Westerse bondgenoten willen Oekraïne beschermen tegen de volgende Russische oorlog – maar een jaar na deze oorlog is er nog steeds geen overeenstemming over hoe het moet worden gedaan, wanneer het moet worden besproken of wat het zelfs maar betekent.

De verwarde berichtgeving van de geallieerden is volop zichtbaar sinds de Britse premier Rishi Sunak vorig weekend enkele van zijn collega’s verraste met een gedurfd maar vaag voorstel voor een nieuw ‘handvest’ om de veiligheid van Oekraïne op de lange termijn te verzekeren.

“We moeten laten zien dat we aan hun zijde blijven, bereid en in staat om hen keer op keer te helpen hun land te verdedigen”, zei de Britse leider op de veiligheidsconferentie in München. In de aanloop naar een NAVO-top in Litouwen in juli beloofde Sunak: “We zullen onze vrienden en bondgenoten samenbrengen om te beginnen met het opbouwen van die garanties voor de lange termijn.”

“Ons doel”, voegde hij eraan toe, “zou moeten zijn om in Vilnius een nieuw handvest te smeden om Oekraïne te helpen beschermen tegen toekomstige Russische agressie.”

In de dagen na de toespraak van Sunak hebben ambtenaren een mengeling van verbijstering, steun en nieuwsgierigheid over het voorstel geuit.

“Geweldig, wat voor garanties?” zei de Letse minister van Buitenlandse Zaken Edgars Rinkēvičs toen hem werd gevraagd naar de opmerkingen van Sunak.

“Britten en hun manier met woorden”, grapte een hoge functionaris uit Oost-Europa, die op voorwaarde van anonimiteit sprak om de interne alliantiedynamiek te bespreken.

De verwarring illustreert hoe gevoelig het onderwerp is geworden binnen de westerse alliantie, waar het idee van een langdurige defensieve overeenkomst met Oekraïne een buy-in heeft, maar meestal in theorie. Voor velen zijn de details gewoon te beladen om pas na de oorlog te bespreken.

“Het is onduidelijk wat voor soort garanties kunnen worden gegeven”, zei een hoge functionaris uit Noord-Europa, terwijl hij benadrukte dat Oekraïne wordt gezien als onderdeel van de Euro-Atlantische familie.

“Ik geloof dat ideeën uit het VK en anderen welkom zijn”, voegde de ambtenaar eraan toe, sprekend op voorwaarde van anonimiteit om gevoelige zaken te bespreken. “Zolang we ook de verwachtingen managen.”

Wat komt er vóór het NAVO-lidmaatschap?

Kiev wilde al lang zo snel mogelijk lid worden van de NAVO en Oekraïne binden aan het kernprincipe van de alliantie: een aanval op één is een aanval op allen.

De Britse premier Rishi Sunak gaf geen details over wat een “charter” zou inhouden | Justin Tallis/AFP via Getty Images

Maar Oekraïne in de NAVO vouwen is een potentieel brandbare zet. De Russische leider Vladimir Poetin gaat regelmatig tekeer over de uitbreiding van het bondgenootschap naar het oosten en gebruikt dit als een ogenschijnlijke rechtvaardiging voor zijn huidige oorlog.

Dus in de tussentijd heeft Oekraïne bevriende hoofdsteden ertoe aangezet om het land “veiligheidsgaranties” te geven – in feite belooft het dat ze het land te hulp zullen komen als Rusland opnieuw zou binnenvallen.

Maar veel NAVO-bondgenoten hebben deze eisen zorgvuldig vermeden, waardoor ze op gespannen voet staan ​​met het contingent landen dat daadwerkelijk aandringt op een nauwere relatie tussen de NAVO en Oekraïne.

De NAVO van haar kant heeft er herhaaldelijk op aangedrongen dat ze Kiev weliswaar steunt, maar geen partij is in het conflict. Formeel biedt de alliantie alleen niet-dodelijke hulp aan Oekraïne, terwijl haar leden wapens sturen, gecoördineerd via een door de VS geleide groep die bekend staat als het Ramstein-formaat.

De toespraak van Sunak bracht al deze kloven naar voren.

De toespraak van de Britse leider liet het onduidelijk of hij een alliantie van gelijkgestemde landen voor ogen had die veiligheidsbeloften zouden doen voor Oekraïne of dat de NAVO zelf de garanties zou bieden. Sunak gaf ook geen details over wat een “charter” zou inhouden, noch enige details over de “verzekeringen”.

Afzonderlijk heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gepleit voor een ‘vredesformule’ die een internationale conferentie over Europa’s naoorlogse ‘veiligheidsarchitectuur’ zou omvatten, met als hoogtepunt de ondertekening van het zogenaamde Kyiv Security Compact.

Het pact – een concept ontwikkeld door Zelenskyy’s kantoor met voormalig NAVO-secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen – zou hoofdsteden omvatten die Oekraïne in staat stellen zichzelf op de langere termijn te verdedigen, onder meer door middel van defensieve investeringen en wapenvoorraden.

Sommige functionarissen interpreteerden de bewoordingen van Sunaks toespraak in München als een gebaar om Oekraïne gerust te stellen, dat oorspronkelijk was beloofd (eventueel) NAVO-lidmaatschap tijdens een top in Boekarest in 2008. Oekraïne vroeg in september om het lang bevroren bod te versnellen.

Hoewel er binnen de alliantie overeenstemming bestaat dat Oekraïne niet kan toetreden zolang de oorlog voortduurt, is er druk vanuit de landen aan de oostflank om Kiev een sterk signaal te geven wanneer de NAVO-leiders deze zomer in Litouwen bijeenkomen.

“In Vilnius hopen we dat er wat politieke aanbiedingen aan de Oekraïners kunnen zijn,” zei de eerste hoge ambtenaar, “een centimeter meer of enige duidelijkheid in de taal van de Top van Boekarest of op zijn minst ‘een nieuw handvest’ – wat een politiek pakket betekent. hun status verhogen en hen dichter bij de NAVO brengen.”

De Letse Rinkēvičs zei dat het uiteindelijke doel van Oekraïne het NAVO-lidmaatschap blijft, maar verwacht daar dit jaar geen besluiten over. Als gevolg hiervan, zei hij, “zijn we klaar om deel te nemen” aan een veiligheidscharter, zolang het maar een “gedurfd instrument is om Oekraïne te helpen, niet om oude verklaringen te herhalen”.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gepleit voor een ‘vredesformule’ die een internationale conferentie over Europa’s naoorlogse ‘veiligheidsarchitectuur’ zou omvatten | Mandel Ngan/AFP via Getty Images

Maar het is onduidelijk hoe ver bondgenoten bereid zijn te gaan.

In een toespraak tijdens het weekend drong de Hongaarse premier Viktor Orbán erop aan dat zijn land “buiten de oorlog moet blijven”.

“De oorlog in Oekraïne is geen oorlog tussen de legers van goed en kwaad, maar een oorlog tussen de troepen van twee Slavische landen”, zei de Hongaarse leider. “Het is hun oorlog, niet de onze.”

Aan de andere kant van het spectrum zijn er bondgenoten die het voorstel van Sunak onvoldoende vinden.

“Ik was een beetje verrast”, zei een hoge Europese diplomaat. “Over het algemeen denk ik niet dat er een goed genoeg alternatief is voor het NAVO-lidmaatschap.”

Alle ogen gericht op Amerika

Washington – dat het meeste gewicht in de schaal legt bij gevoelige kwesties zoals de toekomstige veiligheidsregelingen van Oekraïne – is voorzichtig gebleven.

“Op dit moment zijn we gefocust op wat we kunnen doen om de inspanningen van Oekraïne ter plaatse te ondersteunen terwijl de Oekraïense strijdkrachten hun land verdedigen tegen Russische agressie”, zei een Amerikaanse functionaris, die sprak op voorwaarde van anonimiteit omdat ze niet gemachtigd zijn om in het openbaar te spreken.

Amerika, zei de ambtenaar, is “toegewijd aan de langdurige training, hulp en samenwerking die Oekraïne in staat zal stellen zichzelf af te schrikken en te verdedigen op zijn eigen verdiensten.”

Gevraagd naar de toespraak van Sunak, benadrukte de Amerikaanse ambassadeur bij de EU, Mark Gitenstein, eveneens de noodzaak om ons te concentreren op het hier en nu.

Op dit moment, zei hij, “proberen we Oekraïne te helpen deze oorlog te winnen.”

Veel bondgenoten geven toe dat de VS uiteindelijk veel zal afhangen van deze zeer gevoelige kwestie

De Amerikanen, zei de hoge functionaris uit Oost-Europa, ‘hebben de sleutel in handen’.