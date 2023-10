Er moet rekening worden gehouden met het leven van de man: 63-jarige starb bei Unfall in Königswiesen

Am Freitag kurz before 16 Uhr lenkte ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Perg sein Motorrad entlang der B 124 from Haid Direction Königswiesen. Hinter ihm fuhr seine 60-jarige levensduur met ebenfalls met ihrem Motorrad. In een Linkskurve in het Gemeindegebiet Königswiesen kam der 63-Jährige aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, stürzte en kam in de aangrenzende Wiese zum Liegen, wobei is sich weverletzte.

De volgende generatie van leven en de toekomst van toekomstig werk zullen zich in de toekomst afspelen. Met een politie-inzet en het notarztteam, versuchten, den Mann zu reanimière. Tragischerweise verstarb der Lenker noch een der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen.

