Erben stoppen Zahlungen an Berlusconis Liebesbeziehungen

Über zehn Jahre lang hatten 20 junge Frauen vom Medienzaren und Politiker jeweils 2.500 Euro im Monat erhalten. Mehrere von ihnen lebten in Wohnungen, die zum Immobilienimperium des ehemaligen Regierungschefs gehörten.

Berlusconi hatte die großzügige Beistandsbehandlung der Frauen mit dem Ruf gerechtfertigt, den sie durch die Vorladung in verschiedenen Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit den berüchtigten „Bunga-Bunga“-Partys in Berlusconis Villen erlitten hätten. Der 86-Jährige starb im Juni.

Italiens ehemaliger Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Der rechtspopulistische Politiker war in zahlreiche Skandale und Affären verwickelt.

Wie der „Corriere della Sera“ am Freitag berichtete, beschloss Berlusconis Familie daraufhin, die monatlichen Zahlungen einzustellen. Zudem wurden die in Ungnade gefallenen Frauen aufgefordert, aus Berlusconis Wohnungen auszuziehen.

Im Zentrum der Affäre stand die damals 17-jährige Nachtclubtänzerin Karima el-Mahroug alias Ruby Rubacuore (Ruby Heartbreaker), mit der Berlusconi seit 2010 Sex gegen Geld gehabt haben soll. Die „Ruby-Affäre“ zuerst geriet in den Fokus der Öffentlichkeit, als el-Mahroug 2010 von der italienischen Polizei wegen Diebstahls festgenommen wurde.

Berlusconi, der damalige Regierungschef, rief daraufhin die Polizei an und behauptete, el-Mahroug sei die Nichte des damaligen ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak und müsse daher freigelassen werden. El-Mahroug berichtete später in einem aufgezeichneten Gespräch von regelmäßigen Orgien in Berlusconis Villa. Danach machte sie einen Rückzieher und behauptete, sie hätte sich alles nur ausgedacht.