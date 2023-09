Der kanadische Singer-Songwriter Bruce Guthro ist im Alter von 62 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

JP Cormier, ein kap-bretonischer Künstlerkollege und enger Freund des verstorbenen Guthro, sagte, er habe am Mittwochmorgen von seinem Tod erfahren, nachdem er einen Anruf von Guthros Familie erhalten hatte.

„Wir wussten, dass das kommen würde, die Leute, die ihm am nächsten standen“, sagte er und bemerkte, dass Guthro einige Jahre lang krank gewesen sei, bevor sich der Zustand im letzten Monat verschlechtert habe. „Er hat es nicht verdient, so zu gehen, wie er gegangen ist.“

„Wir hatten erst vor ein paar Wochen ein Gespräch … er war stark in seinem Glauben und ich hoffe, dass es ihm gut geht.“

Guthro, der aus Cape Breton, NS, stammte, hatte mit seinem Hit von 1998 großen kommerziellen Erfolg Gehen Sie diesen Weg, das Platz 1 der kanadischen Country-Charts erreichte. Sein Album aus demselben Jahr, Von Deinem Sohnwurde in Kanada mit Gold ausgezeichnet.

Mein Herz ist heute gebrochen. Nova Scotia hat mit dem Tod von Bruce Guthro einen Lieblingssohn verloren. Ein toller Kerl, der allen geholfen hat. Einfach eines der Besten. Kim, Jody, Dylan, Gedanken und Gebete scheinen unzureichend. Gott segne .

Auf dem Höhepunkt seines Erfolgs als Solokünstler schloss sich Guthro der schottischen Celtic-Rock-Band Runrig an — und trat 25 Jahre lang als Hauptsänger der Gruppe auf.

Auch die BBC bestätigte den Tod am Mittwochmorgen nach einem Gespräch mit Pete Wishart, einem ehemaligen Bandkollegen von Runrig.

„Ein außergewöhnlicher Sänger, Musiker und Songwriter, der viel zu früh aufgenommen wurde. Wir werden ihn vermissen“, sagte Wishart der BBC.

Der Grammy-preisgekrönte Songwriter Gordie Sampson, ein enger Freund, der Guthro als Mentor bezeichnete, sagte, der 62-Jährige sei ein „Meister“ seines Fachs, der andere Künstler ständig gefördert habe.

Auf die Frage nach Guthros Einfluss auf atlantisch-kanadische Musiker sagte Sampson: „In uns steckt viel Bruce.“

„Es fällt mir leicht, über Bruce als eine Legende, einen Mentor und den Songwriter eines Songwriters zu sprechen, aber er ist einfach ein toller Mensch und ein toller Freund, wenn man das herausholt“, sagte er.

„Es gab ein Jahr vor Jahren, in dem ich mit einer großen Auszeichnung nach Hause kam … und das Beste an dieser Auszeichnung war, dass ich nach Hause kam und direkt in den Kreis von Bruce (Songwriter) sprang und er mich wie einen Schwergewichtsboxer hochhob diese Nacht.“

Sampson sagte, es gebe eine „Dualität“ in Guthros beruflicher Laufbahn.

„Für uns zu Hause war er ein Einheimischer … Handwerksmeister, Mentor für uns alle, und dann stieg er in Europa aus einem Flugzeug und wurde der Sänger von Runrig“, sagte er. „Ich glaube nicht, dass wir in Nordamerika wirklich eine Vorstellung davon haben, wie groß diese Band war.“

„Das ist ziemlich unglaublich, wenn man darüber nachdenkt, ein Rockstar auf zwei verschiedenen Ebenen zu sein“, sagte er. „Ich kenne in meinem Leben niemanden, der so eine Existenz gehabt hätte.“

Ich kann nicht in Worte fassen, wie traurig ich über die Nachricht vom Tod der Musiklegende bin #BruceGuthro. Wir treffen im Leben viele Menschen, er war einer der Besten. Talentiert, engagiert und das beste Unternehmen, das sich wirklich um die Menschen kümmert. Er wurde von allen geliebt, besonders von Kim, Dylan und Jodi. 💔 🎸

Es strömten zahlreiche Ehrungen von lokalen Musikern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ein, darunter Worte, die Halifax-Bürgermeister Mike Savage in den sozialen Medien teilte.

„Ich kann nicht in Worte fassen, wie traurig ich über die Nachricht vom Tod der Musiklegende Bruce Guthro bin“, sagte Savage. „Talentiert, engagiert und das beste Unternehmen, das sich wirklich um die Menschen kümmert.“

Guthros Beiträge als Frontmann waren auf dem Album von Runrig aus dem Jahr 2007 zu sehen Alles, was Sie sehen erzielen enormen Erfolg, verkaufen sich millionenfach und werden in Dänemark mit Platin ausgezeichnet.

„Die Band zog sich 2018 zu einer ausverkauften Europatournee zurück und endete mit zwei Shows in Schottland vor einem Publikum von über 50.000 begeisterten Fans“, heißt es in einem Klappentext auf der offiziellen Website von Guthro.

Obwohl Guthro, der sieben Alben als Solokünstler veröffentlichte, die Hälfte seiner 40-jährigen beruflichen Laufbahn damit verbrachte, durch Europa zu touren, blieb er seinen Wurzeln in Nova Scotia treu, während er weiterhin in der Provinz lebte.

Im letzten Jahrzehnt faszinierte er das Publikum im gesamten atlantischen Kanada, indem er Live-Auftritten unter dem Dach des „Bruce Guthro Songwriter Circle“ eine einzigartige Note gab, bei der der gefeierte Künstler die Bühne mit vielen der besten Künstler der Region teilte.

Cormier sagte, Guthro habe „praktisch drei Karrieren gehabt“ und bezog sich dabei auf die große Bandbreite an musikalischen Rollen, die er im Laufe der Jahre in verschiedenen Regionen spielte.

„Das gesamte Konzept des Song-Circles in diesem Land wurde praktisch von ihm erfunden und es gibt keine Möglichkeit zu messen, wie sich das auf uns alle ausgewirkt hat“, sagte er und fügte hinzu, dass er selbst an mehreren von Guthros beliebten Songwriting-Events beteiligt war.

„Es gibt niemanden an der Ostküste, der jemals getan hat, was er getan hat.“

Cormier beschrieb Guthro als jemanden, der „niemals abwesend“ sei.

„Es spielte keine Rolle, wer es war, ich habe ihn so oft dabei beobachtet, wie er mit völlig Fremden interagierte, als würde er sie ihr ganzes Leben lang kennen, und sie zu einer Jam-Session oder einem Campingplatz willkommen hieß“, sagte er.

„Er liebte einfach Musik und Menschen.“