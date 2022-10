Eddie Hearn hat darauf reagiert, dass Simon Jordan ihn nach dem gescheiterten Drogentest von Conor Benn als „Feigling“ bezeichnete.

Hearn geriet kürzlich wegen seines Umgangs mit dem Vorfall unter Beschuss, bei dem sein geplanter Kampf mit Chris Eubank Jr. scheiterte.

Getty Es wurde erwartet, dass Eubank Jr. vs. Benn über eine Million PPV-Käufe tätigt, aber es wurde abgesagt

Ursprünglich hatten Hearn und sein Co-Promoter Kalle Sauerland von Wasserman Promotions darauf gedrängt, den Kampf voranzutreiben, obwohl sich das BBBoC (British Boxing Board of Control) gegen eine Genehmigung des Kampfes entschieden hatte.

Schließlich wurde der Kampf abgebrochen und Hearn und Sauerland hielten eine Pressekonferenz ab, um die Situation zu erklären, aber sie nahmen keine Fragen der Medien entgegen.

Dies veranlasste Jordan, Hearn wegen seiner mangelnden Bereitschaft, sich prüfen zu lassen, als „Feigling“ zu brandmarken, und der Promoter antwortete am Mittwoch auf diese Kommentare.

In einem Interview mit Pro Boxing Fans zielte Hearn auf Jordan für seine Zeit als Eigentümer von Crystal Palace, als er den Club 2010 in die Verwaltung nahm. „Simon’s Simon. Er ist sehr brutal in Ungnade gefallen, aber er ist sehr gut in seinem neuen Job im Radio und ich denke, er ist da, um kontrovers zu sein“, sagte er.

„Ich habe ihn mit Graeme Souness gesehen [on Monday on talkSPORT] und niemand hat sich persönlich an mich gewandt, um in seine Show zu gehen.

„[Breakfast host] Laura Woods tat es, um in die Frühstücksshow zu gehen, und ich tat es [on Wednesday morning]also werde ich nicht zu Simon Jordan eilen, um ihm Ansichten zu geben.

Hearn erschien beim talkSPORT-Frühstück und verteidigte Benn und enthüllte, dass er in 48 Stunden eine Ankündigung bezüglich seines fehlgeschlagenen Drogentests machen wird

Wie viel? Das Vermögen von Jake Paul im Vergleich zu Tyson Fury, Anthony Joshua und Floyd Mayweather

Rindfleisch Paul und KSI streiten sich auf Twitter über das falsche Gerücht, dass Silva im Sparring koediert wurde

aufgebockt Logan Paul sieht vor dem WWE Crown Jewel-Titelkampf gegen Roman Reigns gerissen aus

FEHLER Silva hat sich falsch ausgedrückt und besteht darauf, dass er vor dem Kampf gegen Jake Paul NICHT zweimal ausgeknockt wurde

aktualisieren Benn veröffentlicht Erklärung, nachdem er die Lizenz „aufgegeben“ und die Vorwürfe wegen Fehlverhaltens bestätigt hat

Größte Nico Ali Walsh sagt, Muhammad Ali würde Fury, Joshua und Usyk schlagen







„Aber gleichzeitig habe ich nie ein Problem damit, seine Fragen zu beantworten. Er sollte wissen, und ich denke, er wird wissen, dass bestimmte Situationen es gesetzlich erfordern, dass ich nicht darüber sprechen darf, und einer davon war Conor Benns bevorstehender Fall.

„Ich kann nicht im Namen von Conor Benn sprechen und seine Anhörung beeinträchtigen, also gibt es einige Dinge, die ich nicht sagen kann.

„Ich kann nicht über die Informationen sprechen, die Conor Benn diese Woche im Zusammenhang mit seinen Tests veröffentlichen wird, aber ich bin immer bereit, darüber zu sprechen, wofür wir verantwortlich sind und den Prozess, der sich in dieser Zeit mit uns und dem BBBoC entwickelt hat , also nie ein Problem, Fragen zu beantworten.“

Jordan antwortete einen Tag später live auf talkSPORT und sagte: „Ich mag Eddie Hearn, ich denke, er ist in vielen Dingen, die er tut, ein erstklassiger Promoter, und ich habe keine besondere Schirmherrschaft [rival promoters] Frank Warren oder Ben Shalom, aber unterm Strich sprechen sie vielleicht mehr mit uns, weil [Hearn] stellt sich nicht zur Verfügung.

„Er erzählt den Leuten, dass er nicht zu unserer Show eingeladen wurde, als er wiederholt eingeladen wurde, aber er will nicht zu dieser Show kommen, weil er weiß, dass, wenn ihm eine Frage gestellt wird, die Antwort, die zurückkommt, abgefragt wird.

Jordan glaubt, dass Hearn nicht richtig über seine Beteiligung am Fallout zwischen Eubank Jr. und Benn befragt wurde

„Die Idee, dass er aus rechtlichen Gründen nicht über die Situation von Conor Benn sprechen kann, das ist in Ordnung, lass uns nicht über Conor Benn sprechen, lass uns über dein Verhalten sprechen.

„Lassen Sie uns über einen Blue-Chip-Promoter sprechen, der im Lager zu sein scheint, einen Kampf weitergehen zu lassen, einen Kampf, der eine echte Sorgfalts- und Verantwortungspflicht hatte, weil es ein Catchweight-Kampf mit vielen Kontroversen über die Gewichte war .

„Also mussten wir alle sicherstellen, dass diese Kämpfer geschützt wurden, und Sie scheinen im Lager gewesen zu sein, diesen Kampf weitergehen zu lassen, als Sie am 23. September wussten, dass ein Drogentest nicht bestanden worden war.“

Jordan schloss mit den Worten: „Eddie und seine Kohorten, die keine Fragen beantworten und sich hinter rechtlichen Problemen verstecken, dann lassen Sie Conor raus und lassen Sie uns über Sie sprechen und was Sie getan haben und wie Sie hinter einigen der Dinge standen, die vor sich gingen an.

„Dann können wir Ihr Verhalten aufklären, denn Sie sollen diesen Sport in dem höchsten moralischen Zustand halten, in dem er sein kann.“