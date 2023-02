CNN

Het stormsysteem dat op vrijdag en zaterdag sneeuwstormwaarschuwingen naar Zuid-Californië bracht, zal op zondag een aanzienlijk schadelijk windgebeurtenis veroorzaken in het midden van de VS.

Meer dan 20 miljoen mensen worden zondag bedreigd door zware stormen van West-Texas tot Illinois, waaronder Oklahoma City, Tulsa, Kansas City, Fort Worth en St. Louis.

Het hoogste zware stormrisico van vandaag, een niveau 4 van de 5 of een matig risico, is uitgegeven in delen van West-Oklahoma en Texas. Steden die onder dit risico vallen, zijn Oklahoma City, Tulsa, Lawton en Enid in Oklahoma. In dit gebied is de kans op een sterke tornado laat op zondagmiddag het grootst.

Dit is het eerste risico van niveau 4 van de 5 dat tot nu toe dit jaar is uitgegeven, het laatste risico van niveau 4 werd uitgegeven op 14 december 2022, toen een tornado landde in New Orleans.

“Er wordt vanmiddag tot en met vanavond een aanzienlijke schadelijke windgebeurtenis verwacht van de oostelijke Panhandle van Texas naar een groot deel van Oklahoma en Zuidoost-Kansas”, schreef het Storm Predication Center in hun voorspellingsdiscussie op zondagochtend vroeg.

Schadelijke windstoten van meer dan 75 mph zijn mogelijk, evenals een paar sterke tornado’s. Frequente bliksem en hagel zijn ook mogelijk.

De grootste tornado-dreiging zal volgens het stormcentrum “vroeg in het evenement” zijn, wat betekent laat vanmiddag als stormen over delen van West-Noord-Texas en Zuidwest-Oklahoma trekken.

Dit zal dan vanavond snel overgaan in een schadelijke windgebeurtenis en in de nachtelijke uren als de stormen zich vormen tot een buienlijn, wat een continue en smalle band van onweersbuien is die zich voor een koufront vormt.

“De stormen zullen uiteindelijk evolueren naar een buienlijn”, zei het kantoor van de National Weather Service in Norman, Oklahoma. Daaraan toevoegend dat ingebedde tornado’s binnen deze buienlijn nog steeds mogelijk zullen zijn terwijl de stormen naar het oosten trekken.

De stormen zullen ook vrij snel bewegen en naar het oosten en noordoosten racen met 60 tot 80 mph, wat de schadelijke winddreiging alleen maar zal vergroten.

“Het schadelijke windpotentieel zal niet beperkt blijven tot de onweersbuien zelf”, zei het weerbureau van Normandië. “Zeer sterke wind en mogelijk schadelijke winden zullen mogelijk zijn, zelfs in het algemene windveld nadat de stormen zijn doorgetrokken.”

Windwaarschuwingen zijn momenteel van kracht voor meer dan 65 miljoen mensen van Arizona tot Ohio, waaronder Albuquerque, Oklahoma City, Dallas, Memphis, Atlanta, St. Louis en Cincinnati.

“Sommige modellen suggereerden een smalle lijn van zeer sterke winden die ongeveer drie uur nadat de stormen zijn doorgetrokken door gebieden trekken”, voegde de weerdienst in Norman eraan toe.

Windstoten van 60 tot 75 mph zijn mogelijk in het zuidwesten en westen van Texas achter deze zware stormen. En windstoten van 40 tot 55 mph worden voorspeld over de Central Plains door de Ohio River Valley.

Maandagochtend zal de dreiging van zware stormen naar het noorden en oosten verschuiven over de Ohio River Valley, waar een risico van niveau 2 van de 5 is afgegeven. Dit omvat Indianapolis, Cincinnati en Louisville.

De belangrijkste bedreigingen op maandag zijn frequente bliksem, schadelijke wind, hagel en enkele tornado’s.

Terwijl ditzelfde systeem zijn trektocht naar het oosten voortzet, zal het maandagnacht de dreiging van zware regen, sneeuw en ijs naar het noordoosten en de Mid-Atlantische Oceaan brengen, wat kan leiden tot reisonderbrekingen.

Sneeuwvaltotalen van 6 tot 12 inch worden voorspeld voor een groot deel van het noordoosten, terwijl lichte ijzel mogelijk is in de noordelijke delen van de Mid-Atlantische Oceaan.