Erdbeben der Stärke 4,8 in der Nähe von Tofino, gefühlt bis Courtenay

Ein Erdbeben der Stärke 4,8 ereignete sich am Freitagabend (25. November) etwa 34 Kilometer nordwestlich von Tofino und war auf der ganzen Insel zu spüren, auch im Comox Valley.

Laut Earthquake Canada ereignete sich das Beben um 19:50 Uhr

Es wurde keine Tsunami-Warnung erkannt.

Viele nutzten die sozialen Medien, um das Gefühl des Rumpelns zu teilen, darunter MLA Josie Osborne.

Meine Freundin in Courtenay fühlte es, rasselte mit Weihnachtsschmuck und schüttelte ihren Stuhl, auf dem sie saß. Sieht aus, als wären zwei gleichzeitig da? Eines in der Nähe von Tofino, eines in der Nähe von Courtenay?

