»Er hat uns als Frauen und als Aktivistinnen benutzt« (nd-aktuell.de)

Der spanische Polizeispitzel agierte unter dem Pseudonym Daniel Hernàndez Pons, kurz DHP. Foto: Archiv

Wie haben Sie Daniel Hernández kennengelernt?

Das war Ende November 2020 bei einem Treffen von »La Cinètika«, wo wir an einem Leitfaden für Prävention und Maßnahmen gegen patriarchalische Gewalt gearbeitet haben. Einer unserer ersten Termine im Dezember 2020 fiel mit einer Demonstration gegen einen Lagerhausbrand im Stadtteil Gorg von Badalona zusammen: Ich erinnere mich, dass er mit einem palästinensischen Schal ankam. Wir haben uns an diesem Tag miteinander beschäftigt und es war eine intensive Woche, wir haben uns jeden Tag gesehen.

Was hat er Ihnen über sein Leben auf Mallorca erzählt?

Er zeigte mir einige Fotos aus seiner Jugend und von einem seiner angeblichen Ex-Partner. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ließen ihn seine Tattoos auch normal erscheinen. Eines Tages erzählte er mir, sein Vater sei tot, er sei ein ziemliches Arschloch und er habe immer noch eine Beziehung zu seiner väterlichen Familie, aber seine Mutter nicht. Deshalb reiste er über Weihnachten nach Granada und Mallorca, um beide Seiten seiner Familie zu sehen.

Hat er sich zu seinen politischen Ansichten geäußert?

Wir sprachen sehr wenig über Politik, und am Ende stimmte er mir immer zu. Seine allgemeine Dynamik bestand darin, über alles zu scherzen und am Ende dasselbe zu sagen wie ich. Jetzt merke ich, dass er anfangs überhaupt kein politisches Bewusstsein hatte, aber ich denke auch, dass er im Laufe der Zeit viel gelernt hat.

Wie würden Sie seinen Charakter beschreiben?

Eine aufgeschlossene, aufmerksame, sehr freundliche und hilfsbereite Person. Er war sehr nett und gesprächig. Er gewann leicht das Vertrauen aller und erzählte mir, dass Leute zu ihm kamen, um ihm ihre „Dramen“ zu erzählen. Er hat sich sehr um mich gekümmert und war der Typ, von dem du denkst, dass er nicht existiert.

Was hat er in seiner Freizeit gemacht und wie hat er sich verhalten?

Wenn wir zusammen waren, war er nicht so auf Partys, er machte Pläne mit mir und meinen Kumpels, er passte sich an. Ich ging jedoch mit ihm auf eine Party und war ziemlich betrunken. Ich nehme keine Drogen und er hat mir immer gesagt, dass er eigentlich keine nimmt. Aber andere sagten mir später, dass er viel mehr nahm, als er zugab. Eines seiner Lieblings-T-Shirts war eines mit der Aufschrift „MonoPoly“, ein Wortspiel mit den Wörtern „Affe“ und „Cop“.

Gemeinsam reisten sie nach Mallorca. Welche Erinnerungen haben Sie daran?

Ich sagte ihm, er solle mir Mallorca zeigen und reiste vom 6. bis 9. August 2021 dorthin. Er fuhr ein paar Tage vorher und holte mich dann mit einem großen und makellosen Auto am Flughafen ab; Er sagte, es gehöre einem Verwandten. Wir trafen einen vermeintlichen Freund von ihm in einer Bar auf einen Mojito, und er hinterließ uns die Schlüssel zu einem Haus in Montuïri. Dani wollte, dass ich die Person treffe, von der er sagte, dass sie seine Mutter am Stadtrand von Palma sei, aber ich hatte keine Lust und sagte nein. Darüber wurde er sehr wütend.

Warum endete Ihre Beziehung?

Am 24. Oktober 2021 bat er mich um ein paar Tage Bedenkzeit und am 28. Oktober trennten wir uns offiziell. Unsere Beziehung war immer von seinem Misstrauen gegenüber meiner Beziehung zu meinem Ex geprägt. Er sagte mir immer, dass er „der einzige ist, der mich liebt“, aber dass ich ihn nicht genug liebte und das mich sehr schuldig fühlte.

Wie hat sich die Trennung auf Sie ausgewirkt?

Ich ging nicht mehr zum Abendessen ins La Cinètika, weil ich ihn nicht sehen wollte. Alle dachten: „Armer Dani, er hat es schwer wegen Clara.“ Ich wich ein wenig zurück, um seinen Abstand zu respektieren, und hörte auf, zum Sozialzentrum zu gehen, um ihn nicht zu sehen. Er nahm nicht mehr an den Treffen teil, nahm aber weiterhin an den Abendessen teil und engagierte sich sehr für eines der Filmprojekte, indem er ihm die Schlüssel für das Zimmer übergab.

Wie hat es Sie beeinflusst, als Sie herausfanden, dass er ein Undercover-Cop war?

Es ist etwas, das viel Angst und Besorgnis in mir erzeugt hat. Wenn ich jetzt einen Polizisten sehe, werde ich sehr unruhig und mein Selbstbewusstsein hat gelitten. Ich fühle mich sehr benutzt, er hat uns als Frauen und als Aktivisten benutzt, ich fühle mich angewidert und wehrlos. Wenn er uns ausspionieren wollte – was meiner Meinung nach schon schlimm genug wäre – hätte er nicht so intensive Beziehungen aufbauen müssen; Er tat viele Dinge, die nicht notwendig waren. Ich finde es schwer zu verstehen, wie man sich so in das Leben anderer Menschen einmischen kann. Ich erinnere mich, wie sehr er darauf bestand, mit mir zusammen zu sein und mir sagte, dass er mich liebte und eine Beziehung wollte. Er hat sogar meine Eltern und meine Schwester kennengelernt.

Wenn ich gewusst hätte, dass er bei der Polizei ist, hätte ich mich nie mit ihm eingelassen. Ich war nicht in der Lage, eine informierte Entscheidung zu treffen. Ich erinnere mich immer wieder daran, dass ich es Menschen vorgestellt habe, die mir sehr nahe stehen. Nichts kann das Eindringen des Staates und der Polizei in mein Privatleben rechtfertigen. Ich fühle mich, als hätte er mich vergewaltigt; Ich bin mit jemandem ausgegangen, von dem ich jetzt weiß, dass ich ihn überhaupt nicht kannte, und es macht mir wirklich Angst. Was er mir als Frau angetan hat, ist sehr ernst, aber ich denke, es ist genauso ernst, wie er sich in das Leben seiner Freunde und die politischen Aktivitäten von Räumen wie La Cinètika eingemischt hat. Ich bin schockiert, aber das gemeinsam durchzustehen, gibt mir Kraft.