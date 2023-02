Penn is een van een groeiend koor dat er nu bij westerse landen op aandringt om Kiev moderne straaljagers te sturen voorafgaand aan een verwacht Russisch lenteoffensief. Wetgevers van beide partijen dringen er bij het Witte Huis op aan om de jets over te dragen, maar president Joe Biden heeft dit onlangs uitgesloten – althans voorlopig.

Nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan zei donderdagavond dat de gevechtsvliegtuigen niet zijn wat Oekraïne op dit moment nodig heeft.

“Vanuit ons perspectief zijn F-16’s niet de belangrijkste capaciteit voor dat offensief. Het is het spul dat we nu snel naar de frontlinies verplaatsen, ‘zei hij op CNN.

“F-16’s zijn geen vraag voor kortetermijngevechten”, voegde hij eraan toe. “F-16’s zijn een vraag voor de langetermijnverdediging van Oekraïne, en dat is een gesprek dat president Biden en president Zelenskyy hadden.”

Maar degenen die de jets voortduwen geven niet zonder slag of stoot op. Penn was eigenlijk een van de eersten die opriep om moderne straaljagers naar Oekraïne te sturen. Al in april riep hij een miljardair op om twee squadrons F-15- of F-16-vliegtuigen voor Kiev te kopen. Sindsdien heeft hij – publiekelijk in tv-optredens en privé door leden van het Congres onder druk te zetten – ervoor gezorgd dat de doorgewinterde Oekraïense jachtpiloten geavanceerdere vliegtuigen zouden moeten krijgen om hun vaderland beter te beschermen.

Een van die wetgevers is Rep. Eric Swalwell (D-Calif.), wie in het verleden heeft berichten getweet waarin hij Penns steun aan Oekraïne prijst, waaronder een link naar een video waarin de Oscarwinnaar een van zijn standbeelden aan Zelenskyy geeft. “Dit is het beste Amerikaanse creatieve talent dat Oekraïne helpt”, schreef Swalwell in november.

Een woordvoerder van Swalwell bevestigde dat hij met Penn heeft gesproken over de situatie met de straaljager. Hij was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Penn zei dat de recente reis van Biden naar Kiev, ter gelegenheid van een jaar na de Russische invasie, “buitengewoon bemoedigend” is, maar drong er bij de regering op aan Oekraïne te blijven bewapenen, ook met moderne straaljagers.

“Er is geen scenario waarin Oekraïne deze strijd verliest”, zei Penn. “Er is een scenario waarin grondgebied wordt ingenomen en Poetin zich een weg baant om opstandelingen te bestrijden in een kapotte infrastructuur van een kapot land. Maar de Oekraïners gaan vechten tot de laatste druppel bloed. En die druppel bloed zal aan onze handen zijn als we ze niet trouw uitrusten.”

De acteur wiens documentaire ‘Superpower’ over het conflict in Oekraïne vorige week in première ging, was daadwerkelijk in Kiev toen Russische troepen een jaar geleden hun aanval lanceerden. Penn herinnerde zich hoe de Oekraïense president Volodymyr Zelensky tijdens een bijeenkomst aan de vooravond van de invasie ermee instemde om aan de film deel te nemen.

“We gingen terug naar ons hotel en sloten onze ogen voor ongeveer twee uur en plotseling kwamen de raketten en raketten binnen,” zei Penn.

Ondanks de aanval kwam Zelenskyy, die een prominente rol speelt in ‘Superpower’, zijn belofte na en stond Penns team de volgende dag toe om te filmen. Penn verbleef een paar dagen in het land voordat hij evacueerde. Hij is terug geweest voor in totaal zes bezoeken, waaronder meest recentelijk 13-14 februari om Zelenskyy persoonlijk de definitieve versie van de film te laten zien.

De Oekraïense president sprak met artiesten en filmmakers in een live videotoespraak bij de opening van het Internationale Filmfestival van Berlijn op 16 februari, waar ‘Superpower’ in première ging.

Terwijl Zelenskyy “duidelijk realistisch” was over de dreiging van een dreigende invasie toen ze elkaar op 23 februari ontmoetten, “kon het Oekraïense staatshoofd onmogelijk weten dat hij zo volledig zou reageren op de gelegenheid van de realiteit”, zei Penn.

De volgende dag was Zelenskyy een veranderd man wiens land in oorlog was.

“Toen hij op 24 februari de kamer binnenkwam, was het meteen duidelijk dat we getuige waren van de hernieuwde belichaming van historische moed en leiderschap”, zei Penn. “De vastberadenheid was in zijn ogen; Zelenskyy ging nergens heen.”

Penn is de nieuwste beroemdheid die zijn roem leent om Oekraïne te helpen. Deze maand vertelde ‘Star Wars’-acteur Mark Hamill aan POLITICO dat hij van plan is gesigneerde filmposters te verkopen om geld in te zamelen om drones naar Kiev te sturen.

In het afgelopen jaar heeft Penn zich vertrouwd gemaakt met verschillende straaljagers na vele discussies met Oekraïense en Amerikaanse piloten over de urgentie om het vliegtuig van Kiev te upgraden. Hij bezocht onlangs Washington, DC, met een groep Oekraïense gevechtspiloten, die daar aan het lobbyen waren voor The Hill. Daar ontmoette hij ook leden van de 144th Fighter Wing van de California Air National Guard, die een 30-jarig staatspartnerschap heeft met Oekraïne.

De groep besprak hoe de VS ervaren Oekraïense piloten konden opleiden om in slechts drie maanden met de in Amerika gemaakte F-16 te vliegen. Penn was vooral getroffen door het argument van de piloten dat de jets konden helpen bij de verdediging van Oekraïense steden en militaire posities tegen Russische raketaanvallen.

“Een deel van de discussie over training, tanken, onderhoud en compatibele munitie – holistische training – leidt af. Je moet forceren door de specialisatie van vaardigheden over squadrons te verdelen. Praat met de (Californische) Nationale Garde, ‘zei Penn. “Het gaat erom speciale squadrons binnen te halen om ze effectief te laten vliegen.”

‘Het verandert de dynamiek’, zei hij, verwijzend naar moderne straaljagers.

Tijdens Penns gesprekken met de Oekraïense piloten werd hem duidelijk hoe verouderd hun militaire technologie is. Terwijl ze in de VS waren, probeerden ze zelfs helmen te kopen op Amazon, zei hij.

De gemiddelde Oekraïense soldaat heeft niet eens een directe communicatielijn om een ​​luchtaanval uit te voeren, zei Penn, erop wijzend dat ze hun toevlucht hebben genomen tot het gebruik van hun mobiele telefoons.

Maar zelfs met inferieure technologie: “Het is verbazingwekkend hoe de Oekraïners zich van teen tot teen hebben kunnen verdedigen tegen die superieure vliegtuigen”, zei hij.