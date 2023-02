Erdbeben erschüttern die Türkei und Syrien – Menschen sterben

Zwei Erdbeben haben am frühen Montagmorgen den Südosten der Türkei und den Nordwesten Syriens erschüttert. Nach Angaben der türkischen Seite gab es auch Tote. Augenzeugen zufolge stürzten Häuser ein und Menschen wurden unter den Trümmern begraben.

Bei den Erdbeben im Südosten der Türkei sind Menschen ums Leben gekommen. Das sagte der türkische Innenminister Süleyman Soylu am Montag, ohne eine Zahl zu nennen.

Zwei Erdbeben der Stärke 7,4 und 7,9 hatten zuvor am frühen Montagmorgen kurz hintereinander den Südosten der Türkei erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben des Geoforschungszentrums Potsdam in beiden Fällen nahe der Stadt Gaziantep, unweit der Grenze zu Syrien. Demnach ereigneten sich die Beben gegen 4:17 Uhr (Ortszeit/2:17 Uhr MEZ) und 4:28 Uhr (Ortszeit/2:28 Uhr MEZ) in einer Tiefe von 10 Kilometern.