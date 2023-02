Erdbeben in der Türkei und in Syrien: Zahl der Opfer steigt auf über 8.100

Nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien suchen Retter und Zivilisten in den Trümmern nach Überlebenden, abgebildet in Nordsyrien. Inzwischen nimmt die Zahl der Opfer stetig zu

Die Opferzahlen steigen weiter: Mehr als 8.100 Tote nach Erdbeben in der Türkei und in Syrien

Zwei Tage nach dem heftigen Erdbeben in der Türkei und in Syrien steigt die Zahl der Opfer schnell und stetig an. Zehntausende Helfer versuchen, Verschüttete lebendig zu retten – auch nachts bei Kälte und Dunkelheit. Auch Bergungsspezialisten aus Deutschland reisen in die Türkei.

Die Bergung von Verschütteten in den Erdbebengebieten im Süden der Türkei und im Norden Syriens geht unter großem Zeitdruck weiter. Zwei Tage nach der Naturkatastrophe mit weit über 8.100 bestätigten Toten schwindet bei teils winterlichen Temperaturen die Hoffnung, unter den Trümmern eingestürzter Gebäude Überlebende zu finden. Auch Rettungskräfte mit schwerem Gerät waren in der Nacht zum Mittwoch im Einsatz. Immer mehr Unterstützung kommt aus dem Ausland. Ein 50-köpfiges Team des Technischen Hilfswerks (THW) ist am frühen Mittwochmorgen vom Flughafen Köln/Bonn ins Katastrophengebiet aufgebrochen.

Auch in der zweiten Nacht nach dem schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet suchten Angehörige und Rettungskräfte weiter nach Verschütteten. Die Bergungsarbeiten in den Erdbebengebieten liefen noch auf Hochtouren, wie der türkische Vizepräsident Fuat Oktay am späten Dienstagabend mitteilte. „Diese Arbeit wird fortgesetzt, bis wir den letzten Bürger unter den Trümmern erreichen.“

Laut Oktay sind rund 16.150 Rettungs- und Suchteams im Einsatz – sie wurden in alle betroffenen Provinzen und Distrikte entsandt. Insgesamt sind rund 60.000 Helfer vor Ort. Der Regierungspolitiker sagte, dass internationale und lokale Teams in der Nacht zum Mittwoch teilweise per Flugzeug in die Provinzen Adiyaman, Hatay und Kahramanmaras gebracht würden. Die Wetterbedingungen ließen solche Flüge zu, was die Arbeit erleichterte.

Türkei und Syrien: Für viele kam nach dem Erdbeben jede Hilfe zu spät

Die Infografik zeigt die Stärke des Erdbebens in der Türkei und in Syrien © DPA Infografik / Picture Alliance

Nach Angaben der Behörden stieg die Zahl der Todesopfer am Mittwochabend auf mehr als 8.160. Mehr als 39.200 Menschen wurden verletzt. Laut Oktay gibt es allein in der Türkei mindestens 5.894 Tote und mehr als 34.810 Verletzte. Nach Angaben des örtlichen Gesundheitsministeriums und der Rettungsorganisation White Helmets starben in Syrien 2.270 Menschen.

Mit einer Stärke von 7,7 bis 7,8 erschütterte das Beben am frühen Montagmorgen das Gebiet an der türkisch-syrischen Grenze. Am Montagnachmittag folgte in derselben Region ein weiteres Erdbeben der Stärke 7,5. Tausende Gebäude stürzten ein. Temperaturen um den Gefrierpunkt machten es den Überlebenden im Katastrophengebiet noch schwerer, viele von ihnen haben kein Dach mehr über dem Kopf. Das ganze Ausmaß der Katastrophe wird erst langsam deutlich.

Auch deutsche Hilfsmannschaften nahmen ihren Einsatz auf. Helfer der Organisation ISAR seien an der Bergung einer verschütteten Frau beteiligt gewesen, teilte die Organisation mit, die in der schwer betroffenen Stadt Kirikhan nahe der türkisch-syrischen Grenze hilft. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sicherte dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan weitere Unterstützung zu.

Vor Ort Stimmen von Erdbebenopfern

„Wie sollen wir an die Leichen unserer Lieben kommen? Niemand sagt uns etwas“



Hunderte noch unter den Trümmern vermutet



Ein 50-köpfiges Team des THW, das auf die Ortung und Bergung von Verschütteten spezialisiert ist, machte sich auf den Weg in die Türkei. Die Gruppe hob am Mittwochabend mit 16 Tonnen Technik und Ausrüstung in einer Chartermaschine vom Flughafen Köln/Bonn nach Gaziantep ab. In der türkischen Stadt wird der Standort im Erdbebengebiet mit den örtlichen Behörden festgelegt. Angesichts des Ausmaßes der Zerstörung und der Gefahr von Nachbeben rechnet das THW mit einem schwierigen und möglicherweise längeren Einsatz im Erdbebengebiet der Türkei, wie THW-Präsident Gerd Friedsam vor der Abreise des Teams deutlich machte.

Retter in Syrien vermuten, dass Hunderte von Familien immer noch unter den Trümmern begraben sind. Eines der am stärksten betroffenen Gebiete ist die von Rebellen kontrollierte Region Idlib, wo staatliche Nothilfe aufgrund der feindlichen Kräfte im Bürgerkrieg schwierig ist. Nach mehr als elf Jahren Krieg kontrollieren die Regierungstruppen des Machthabers Baschar al-Assad wieder rund zwei Drittel Syriens.

