbereitschaft. Die Entwicklungen im Liveblog.

Deutschland wird alles tun, um den betroffenen Regionen zu helfen. Das sagte Vizekanzler Robert Habeck in Washington. „Die Hilfe hat bereits begonnen.“

Zudem bedeute es der türkischen Bevölkerung viel, dass insbesondere Griechenland „schneller als die meisten anderen Länder seine Unterstützung angeboten habe“, betonte Sen. Die Beziehungen zwischen der Türkei und ihrem westlichen Nachbarn seien unter anderem wegen Grenzstreitigkeiten in der Ägäis angespannt . „Nachdem die Notlage überwunden ist, hoffen wir alle auf eine weitere Phase der pragmatischen Zusammenarbeit und des konstruktiven Dialogs zwischen unseren beiden Ländern“, sagte der Botschafter.

Er dankte der deutschen Gesellschaft und Regierung für ihre „enge und intensive Verbundenheit“. „In schwierigen Zeiten wie diesen ist es gut zu wissen, dass wir uns voll und ganz auf unsere Freunde in Europa verlassen können.“

Der türkische Botschafter in Deutschland, Ahmet Basar Sen, zeigte sich beeindruckt von der Erdbebenhilfe der internationalen Gemeinschaft für sein Land. Das türkische Volk sei sehr dankbar und „überwältigt von der schnellen Unterstützung unserer Nachbarn und Freunde in der aktuellen Notsituation“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

1:17 Uhr

Die Zahl der Todesopfer steigt auf über 8.100

Nach neuen offiziellen Angaben ist die Zahl der Todesopfer nach dem verheerenden Erdbeben im syrisch-türkischen Grenzgebiet auf 8164 gestiegen. Mehr als 39.200 Menschen wurden verletzt. Allein in der Türkei gibt es mindestens 5.894 Tote und mehr als 34.810 Verletzte, wie der türkische Vizepräsident Fuat Oktay am späten Dienstagabend mitteilte.

Zudem stürzten in Folge des schweren Erdbebens am Montag mindestens 5.775 Gebäude ein. Nach Angaben des örtlichen Gesundheitsministeriums und der Rettungsorganisation White Helmets starben in Syrien 2.270 Menschen.