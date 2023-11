Er bestaat niet zoiets als veilig private banking

De particuliere bank uit Zürich verstrekt al jaren grote leningen aan de ondoorzichtige Oostenrijker. Het is onbegrijpelijk waarom ze dit risico heeft genomen. Niet de financiële verliezen zijn het probleem, maar de dreiging van reputatieschade.

Bank Julius Baer heeft honderden miljoenen franken aan leningen verstrekt aan vastgoedkoning René Benko en zijn bedrijven. Marcel Kusch / DPA

De Julius Baer-bank is al jaren overgeleverd aan de genade van een alchemist. De Oostenrijkse vastgoedondernemer René Benko deed alsof hij beton in goud veranderde. Het enige wat hij deed was veel geleend kapitaal stapelen in een onstabiele toren van bedrijven, sub-bedrijven en sub-sub-bedrijven.

Deze toren wiebelt dreigend. En dreigt tot 606 miljoen frank aan leningen die Julius Baer aan Benko en zijn bedrijven heeft verstrekt, te begraven. De bank heeft een klein deel van deze leningen al afgeschreven; er zouden er nog meer kunnen volgen.

Het grootste probleem voor Bär is niet het financiële falen. Zelfs een totaal verlies zou de bank niet doen wankelen. Maar het Zwitserse private banking is gebaseerd op een zorgvuldige benadering van reputatie en risico. In dit geval faalde Julius Baer in beide disciplines.

Het is verrassend dat Benko veruit de grootste gestructureerde lening kreeg van alle particuliere klanten van de bank, terwijl hij al jaren als risicoklant werd beschouwd. Het Signa-imperium is zo ingewikkeld dat niemand overzicht heeft over wie bij een faillissement aan de kant blijft staan ​​en wie niet. Het gebrek aan transparantie maakt het bovendien lastig om de kwaliteit van het verstrekte onderpand te beoordelen. Het was ook bekend dat Benko met veel extern kapitaal werkte; en dat deze manier van werken een probleem kan vormen als de rente verandert.

De Benko-leningen zijn blijkbaar goedgekeurd zoals vereist door alle interne controleorganen, inclusief het risicocomité van de raad van bestuur. De bank wist wat ze deed. Dit is wat Julius Baer onderscheidt van Credit Suisse, dat in 2021 bijvoorbeeld in korte tijd tientallen miljarden op het spel zette in de ‘Archegos-zaak’ met speculant Bill Hwang zonder dat hij zich daar echt van bewust was.

Aan de andere kant wisten het management en delen van de raad van bestuur van Julius Baer ook wat een gevoelige klant René Benko was. En dat een schandaal rond de Oostenrijker ook op de bank kan afstralen en tot veel negatieve pers kan leiden, wat weer slecht ontvangen wordt door klanten. Maar kennelijk was René Benko niet alleen een gevoelige klant, maar ook zo’n goede klant dat de bankleiding een oogje dichtkneep.

Deze clementie op het hoogste niveau is altijd een dreigement van banken die hun particuliere klanten “algemene steun” beloven en hen ook leningen verstrekken om hen nog nauwer te binden.

En dat is de kern van de poedel. Vermogensbeheer voor rijke particuliere klanten, zoals dat wordt uitgevoerd door UBS, Julius Baer en de kleinste boetieks, is altijd en overal een risicovolle aangelegenheid: het grootste bezit van een Zwitserse bank is haar reputatie bij klanten en het publiek. Als het eenmaal is opgebruikt, heeft een bank niets meer.

Het verval en de ondergang van Credit Suisse hadden zich gedurende vele jaren opgebouwd, hoewel de façade tot het einde toe een redelijke indruk achterliet. Op het eerste gezicht waren de liquiditeitsratio’s in orde, evenals de kapitalisatie. Maar de twijfels en zorgen van CS-klanten groeiden onopgemerkt en gestaag; totdat ze door een of andere triviale oorzaak in paniek raakten en iedereen tegelijkertijd zijn geld opnam. In dit opzicht moet een Zwitserse bank altijd rekening houden met bankruns als eindresultaat; bij alles wat ze doet.

De vergelijking van Julius Baer met Credit Suisse lijkt misschien overdreven dramatisch en oneerlijk: onder het huidige leiderschap heeft de private bank de afgelopen jaren ook veel goed gedaan op het gebied van risicobereidheid en heeft zij lessen getrokken uit eerdere schandalen in Zuid-Amerika. voorbeeld. Nu heeft ze een grote fout gemaakt, de CS daarentegen heeft ze bij tientallen opgestapeld.

Maar juist daarom is het zo belangrijk dat Julius Baer nu intern meedogenloos onderzoekt hoe ze voor Benko hebben kunnen vallen en wat dat zegt over de bank. Nu wordt besloten hoe de ‘zaak Benko’ over vijf of tien jaar in de geschiedenis van Julius Baer zal worden verteld. Je kunt alleen maar hopen dat het een eenmalige fout was, waardoor ze zich herinnerde wat er echt toe doet in het Zwitserse bankwezen.