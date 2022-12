Aber am Dienstagabend endete Walkers Fähigkeit, sich politisch über Wasser zu halten. Er wurde der jüngste GOP-Kandidat, der es nicht schaffte, ein Angebot des Senats zu erhalten, und fiel bei den Stichwahlen des Bundesstaates an den amtierenden demokratischen Senator Raphael Warnock.

„Er hätte niemals um diesen Sitz kandidieren dürfen“, sagte eine dem Wahlkampf nahe stehende Person. Sein Wahlkampfverlust, sagte die Person, ist größtenteils darauf zurückzuführen, dass „Herschel eine Menge Gepäck hatte, über das er nicht transparent war, und wir ständig hinter dem Achtball standen.“

Am Ende blieb Walker ein starker und lebensfähiger Herausforderer und verlor gegen Warnock um wahrscheinlich nur ein paar Prozentpunkte, wenn die endgültigen Stimmen ausgezählt werden. Die Marge war knapp genug, dass die Qualität von Walkers Kampagne eine Rolle spielte.

Interviews mit einem Dutzend Wahlkampfmitarbeitern und republikanischen Aktivisten, die mit der Walker-Kampagne zusammenarbeiteten, legen nahe, dass nicht nur der Kandidat Mängel hatte – die Kampagne selbst wurde durch schlechte Entscheidungsfindung behindert.

Einige sagten, dass Walker und seine Frau Julie Blanchard Walker sein Team nie vollständig ermächtigt hätten, Entscheidungen zu treffen, und häufig Vorschläge und Pläne von erfahrenen Wahlkampfmitarbeitern in Frage gestellt hätten. Das Paar bestand darauf, das, was Helfer als „übermäßig“ bezeichneten, Zeit damit zu verbringen, über Vorschlägen für jeden Wahlkampfstopp nachzudenken, was die Planung behinderte. Dazu gehörte der Wunsch, viel Zeit in stark demokratischen Gebieten zu verbringen, um schwarze Wähler zu umwerben, ein Problem, das sich in der Stichwahl verschlimmerte, als die Mitarbeiter wollten, dass Walker sich ausschließlich auf die Mobilisierung von Republikanern konzentriert, die ihn gerade bei den allgemeinen Wahlen gewählt hatten.

Mitarbeiter sagten, Blanchard Walker habe sogar vorgeschlagen, dass ihr Mann bis zu 50 Prozent der schwarzen Stimmen in Georgia gewinnen sollte, und kommentierte regelmäßig, dass die Kampagne „ihn vor sein Volk, vor seine Gemeinde bringen“ müsse, als eine Person Arbeit an der Kampagne zurückgerufen.

Es war unwahrscheinlich, dass ein republikanischer Sieg im Rennen um den Senat von Georgia – selbst mit einem schwarzen Kandidaten – dazu führen würde, dass die Partei Scharen schwarzer Wähler für sich gewinnen würde. Die überwiegend demokratische Bevölkerungsgruppe hat Warnock vor zwei Jahren ins Amt getrieben.

„Sie dachte, wir sollten so viele afroamerikanische Wähler bekommen, wie es noch kein Republikaner in der Geschichte der modernen Politik jemals geschafft hat“, sagte eine Person, die der Kampagne nahe stand. „Und das wurde zu einem obsessiven Fokus.“

Einige von Walkers letzten Ereignissen schienen verwirrend und schlecht durchdacht – in einem Fall überredete er Zuschauer, in seinen Bus zu steigen und ihn während einer regnerischen Heckklappe der SEC-Meisterschaft in Atlanta zu treffen; Am nächsten Tag parkte er eine Stunde lang vor einer Bar, in der sich Fans der Green Bay Packers versammelten, und bot an, Fotos mit ihnen zu machen. Rund 20 Fans nahmen Walker von dem Angebot an.

Während der gesamten Kampagne lehnte das Paar es auch ab, die Kontrolle über Walkers persönlichen Twitter-Account mit fast 1 Million Followern zu teilen, den seine Frau allein betrieb.

Die Walker-Kampagne war für viele eine erbärmliche Lektion darüber, wie schwierig es ist, Berühmtheit in politischen Vorteil umzuwandeln. Walkers Wahlkampfteam beschrieb ihn als jemanden, der bereit ist, Kritik zu lernen und anzunehmen. Er sei eindeutig kein Experte für viele politische Angelegenheiten, sagten sie, aber er habe Fragen gestellt und versucht, seine Stumpfrede im Laufe der Zeit zu verbessern.

Aber es gab Grenzen. Gegen Ende verfolgte die Kampagne die Strategie, ihn in Interviews auf Fox News mit einem anderen Senator zusammenzubringen, insbesondere mit Sens. Lindsey Graham und Ted Cruz. Die Einrichtung war so konzipiert, dass Walker sich darauf konzentrieren konnte, „senatorischer“ zu wirken. Es wurde auch getan, um sicherzustellen, dass jemand daran dachte, Spendenaufrufe an die Zuschauer zu richten.

Und während Walker enthusiastisch jedes Foto machte und die Ballmützen aller Unterstützer signierte, die sich bei seinen Veranstaltungen anstellten, ging seiner Kampagne schließlich die Puste aus. Mitarbeiter, die angenommen hatten, dass sie in der Woche um Thanksgiving mit dem Wahlkampf beschäftigt sein würden, stellten fest, dass nichts geplant war. An fünf kritischen Tagen – als die vorzeitige Abstimmung eröffnet wurde – vermied Walker öffentliche Wahlkampfveranstaltungen, hielt stattdessen Spendenaktionen auf Zoom ab, nahm an einer Beerdigung für den Trainer der Georgia Bulldogs, Vince Dooley, teil, nahm an einer Geburtstagsfeier für seine Mutter teil und reiste zu einer Veranstaltung mit hochrangigen Persönlichkeiten nach Dallas. Dollar Spender.

„Es gibt keine Ausreden im Leben“, sagte Walker zu seiner Menge am Wahlabend, als er seine Niederlage eingestand. „Und ich werde jetzt keine Ausreden finden, weil wir uns verdammt noch mal gewehrt haben.“

Wie viele Neueinsteiger in die nationale Politik kämpfte Walker darum, Zusammenhalt unter den Mitarbeitern aufzubauen, die mit der Leitung seiner Wahl beauftragt waren. Es gab, sagten Helfer, ständige Reibereien zwischen ihnen und seiner Familie.

Herschel Walker und seine Frau Julie Blanchard Walker gehen, nachdem er seine Konzessionsrede während einer Wahlnachtsveranstaltung in der College Football Hall of Fame am 6. Dezember in Atlanta gehalten hat. | Alex Wong/Getty Images

Blanchard Walker versuchte auch, die Wahlkampfstrategie in kritischen Momenten zu beeinflussen, sagten Mitarbeiter. Während einer Pressekonferenz von Gloria Allred am 22. November mit einer Frau, die Walker beschuldigt hatte, sie zu einer Abtreibung gedrängt zu haben, bereitete sich Walkers Team auf Schadensbegrenzung vor und ging sogar in die Offensive gegen die Behauptungen der Frau. Aber Blanchard Walker forderte sie stattdessen auf, vorrangig auf einen Tweet zu reagieren, den Warnocks Kampagne gerade gepostet hatte und der einen Videoclip von einem von Walkers stellvertretenden Highschool-Fußballtrainern enthielt, der Warnock unterstützte. Das Team von Mitarbeitern wurde angewiesen, Walkers andere Highschool-Trainer anzurufen und zu versuchen, sie davon zu überzeugen, Zitate zu machen, in denen der ehemalige Footballspieler gelobt wird.

Aber viele der Hürden, mit denen das Walker-Lager konfrontiert war, wurden von Walker selbst verursacht.

Der ehemalige Heisman-Trophy-Sieger kämpfte mächtig auf dem Baumstumpf. Dazu gehörte auch während der Stichwahl, als er ziemlich lange über die Unterschiede und jeweiligen Vorteile eines Werwolfs und eines Vampirs sprach – ein viraler Moment, der seine Mängel als Kandidat zu verstärken schien.

Seine Helfer und Verbündeten sagten, die Episode sei nicht so unsinnig, wie die Medien es darstellten. Aber sie sagten, dass die Mitarbeiter in diesem Herbst damit begannen, Walker zu bitten, seine langen, metaphorischen Geschichten mit ihnen zu bearbeiten, bevor sie sie in der Öffentlichkeit verwenden.

Als klarer wurde, dass Walker wahrscheinlich in der Stichwahl verlieren würde, begannen einige Republikaner aus Georgia, die Reue des Käufers offen auszudrücken. Der GOP-Stratege Dan McLagan, der an der Senatskampagne von Walkers Hauptherausforderer Gary Black arbeitete, behauptete, dass Black die allgemeinen Wahlen problemlos gewonnen hätte. Walker schlug Black, den scheidenden landwirtschaftlichen Kommissar, in der Vorwahl im Mai.

„Georgia ist ein roter Staat, wenn wir den besten Kandidaten auswählen und nicht den Reichen oder die Berühmtheit“, sagte McLagan. „Bis wir diese Lektion gelernt haben, werden wir mit weiteren Zugunfällen wie diesem konfrontiert, da unser Kandidat bei den Parlamentswahlen wie eine spanische Inquisition in Zeitlupe überprüft wird.“

Aber die Vorwürfe wegen Walkers Verlust scheinen weit über die Staatsgrenzen hinauszugehen. Die Republikaner des Senats mussten sich Fragen stellen, wie sie das Rennen geführt hatten und ob mehr Ressourcen hätten aufgewendet werden können.

Beamte des National Republican Senatorial Committee stellten die Frage, warum der Senate Leadership Fund, die Ausgabengruppe, die mit dem Minderheitsführer des Senats, Mitch McConnell, zusammenarbeitete, während der Stichwahl nicht schneller Werbezeit kaufte. SLF-Verbündete schlugen vor, dass die Fundraising-Taktik und das Finanzmanagement des Ausschusses die Kandidaten ohne ausreichende Unterstützung zurückließen.

„Georgia ist ein roter Staat, wenn wir den besten Kandidaten auswählen und nicht den Reichen oder die Berühmtheit.“ Dan McLagan

Ein Mitarbeiter des NRSC sagte, das Komitee habe „Millionen“ für die Stichwahl ausgegeben, lehnte es jedoch ab, näher darauf einzugehen. Öffentlich zugängliche Werbeverfolgungsdaten zeigen, dass der NRSC zu Beginn der Stichwahl nur 500.000 US-Dollar für eine Fernsehwerbung ausgegeben hat. Und eine Person, die der Walker-Kampagne nahe steht, sagte, es scheine nicht so, als hätte der NRSC in der Stichwahl wesentlich mehr als die Kosten der frühen Anzeige ausgegeben, obwohl das Komitee in den letzten Wochen Mitarbeiter vor Ort in Georgia stationiert hatte.

Der Senat Leadership Fund gab 18 Millionen Dollar für die Stichwahl aus, bestätigte das Super-PAC gegenüber POLITICO. Davon flossen 2,5 Millionen US-Dollar in den Betrieb eines vom Team von Gouverneur Brian Kemp entwickelten Bodenspielbetriebs, der Rest in den Kauf von Fernseh-, Radio-, Digital- und Post-Werbespots sowie Texten und Aufrufen an die Wähler.

Diese Zahlen waren ein Bruchteil der Ausgaben von Warnock und seinen Verbündeten. Von den 82 Millionen US-Dollar, die laut AdImpact für Runoff-Anzeigen ausgegeben wurden, stammten 56 Millionen US-Dollar von Demokraten, verglichen mit nur 26 Millionen US-Dollar von Republikanern.

Aber die Person, die wahrscheinlich einen Löwenanteil der nachträglichen Kritik an Walkers Versagen abbekommt, war Trump. Die Bilanz des ehemaligen Präsidenten bei den Zwischenwahlen 2022 war vor Dienstagabend dürftig, und Walker wurde weithin als sein Hauptrekrut angesehen. Walkers Sohn Christian twitterte am Dienstagabend, dass der ehemalige Präsident das getan habe forderte seinen Vater auf, ins Rennen einzusteigen.

Andere, die Walker nahe standen, sagten jedoch, Trumps Rolle bei seinem Lauf sei überbewertet. Trotzdem, räumten sie ein, sei die Erzählung weitgehend festgelegt worden und der ehemalige Präsident würde wahrscheinlich die Schuld auf sich nehmen.

„Die Idee, dass die Ursprungsgeschichte von Herschels Kandidatur darin bestand, dass Trump ihn anrief und ihm sagte, er solle für den Senat kandidieren, das ist nicht korrekt“, sagte eine Person, die Walker nahe stand, mit Kenntnis seiner frühen Diskussionen über das Laufen. „Aber Sie werden niemanden dazu bringen, das zu Protokoll zu geben. Und der Grund dafür ist, dass es so klingt, als würden Sie dem Präsidenten gegenüber respektlos sein.“