„Er hat sich sprunghaft verbessert“ – die MMA-Fähigkeiten des Draufgänger-Schauspielers Charlie Cox wurden vom ehemaligen Weltmeister James Webb vor der neuen Marvel-Serie auf Disney+ bestätigt

Marvels Daredevil-Star Charlie Cox machte kürzlich Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass er mit einem beliebten MMA-Trainer trainiert.

Der britische Schauspieler spielte ursprünglich Matt Murdock/Daredevil in der ursprünglichen Netflix-Serie von 2015 bis 2018, als die Show nach ihrer dritten Staffel abgesetzt wurde.

getty Charlie Cox bereitet sich darauf vor, seine Rolle als Daredevil in einer neuen TV-Serie zu wiederholen

Verärgerte Fans starteten die „Save Daredevil“-Kampagne, die schließlich dazu führte, dass Cox in „Spider-Man: No Way Home“ und „She-Hulk: Attorney at Law“ auftrat, bevor ein Neustart der beliebten Serie bestätigt wurde.

Vor den Dreharbeiten zu „Daredevil: Born Again“, der 2024 auf Disney+ ausgestrahlt wird, hat sich der 39-Jährige ein Blatt aus Tom Hardys Buch gemacht, indem er sich mit seriösen MMA-Trainern zusammengetan hat, um sich auf seine Kampfszenen vorzubereiten.

Cox verbrachte einige Zeit im Team KF in Dublin und trainierte mit MMA-Trainer Chris Fields, der einen Clip hochlud, in dem Cox beeindruckend aussah, während er auf die Pads schlug.

Der frühere Mittelgewichts-Champion der Cage Warriors, James Webb, der vor kurzem sein Fitnessstudio für die Menschen in Colchester inmitten einer Kriminalitätswelle geöffnet hat, trainiert ebenfalls unter Fields.

Der 32-Jährige konnte Cox‘ Entwicklung aus nächster Nähe beobachten und war beeindruckt von dem Schauspieler als Mann und aufstrebendem Kampfkünstler, obwohl er nie die Chance hatte, tatsächlich mit ihm zu trainieren.

„Ich hatte keine Gelegenheit, mit Charlie zu trainieren. Ich wollte mich nicht verletzen, ich machte mir Sorgen um mich selbst, also blieb ich einfach beim Profiteam“, scherzte Webb, während er mit talkSPORT sprach.

@teamkfmartialarts – instagram Der Marvel-Schauspieler verbrachte Zeit mit dem angesehenen MMA-Trainer Chris Fields

Dolly Clew/Cage Warriors Fields arbeitet auch mit dem ehemaligen Cage Warriors-Champion James Webb zusammen

Autsch Der irische UFC-Star wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er Leon Edwards Kopfstoß gegessen hatte, der Kamaru Usman KO schlug

großer Apfel Alles, was Sie über UFC 281 wissen müssen, wenn Adesanya und Pereira um den Weltmeistertitel kämpfen

frei UFC-Legenden reagieren, als der ehemalige Schwergewichts-Champion Cain Velasquez eine Kaution in Höhe von 1 Million US-Dollar zahlt

geprägt McGregor behauptet, er sei nach seinem Filmdebüt der bestbezahlte Debütschauspieler aller Zeiten

Klarheit Ringgirl Celeste im Wert von 3,4 Millionen Pfund reagiert auf Gerüchte, dass sie mehr bezahlt hat als UFC-Kämpfer

INITIATIVE Der MMA-Champion bietet an, Menschen in Colchester inmitten einer steigenden Kriminalität kostenlos zu trainieren







„Chris hat mit Charlie großartige Arbeit geleistet. Ich habe ihn ein paar Mal im Fitnessstudio getroffen, er hat herumgehangen, mein Sparring beobachtet und er kam zu den Kämpfen – es war großartig, ihn bei den Kämpfen zu sehen.

„Es ist ein bisschen surreal, weil ich ein Fan von Marvel bin. Es ist also ein bisschen surreal, aber er ist ein großartiger Kerl und seine Fortschritte waren phänomenal.

„Charlie nahm es wie eine Ente im Wasser, er sprang ins kalte Wasser, er blieb stecken und verbesserte seine Sprünge und Sprünge. Was ich vom Anfang bis zum Endprodukt gesehen habe, war sehr gut.“

Webb hat kürzlich einen Zweikampf-Schlitten erlitten und wird versuchen, sich 2023 wieder in den Titelkampf im Mittelgewicht vorzuarbeiten.

Inzwischen hat Cox sein MMA-Training abgeschlossen und wird es bald in die Praxis umsetzen, wenn er beginnt, Szenen für die mit Spannung erwartete TV-Serie zu drehen.