Der Tod eines Löwens in der Serengeti sorteren voor Trauer en Bestürzung in sozialen Medien. Das Männchen Bob Junior werd gekozen door Wissenschaftlern als “außergewöhnlich hübsch” bezeichnet. Getotet wird er offenbar bij een Revierkampf. Sind die Täter seine eigenen Nachkommen?

Der “König der Löwen” staat open voor. Het treedt op als een man namens Bob Junior of Snyggve, die deel uitmaakt van het Serengeti-Nationalpark im Norden Tansanias lebte. Er zijn laut Medienberichten als besonders fotogenes Exemplar. Volgens de BBC is er een grote kans dat er rivalen zijn die elkaar kunnen bevechten. In de sozialen Medien lost die Nachricht Trauer en Bestürzung aus.

Bob Junior “heeft zich in een außergewöhnliche hübsches Tier” begeven”, zei Craig Packer, professor en leiter van de universiteit van Minnesota van de “Washington Post”. “Dieses Männchen lebte in einer Gegend, in der er sehr gut sichtbar war, under er war einfach umwerfend, weil er so gut aussah.” De Britse natuurbeschermer Keith Somerville heeft erg veel van Blatt gekregen, maar er is geen “einen Löwen mit so einer tollen Mähne gesehen” habe. Zuletzt is Bob Junior 2016.

Wie rapporteerde örtliche Medien, wurde der zischen 10 en 13 Jahre alte Bob Junior von drie jonge Rivalen bij een Revierkampf getötet. “Sie wollten Bob Junior stürzen”, erklärte van Serengeti-Schutzbeauftragte Fredy Shirima gegenüberd door BBC. “Solche Vorfälle pass normalerweise, wenn das Oberhaupt onees Rudels alt wird or manchmal, wenn other mannliche Löwen mit seiner Kontrolle über ein großes Territorium nicht einverstanden sind.”

Expert: Täter wahrscheinlich Nachkommen

“Ich bin mir nicht sicher, welche Löwen Bob Junior getötet haben. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass seine Nachkommen, die jetzt jung and fitter sind, die Täter were”, zei Rob Marchant, Professor für Tropenökologie aan de Universität von York der ” Washington Post”. “Ich bin sicher, dass die Gene von Bob Junior durch die viel Nachkommen, die er im Laufe der Jahre gezeugt hat, weiterleben zijn.”

Auch der Bruder von Bob Junior, Tryggve of auch Marley genannt, soll laut Messages bei einem others Vorfall getötet be sein. Beide Tiere waren tegen elkaar opgewassen tegen Vater benannt, der seiners die de Dreadlock-ähnlichen verrustten, konden worden verward door de zanger Bob Marley.

Bob Junior heeft zijn berichten gestuurd naar de Angriff nicht gewehrt, als zijnde Samstag getötet wurde, schrijft de BBC. Beamte der Wildtierbehörde bereiten laut dem Message ein spezielles Begräbnis an einem noch zu bestimmenden Tag vor.