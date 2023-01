Er bestreitet manisches Verhalten – Hollywood Life

Galerie ansehen





Bildnachweis: Image Press Agency/NurPhoto/Shutterstock

Sam Asgari hat Britney Spears‘ der Rücken. Die Tänzerin wurde am 13. Januar in einem Restaurant zu Britneys Verhalten befragt, nachdem Gäste behauptet hatten, dass die Sängerin anfing, sich unberechenbar zu verhalten, als sie bemerkte, dass andere Restaurantgäste Fotos von ihr machten. Sam entlarvte Berichte, dass Britney sich im Restaurant „manisch“ verhalten habe. Er schloss auch die Behauptungen, er sei nach dem Restaurantvorfall auf Britney gestürmt.

„Die Leute sind ein bisschen zu aufgeregt, um meine Frau zu sehen“, erklärte Sam in einem Video, das auf zu sehen ist TMZ. „Jeder filmt und macht sein Ding. Ruhm kommt mit dem Territorium. Ich ging, um das Auto zu holen, um verdammt noch mal da rauszukommen. Die Leute dachten, ich wäre gegangen, aber das ist nicht passiert. Es ist, was es ist, Mann.“

Als Sam gebeten wurde, Britneys Verhalten weiter zu erklären, fügte er hinzu: „Es ist frustrierend. Es ist absolut frustrierend, wenn man sich zum Essen hinsetzt und die Leute ihre Kameras zücken und anfangen, einen zu filmen. Es ist respektlos.“ Sam räumte erneut ein, dass der Umgang mit eifrigen Fans und Paparazzi mit Ruhm einhergeht, aber Britney hat lautstark darüber gesprochen, wie sehr sie es hasst, sich von Fremden fotografieren zu lassen.

Britney sprach die Situation auch selbst in einem Instagram-Post am 15. Januar an. „Ich weiß, dass die Nachrichten alle hochgespielt sind, dass ich in einem Restaurant ein bisschen betrunken bin“, schrieb Britney. „Es ist, als würden sie JEDE BEWEGUNG VON MIR BEOBACHTEN. Ich fühle mich so geschmeichelt, dass sie wie ein Verrückter über mich reden, DANN die Eier haben, über all die negativen Dinge zu sprechen, die in meiner Vergangenheit passiert sind!!!”

Seit sie 2021 von ihrem Konservatorium befreit wurde, besteht sie darauf, dass sie ihr Leben für sich selbst leben will, was ihr in den 13 Jahren zuvor nicht möglich war. Obwohl Britney oft in den sozialen Medien postet, vermeidet sie öffentliche Veranstaltungen und tut ihr Bestes, um nicht von Paparazzi erwischt zu werden.

