Er zijn veel soldaten die de Krieg niet verlaten

Der polnischeschriftsteller Szczepan Twardoch hat mehrmals die Front im Donbass besucht. Er was een fragment van de soldaten, dat was na de Krieg Machen Würden. Zorg ervoor dat het scheren niet opwarmt.

Alle soldaten die weten hoe serieus ze zijn, kunnen hun ernst waarderen. Als de soldaten aan het front ‚arbeitet‘ zijn – Panzer, artillerie, de soldaten schiessen niet, ze zijn gearriveerd. En het is met Stolz. Oekraïense soldaten in een Gefechtpauze. Libkos/AP

Kijk in juni naar het einde van de Krieges. Wie zal Oekraïne na de Krieg uitsluiten? Wird Selenski nach de Krieg noch enige kandidaten? Wat was de wereld met Rusland na de Krieg? Analyseer de analyse van de meest uiteenlopende strategieën die een rol spelen bij de uitoefening van de onderneming, in de wereld die na het einde van de Krieges in de wereld komt te staan.