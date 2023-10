Logan Paul und Dillon Danis sind nur noch wenige Tage davon entfernt, ihre Rivalität beizulegen.

Der zum Boxer gewordene YouTuber wird zum ersten Mal seit seinem Boxkampf gegen Floyd Mayweather im Juni 2021 wieder in den Ring zurückkehren, um gegen einen ehemaligen MMA-Kämpfer anzutreten.

9 Paul vs. Danis hat sich zu einem gewaltigen Grollkampf entwickelt Bildnachweis: Misfits Boxing

Paul und Danis werden auf einer Karte kämpfen, deren Hauptthema das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen von KSI mit Tommy Fury am Samstagabend in der AO Arena in Manchester ist.

Der Vorlauf zu ihrem Co-Main Event-Kampf wurde durch unter der Gürtellinie liegende Beleidigungen und Trolling in den sozialen Medien getrübt.

Es wurde so persönlich, dass Pauls Verlobte, Nina Agadal, eine Klage gegen Danis einreichte.

Hier untersucht talkSPORT, wen die Kampfwelt als Sieger prognostiziert, wenn Paul und Danis ihre Differenzen im Ring endlich beilegen.

9 Logan und Jake haben in den letzten Jahren die Boxwelt im Sturm erobert Bildnachweis: Getty Images – Getty

Conor McGregor – UFC-Superstar, Danis Teamkollege

McGregor hat den Mann, den er seit 2016 vor seinem Debüt in einer neuen Sportart als Trainingspartner bezeichnet, unerschütterlich unterstützt.

„Dillon wird gewinnen, Dillon wird gewinnen“, sagte er zu All Out Fighting.

9 McGregor war an Danis‘ erstem Boxcamp nicht beteiligt Bildnachweis: @notoriousmma – Instagram

Jake Paul – 7-1 YouTuber wurde zum Boxer, Logans Bruder

Der jüngere Paul-Bruder unterstützt seinen Bruder dabei, einen klaren Knockout-Sieg zu erzielen und seine Rivalität mit Danis zu beenden.

„Logan ist ein wirklich guter Boxer und er ist wirklich athletisch und er ist wirklich stark“, sagte Jake im FULL SEND-Podcast.

„Er hatte die Erfahrung, acht Runden lang mit Floyd Mayweather im Ring zu stehen.

„Also, wenn alles gesagt und getan ist, glaube ich, dass Logan ihn KO schlagen wird.“

KSI – YouTuber-Boxer, Pauls Geschäftspartner

KSI teilte den Ring zweimal mit Paul, bevor sie nach der Gründung ihres PRIME-Energy-Drink-Unternehmens im Jahr 2022 gemeinsam Millionen verdienten.

Die Internet-Berühmtheit – mit bürgerlichem Namen Olajide Olayinka Williams Olatunji – sollte Anfang des Jahres gegen Danis kämpfen, bevor der New Yorker sich in letzter Minute zurückzog.

9 Paul und KSI haben es zweimal im Ring versucht, aber jetzt sind sie Freunde Bildnachweis: Getty Images – Getty

KSI ist zuversichtlich, dass Paul seinen ersten Boxsieg gegen Danis verbuchen wird.

Er sagte über The Sun: „Logan kann es schaffen. Er wird ihn zerstören. Er wird ihn absolut auslöschen.“

Eddie Hearn – Boxpromoter

Hearn warb 2019 für „Paul vs. KSI 2“, distanzierte sich jedoch seitdem vom Influencer-Boxen und drückte sogar seinen „Hass“ dafür aus, nachdem ein OnlyFans-Star nach einem Sieg im Juli ihre Brüste entblößt hatte.

9 Hearn sieht nur einen Gewinner Bildnachweis: Getty Images – Getty

Allerdings ist Hearn ein Fan der Misfits Prime-Karte und geht davon aus, dass sich damit etwa eine Million Pay-per-Views verkaufen lassen.

Was das Co-Main Event betrifft, sieht er einen klaren Gewinner.

„Logan Paul gewinnt diesen Kampf“, betonte Hearn während eines Interviews mit Pro Boxing Fans.

Aaron Chalmers – Influencer Boxer, ehemaliger MMA-Kämpfer

9 Chalmers war ein Kollege von Danis und Bellator, bevor er mit dem Boxen begann Bildnachweis: Richard Pelham / The Sun

Chalmers weiß, wie schwer der Übergang vom MMA zum Boxen ist.

Der ehemalige Geordie-Shore-Star war beeindruckt von Danis‘ Trash-Talk vor dem Kampf, glaubt aber, dass es ihn erneut verfolgen könnte, wenn er den Ring betritt.

„Ich werde mich für Logan Paul entscheiden, nur weil er online von Dillon beschimpft wurde“, sagte Chalmers auf dem YouTube-Kanal von Misfits Boxing voraus.

Viddal Riley – Unbesiegter 10:0-Profiboxer

9 Riley sieht einen dominanten Sieg für Paul – den ersten seiner Boxkarriere Bildnachweis: Getty

Riley hat ein begründetes Interesse am Hauptereignis des Abends.

Der 10-0 englische Champion im Cruisergewicht, der früher KSI trainierte und zu einem Kampf mit Fury aufgerufen hat, hat auch eine klare Meinung über den Co-Headliner.

„Ich glaube, Logan wird ihn umbringen, um ehrlich zu sein“, sagte Riley der Daily Mail.

„Nicht wörtlich! Ich muss mit meinen Worten vorsichtig sein.

„Dillon Danis hat nie bewiesen, dass er effektiv mit Schlägen umgehen kann. Wir wissen, dass er ein Jiu-Jitsu-Spezialist ist.“

„Aber wenn es darum geht, Schläge auszuführen, habe ich noch nie etwas gesehen, das mich glauben lässt, dass er jemanden wie Logan davon abhalten kann, ihn anzugreifen.“

„Ich sehe also einen Sieg von Logan Paul.“

Astrid Wett – Influencer-Boxer

9 Wett kämpft auch auf der neuesten Misfits Boxing-Karte Bildnachweis: Getty

Wett ist eine weitere Person, die im Vorfeld seines Boxdebüts von Danis beeindruckt war und sich fragt, ob sich dies auf Paul in der Kampfnacht auswirken wird.

Der OnlyFans-Star unterstützt jedoch den erfahreneren Boxer, um den Sieg zu erringen.

„Ich denke, dieser Kampf wird härter sein, als die Leute denken“, sagte Wett auf ihrem TikTok-Kanal.

„Ich persönlich werde in der dritten Runde einen KO von Logan Paul anstreben.“

Idris Virgo – Unbesiegter Boxer, ehemaliger Star von Love Island

9 Jungfrau hat mit dem Mann trainiert, der gegen Fury antritt Bildnachweis: @idrisvirgo – Instagram

Jungfrau glaubt, dass beide Männer den Druck ihres Kampfes spüren werden.

Der 12-0-1-Interessent meint, dass es letztendlich darauf ankommen könnte, wer mehr gewinnen muss, und seiner Meinung nach wäre eine Niederlage für Paul verheerend.

„Logan steht stärker unter Druck, denn wenn er gegen Dillon Danis verliert, verteidigt er die Ehre seiner Freundin nicht“, sagte Virgo gegenüber Planet Sport.

„Ganz ehrlich, wenn ich Nina wäre, würde ich Logan nicht heiraten, weil du mich nicht verteidigt hast – du musst gewinnen.“

„Logan steht unter großem Druck, aber mit Dillon Danis muss er auch untermauern, was er sagt.

„Der Druck ist gleich groß, aber ich denke, Logan muss noch mehr beweisen. Wenn er es nicht beweist, weiß ich nicht, was er als nächstes tun wird.“

