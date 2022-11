Epstein-Opfer verklagen Top-Banken – Medien – RT World News

JPMorgan und der Deutschen Bank wird vorgeworfen, von den Aktivitäten des verstorbenen Pädophilen profitiert zu haben

Zivilklagen, die bei einem New Yorker Gericht eingereicht wurden, haben JPMorgan und die Deutsche Bank beschuldigt, die Augen vor sexuellen Raubüberfällen durch ihren ehemaligen Mandanten Jeffrey Epstein verschlossen zu haben, berichteten mehrere Medien am Donnerstag. Beide verwalteten seine Konten nach seiner Verurteilung 2008 und ignorierten sie angeblich „Rote Flaggen“ bei Finanztransaktionen.

Die beiden namenlosen Opfer des in Ungnade gefallenen Finanziers, die getrennte Klagen eingereicht haben, wollen den Berichten zufolge, dass sie zu Sammelklagen gegen die Finanzinstitute werden. Beide Kläger werden von David Boies vertreten, einem Anwalt, der das Epstein-Opfer Virginia Giuffre in einem Fall gegen einen von Epsteins Mitarbeitern, den britischen Prinzen Andrew, vertrat.

Die Behauptungen gegen JPMorgan basieren zu einem gewissen Grad auf Enthüllungen über Epsteins Beziehung zu seinem ehemaligen Geschäftsführer Jes Staley. Die britischen Finanzbehörden leiteten 2020 eine Untersuchung ein, woraufhin Staley im vergangenen Jahr als CEO von Barclays zurücktrat.









Epstein war etwa 15 Jahre lang Kunde von JPMorgan, bevor er 2013 fallen gelassen wurde. Staley pflegte enge Beziehungen zu Epstein und besuchte ihn während seiner 13-monatigen Haft wegen einer Verurteilung wegen minderjährigen Prostituiertenhandels in Florida im Jahr 2008. Er setzte sich auch bei seinem Arbeitgeber dafür ein, ihn als Kunden zu behalten. 2013 verließ Staley JPMorgan, um zum US-Hedgefonds BlueMountain Capital zu wechseln, und übernahm Ende 2015 die Leitung von Barclays.

Die Deutsche Bank erbrachte zwischen 2013 und 2018 Private-Banking-Dienstleistungen für Epstein. Im Jahr 2020 verhängte das New Yorker Department of Financial Services eine Geldstrafe von 150 Millionen US-Dollar gegen die Bank, weil sie die Aktivitäten ihres Kunden, eines registrierten Sexualstraftäters, nicht überwacht hatte. Die Ermittler meldeten verdächtige regelmäßige Bargeldabhebungen und Zahlungen in Millionenhöhe, die die Bank im Rahmen ihrer Pflicht zur Bekämpfung der Geldwäsche hätte bemerken müssen.

Die Kläger in den beiden Klagen sagen, dass beide Banken entschieden haben, Epsteins Vorstrafen zu ignorieren, um einen Gewinn an Gebühren für die Verwaltung seiner Konten zu erzielen. Damit beteiligten sie sich an seinen Sexhandelsoperationen, argumentierten die Anzüge.

Den Berichten zufolge ist die Frau, die JPMorgan verklagt, eine ehemalige Balletttänzerin in New York, die ihrer Klage zufolge von 2006 bis 2013 von Epstein missbraucht wurde. In einem anderen Fall sagte die Frau, die die Deutsche Bank verklagte, dass sie von etwa 2003 bis etwa 2018 von dem Finanzier schikaniert wurde. Beide behaupteten, sie seien an seine Freunde verkauft worden.

Epstein starb 2019 in einem Gefängnis in New York, während er auf den Prozess wegen sexuellen Handels wartete. Die US-Behörden behaupteten, er habe Selbstmord begangen. Im Laufe seines Lebens hat Epstein mit einigen der einflussreichsten Menschen der Welt zusammengearbeitet, von US-Präsident Bill Clinton über Prinz Andrew bis hin zu Microsoft-Gründer Bill Gates.