München. De Bayerische Rundfunk (BR) plant een aantal hervormingen in de toekomstige inspanningen op het gebied van de traditionele omroep en radioprogramma’s. Bij de BR-Klassiker „Komödienstadel“ worden er geen nieuwe producten meer geben. De ARD-Anstalt-set kan hier en met andere Sendungen worden gebruikt om te bekijken. Andere formaten zijn volledig geïntegreerd. Dat is wat Senderspitze in de Rundfunkrat, het BR-Aufsichtsgremium, waard is.

De feitelijke wettelijke rechten voor de BR voor 2025 omvatten een jaarlijks budget van één miljard euro met een financieringsprijs van 70 miljoen euro. Alle Sachkostensets werden vervolgens weer bevroren, legt Senderchef Katja Wildermut uit. Dit is een geweldige manier om uw tijd te besteden aan het besparen van geld.

Deze einsparungen komen vanzelf wanneer de rundfunkbeitrag 2025 jaar lang wordt uitgevoerd. De betaling voor de uitbetaling van gelden voor de financiering van het bedrijf (KEF) zal resulteren in een betaling van 18,36 euro voor de koopsom van 58 cent voor de koopsom van 18,94 euro.

Langere Ferienpausen geplant

Beitrag zahlen Haushalte en Firmen zur Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Medienhäuser von ARD, ZDF en Deutschlandradio. Omdat sommige lokale chef-koks een lange signaalduur hebben, zijn ze niet zonder vertraging. Het probleem: alle landhoofden en alle landparlementen moeten een eer krijgen, omdat ze dat in Kraftpapier kunnen doen. De BR heeft de 58 cent-erfgoedperiode in de Beitrag-periode van 2025 tot 2028 een plant en erwarte, de rechtsstaat van de deelstaten een inhoud gegeven, omdat het om Wildermut gaat.

De BR publiceert de richtlijnen voor het tv-formaat „Euroblick“ en „Alpen-Donau-Adria“. Beide verzendberichten worden kort na uw vakantie verzonden. De BR-videotekst wordt door de tekstbot van de ARD weergegeven.

De helft van de Festangestelten wordt in rente gehouden

Trotz der Sparvorgaben was volgens Wildermut over het algemeen geen probleem. De afgelopen acht jaar werd die helft van de Festangestellten des Senders in Rente gehouden.

Met uw hervormingsproces zult u van meer jongeren en digitale data kunnen genieten. Voor de strategie gevolgd door het motto: “Programma voor Beton”, Beton Wildermuth. Er werd dus meer geld bespaard op het gebied van onroerend goed, kostenfinanciering, werkstaten, Fuhrpark, archieven en bibliotheek.

