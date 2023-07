Ein italienisches Gericht hat den seit Jahrzehnten untergetauchten Matteo Messina Denaro wegen Mordes an zwei Richtern in den 1990er Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt. In den 1990er Jahren sorgten die Attentate auf Giovanni Falcone und Paolo Borsellino für Entsetzen.

Mafia-Boss ließ in den 1990er-Jahren zwei Richter ermorden – nun muss er lebenslang ins Gefängnis

Wie italienische Medien berichten, bestätigte die Jury von Caltanissetta auf Sizilien am Mittwoch ein Urteil, das 2020 in Abwesenheit gegen Messina Denaro gefällt worden war – damals war der Chef der sizilianischen Cosa Nostra noch auf der Flucht.

Im Mai 1992 erschütterte eine gewaltige Explosion eine Autobahn in der Nähe von Palermo. Die Explosion war so heftig, dass das Nationale Institut für Geophysik, das normalerweise den Ätna überwacht, das Beben aufzeichnete. Der auf Mafia-Fälle spezialisierte Richter Giovanni Falcone, seine Frau und drei Begleiter wurden bei dem Angriff getötet. Zwei Monate später wurden Richter Paolo Borsellino und fünf Mitglieder seiner Eskorte bei einem Bombenanschlag getötet.

Denaro wird nach jahrzehntelanger Flucht in einer Spezialklinik eingeliefert

Die beiden Anschläge erschütterten das Land, zahlreiche Polizisten versuchten anschließend jahrzehntelang, den mutmaßlichen Drahtzieher Messina Denaro auf Sizilien aufzuspüren. Doch erst im Januar wurde Italiens meistgesuchter Mafiaboss nach 30 Jahren auf der Flucht in einer Privatklinik in Palermo festgenommen. Dort sei er unter falschem Namen behandelt worden. Seit seiner Festnahme sitzt er in einem Hochsicherheitsgefängnis in den Abruzzen östlich von Rom.

Messina Denaro galt als Nachfolger der „Paten“ Bernardo Provenzano und Totò Riin, die 2017 und 2016 im Gefängnis starben. Neben den Attentaten auf die Anti-Mafia-Richter Falcone und Borsellino wird ihm auch die Beteiligung an Mafia-Anschlägen in Rom, Mailand und Florenz im Jahr 1993 vorgeworfen, bei denen insgesamt zehn Menschen getötet wurden. Nach diesen Angriffen tauchte Messina Denaro unter.