tz Welt

Van: Bjarne Komnick

Deel

Er bestaat een zekere mate van bestaan ​​van de geologische Wasserkreislauf. Een diamant die nu nieuw is in de onderirdische Wasserwelt unserer Erde.

Frankfurt – Wasser ist das Lebenselixier der Erde. Ondergedompeld sinds 70 Prozent des gesamten Planeten damit covered. Maar was een der Oberfläche noch etwas leichter om het te herkennen, spielt sich auch in der Tiefe unserer Erde ab. Dabei handelt es sich um einen Prozess namens Tiefenwasserkreislauf, mit dem sich die Wissenschaft beschäftigt. Nun hat der Fund eines Diamanten aufschlussreiche Einblicke bracht in die mysterieuze Wasserwelt onder unseren Füßen.

Universiteit Johann Wolfgang Goethe Universiteit van Frankfurt am Main Studenten hal 46.119 Grundung 1914 Schulart Offentliche Universiteit

Forscher untersuchen Wasserkreislauf in der Tiefe – Diamant bieten nieuwe Erkenntnisse

Der Tiefenwasserkreislauf, der auch als geologischer Wasserkreislauf bezeichnet zijne, warlange Zeit für Forscherinnen und Forscher nur schwer zu entschlüsseln. Ondergedompeld is de beste Bohrloch der Erde die een ronde van 12 kilometer heeft afgelegd. Als het water hydrateert, hydrateert het minerale water zich in die Erde transportkönnen, voordat het een Vulkanische stroom of andere seismische activiteiten en die Oberfläche freigesetzt wird. Nun heeft een team van geowetenschapsinstituten van de Goethe-Universität Frankfurt een studie in der Zeitschrift Nature Geoscience gepubliceerd, die verrät, dat is een van de meest uitgebreide bestaande, deutsch tiefer liege, als bisher angenommen.

Um nach Beweisen für Wasser in der Tiefe zu suchen, habe das Team die sogenannte Übergangszone der Erdmäntel in rund 410 bis 660 Kilometern Tiefe untersucht. Die Übergangszone würde die obere von der unteren Erdschicht trennten. Dafür analyseerde das Team een ​​van de beste diamanten, van een band van 600 kilometer onder de Erde meeldraden würde. Der Diamant in Edelsteinqualität werd opgericht in der Karowe-Mine in Botswana.

Een diamant bietet nieuwe Erkennisse over een bentogene Unterwasserwelt in unserer Erde. © Tinting Gu

“Ohne jede Erwartung”: Forscher finden Ringwoodit in Diamanten – eerst das zweite Mal jemals

Innerhalb des Diamanten sei das Team auf sogenannte Einschlüsse gestoßen. Dies winzige Teile anderser Mineralien, die mehr Wasser aufnehmen konnen als Ringwoodit. Ringwoodit is hoog opgegroeid in de Übergangszone gefundeerd, maar nu ook in de buurt van Diamanten. Het Ringwoodit-Fonds herum heeft zijn oorsprong gevonden in de vorm van minerale bronnen, die typisch werden opgericht in de ondermantel, die werden opgericht in de Übergangszone.

Laut the Autoren der Study kon Ringwoodit viel mehr Wasser enthalten als die Mineralien, von dennen agenommen wird, dass sie den unteren Mantel domineren, wie Bridgmanit and Ferroperiklas. Die Ergebnisse würden darauf hin, dass Wasser möglicherweise tiefer in der Erde existentiert, als Wissenschaftler bisher angenommen haben. “Er zijn verschillende ervaringen met Ringwoodit-Mineral in diesem Diamanten gefundeerd. En dat is eerst de zweite Mal, dass Ringwoodit wurde at all in einem Diamanten entdekt”, zegt de co-auteur van de studie, Tingting Gu.

„Het is niet zo dat de minerale ringwood met twee andere kritische minerale gefundeerde wurde, die im tiefen inneren der erde gebildet wurden en von wasserhaltigen begleitet begleitet. Zusammen lokalisieren van de Ursprung dieses Diamanten aus rund 660 km der Erde, wo die Umgebung noch feucht is“, dus Gu. Als je weet dat er zoveel kilometers in der Erde zijn, en als er veel redenen zijn, bestaat er een verborgen Wasserwelt.

Het kan voorkomen dat er diners met die Erkennisse komen, dat de innerlijke Erdkern zich roteert.